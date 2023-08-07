Orion 블록체인 데이터베이스: 다자간 데이터 거버넌스 강화

블록체인 데이터베이스는 기존 데이터베이스에 변조 증거 기능을 통합하여 중앙 집중식 에코시스템에 대한 신뢰를 강화하도록 설계되었습니다. 분산형 원장 기술에 비해 사용하기 쉽고 운영 및 개발 비용을 줄일 수 있습니다. 하지만 기존 블록체인 데이터베이스에는 여러 당사자가 원장의 공유 데이터를 제어할 수 있는 효율적인 도구가 부족합니다.
Orion은 광범위한 키 수준 액세스 제어와 함께 다중 서명 및 증명 기능과 같은 고유한 기능을 제공하는 오픈 소스 블록체인 데이터베이스입니다. 이러한 기능을 통해 당사자들은 데이터베이스에 기록된 값을 공동으로 제어하고 검증할 수 있습니다. Orion은 이러한 기능을 다른 블록체인 속성과 결합하여 표준 데이터 모델 및 트랜잭션 API를 활용하면서 변조 증거, 출처, 데이터 계보, 신뢰성 및 부인 방지 기능을 제공합니다. Orion의 기술은 시스템 무결성을 강화하고 오류, 분쟁 및 사기를 줄이는 데 매우 유용합니다.
이 게시물에서는 다양한 비즈니스 환경 전반에 걸쳐 신뢰 요구 사항을 살펴보고, 기존 신뢰 격차를 식별하고, Orion이 이러한 격차를 효과적으로 해소할 수 있는 방법을 간략하게 설명합니다. Orion의 주요 기능을 살펴보고 다양한 영역에서 잠재적인 응용 분야를 살펴봅니다.
신뢰는 비즈니스 에코시스템의 성장과 성공에 필수적입니다. 그러나 글로벌 공급망과 같은 복잡한 환경에서 신뢰를 구축하는 것은 다양한 당사자가 관여하기 때문에 상당한 어려움이 있습니다. 예를 들어, 지속가능성 트렌드에 따라 제품 제조업체는 규제 기관과 고객에게 제품의 탄소 발자국을 증명해야 할 수 있습니다. 따라서 전체 공급망에서 모든 구성 요소의 탄소 소비량을 계산할 때 투명성과 무결성을 보장하는 것이 필수적입니다. 상호 신뢰할 수 있는 기술을 채택하면 기업, 고객, 파트너, 정부 당국이 당사자 간 상호 작용의 존재, 진위성, 무결성을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 잠재적인 분쟁과 사기 행위에 대한 안전장치 역할을 할 뿐만 아니라 신뢰와 믿음이 있는 환경을 조성할 수 있습니다.
비즈니스 에코시스템마다 참여자 간의 신뢰 수준이 다르기 때문에 특정 신뢰 요구 사항에 영향을 미칩니다. 신뢰도가 높은 에코시스템에서는 독립적이고 일관되며 충돌에 강한 데이터 기록으로 충분할 수 있지만, 신뢰도가 낮은 환경에서는 기록된 데이터의 정확성을 확인하고, 진본성을 보장하며, 변조 증거 및 데이터 리니지를 제공해야 할 수도 있습니다. 마지막으로, 신뢰도가 낮은 환경에서는 스마트 계약의 다자간 승인 및 병렬 실행을 지원하고 악의적인 당사자가 있는 경우 합의에 도달하여 트랜잭션 실행을 제어해야 할 수도 있습니다.
토폴로지 관점에서 에코시스템은 중앙 집중식 에코시스템과 분산형 에코시스템으로 분류할 수 있습니다. 에코시스템이 중앙 집중식인 경우에는 일반적으로 모든 참가자로부터 일정 수준의 신뢰를 누리는 당사자가 하나 이상 있는 반면, 에코시스템이 분산형인 경우에는 모두가 신뢰하는 단일 주체가 없습니다. 현재 대부분의 비즈니스 에코시스템은 중앙 집중식 신뢰 가정 하에 운영되고 있습니다. 이러한 에코시스템에서는 신뢰할 수 있는 당사자(예: 클라우드 제공업체, 정부 기관 또는 기타 영향력 있는 업체)가 중요한 역할을 하지만 에코시스템 내의 다른 참여자는 서로를 직접 신뢰할 필요는 없습니다. 예를 들어, 조직은 일반적으로 클라우드 제공업체에 대한 신뢰에 의존하며, 클라우드 제공업체가 서비스에 대한 고객 액세스를 의도적으로 차단할 능력이 있음에도 불구하고 의도적으로 차단하지 않기를 기대합니다.
그러나 신뢰할 수 있는 당사자가 있다고 해서 다른 참가자의 맹목적인 신뢰를 의미하지는 않습니다. IBM의 경험은 중앙 집중식 에코시스템 내에서 신뢰를 강화할 수 있는 상당한 여지를 보여줍니다. 데이터 수명 주기 전반에 걸친 투명성과 데이터 무결성 및 일관성을 입증하는 능력은 개선을 위한 중요한 요소입니다. 이러한 요소는 특히 규제가 엄격한 환경에서 감사 프로세스를 간소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 데이터의 신뢰성을 보장하는 것은 다자간 상 작용에서 저작자권에 대한 잠재적인 분쟁을 방지하는 데 중요합니다. 또한 신뢰할 수 있는 당사자조차도 실수 및 사기와 관련된 위험을 완화하기 위해 권한이 있는 사용자의 권한을 제한하려고 하는 경우가 많습니다. 이러한 신뢰 격차를 해결함으로써 중앙 집중식 에코시스템을 더욱 강화하여 비즈니스 상호 작용에 대한 자신감과 신뢰성을 높일 수 있습니다.
비즈니스 에코시스템의 신뢰 격차를 줄이는 데 도움이 될 수 있는 세 가지 주요 유형의 기술이 있습니다. 신뢰할 수 있는 중앙 집중식 에코시스템을 적절하게 운영하려면 일반적으로 기본적인 기록 기능을 갖춘 클래식 데이터베이스면 충분합니다. 반면 검증 및 증명을 통해 기존 데이터베이스 능력을 확장하는 블록체인 데이터베이스는 제한적 신뢰 중앙 집중식 에코시스템을 위한 최선의 선택입니다. 마지막으로, 분산형 원장 기술은 일반적으로 신뢰 기능의 풀 스택을 제공하며 일반적으로 신뢰 수준이 낮은 분산 환경에서 사용됩니다. 고급 신뢰 기능을 지원하면 일반적으로 복잡성이 증가하고 솔루션의 성능에 영향을 미치고 운영 비용이 증가할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 따라서 에코시스템의 요구 사항을 가장 적합한 기술과 일치시키는 것이 중요합니다. 그림 1은 비즈니스 에코시스템의 신뢰 구조를 보여줍니다.
기존 블록체인 데이터베이스 기술을 사용하면 중앙 집중식 환경에서 일부 신뢰 격차를 해결할 수 있지만 여러 당사자 간의 공유 데이터를 효율적으로 제어하는 데는 부족합니다. 분산형 블록체인 원장 기술은 이러한 능력을 제공하며 중앙 집중식 시스템에서 사용할 수 있지만, 이는 종종 비효율적이고 비용과 복잡성 증가를 정당화하지 못합니다. 바로 여기에서 새로운 오픈소스 블록체인 데이터베이스인 Orion이 등장합니다. Orion은 포괄적인 블록체인 속성 세트를 제공하는 동시에 여러 당사자가 공유 데이터에 대한 액세스를 관리할 수 있도록 지원함으로써 다른 중앙 집중식 블록체인 데이터베이스와 차별화됩니다. 이를 위해 광범위한 키 수준 읽기/쓰기 액세스 제어와 다중 서명 능력을 도입하여 지정된 당사자가 공동으로 서명한 경우에만 데이터베이스 거래가 승인되도록 보장합니다.
Orion은 블록체인 기술의 힘과 기존 데이터베이스 기능의 신뢰성을 결합한 고급 오픈 소스 블록체인 데이터베이스입니다. 안전하고 투명하며 신뢰할 수 있는 데이터 관리를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. Orion은 기존 데이터베이스 위에 암호화 기반 계층을 통합함으로써 불변의 변조 방지 원장이 있는 고가용성, 보안 및 복제된 분산 데이터베이스를 포함하여 광범위한 블록체인 기능을 제공합니다. 원장은 변조 증거를 제공하여 권한이 있는 사용자가 수행한 경우에도 데이터에 대한 모든 수정을 감지할 수 있습니다. 이러한 추가 보안 계층은 데이터 무결성을 보장하는 동시에 신뢰와 신뢰성을 강화합니다. 그림 2는 Orion이 제공하는 블록체인 기능을 보여줍니다.
Orion의 주요 특징은 고유한 읽기-쓰기 키 수준 액세스 제어 메커니즘을 통해 달성되는 다중 서명(다중 서명) 트랜잭션에 대한 지원입니다. 이 기능은 여러 당사자 간의 신뢰할 수 있는 상호 작용을 촉진하는 데 중요합니다. 거래는 지정된 여러 참가자가 서명한 경우에만 커밋되므로 다자간 참여를 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 환경이 보장됩니다.
Orion의 가장 주목할만한 기능 중 하나는 출처 및 데이터 리니지를 용이하게 하는 기능입니다. 데이터가 겪는 모든 변환을 기록하여 기록 쿼리를 통해 데이터가 언제, 어떻게, 누가 수정되었는지에 대한 정보를 추출할 수 있습니다. Orion은 그래프 DB 기반 출처 엔진을 활용하여 데이터의 기록과 출처에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 투명성과 책임성을 높일 수 있습니다.
Orion은 사용자에게 신뢰성 및 부인 방지 기능을 제공하여 수신된 데이터가 원본 소스에서 보낸 데이터와 정확히 일치한다는 확실한 증거를 제공합니다. 모든 트랜잭션이 서명되고 서버는 데이터의 무결성을 확인하는 데 사용할 수 있는 디지털 영수증을 생성합니다. 이를 통해 저작권 분쟁을 방지하고 신뢰를 더욱 강화할 수 있습니다.
또한 Orion은 기존 데이터베이스 기능과 블록체인 기능을 원활하게 통합합니다. 효율적인 쿼리, 강력한 복원력 및 확장성을 제공합니다. 표준 키-값 JSON 저장소 및 트랜잭션 API를 통해 Orion은 일련의 읽기/쓰기 작업을 원자성 트랜잭션으로 실행하여 일관성과 데이터 무결성을 유지합니다. 그림 3은 Orion의 아키텍처가 책임을 보장하는 투명한 통찰력을 제공하는 방법을 보여줍니다.
Orion은 다양한 산업 요구 사항을 해결하고 기업과 조직에 가치 있는 솔루션을 제공하는 광범위한 주요 응용 부문을 제공합니다. 한 가지 주목할 만한 응용 부문은 공급망 영역에 있습니다. Orion은 부품 제조업체에서 제공하는 모든 제품 구성 요소의 탄소 발자국 데이터를 저장하기 위한 강력한 저장소 역할을 할 수 있습니다. 또한 양 당사자가 서명한 이러한 부품의 구매자와 판매자 간의 계약 조건을 저장할 수 있습니다. 또한 Orion을 사용하면 제품의 탄소 발자국을 계산하는 데 사용되는 공식과 제품 소유자가 업데이트할 수 있는 개별 부품의 탄소 소비 데이터에 대한 링크를 포함할 수 있습니다. 조직은 Orion을 활용하여 이 중요한 데이터의 신뢰성, 부인 방지 및 무결성을 보장할 수 있습니다. 또한 키 수준 액세스 제어 메커니즘은 관련 당사자 간의 데이터 개인 정보 보호를 보장합니다. 필요한 경우 영지식 증명과 같은 개인 정보 보호 기술을 사용하여 중앙 당사자에게도 민감한 세부 정보를 숨길 수 있습니다. 이러한 경우 Orion은 기록의 정확성을 입증하는 데 필요한 메타데이터만 보유할 수 있으며, 이는 제3자 감사인을 위해 시스템 외부에 보관할 수 있습니다.
Orion은 공급망 응용 부문 외에도 고객이 확인한 수많은 유용한 사용 사례를 제공합니다. 예를 들어, 금융 부문 및 규제 영역 내에서 Orion은 회사 기록에 대한 진위 증명, 데이터 무결성 및 변조 증거를 제공하여 감사 프로세스를 촉진할 수 있습니다. IBM의 다중 서명 기능을 통해 다양한 비즈니스 계약 프로세스의 자동화를 가능하게 하고, 다양한 도메인에서 공증 서비스를 지원합니다. 또한 Orion은 보험 청구 프로세스를 통해 수집된 증거의 신뢰성과 무결성을 유지하는 데 사용할 수 있습니다. 정부 조직의 면허, 인증서, 교육 기록 및 재산 소유권 관리를 단순화할 수 있습니다. Orion은 또한 신뢰성을 보장하면서 예방 접종 프로세스, 기록 및 상태를 관리하기 위한 안전한 디지털 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. 또한 공급망에서 상품의 출처를 입증하고 유지 관리 요건을 준수할 수 있습니다. 또한 Orion은 분산형 원장 에코시스템을 위한 오프체인 저장소 역할을 하여 하이브리드 환경 전반에서 데이터 무결성을 보장할 수 있습니다.
Orion은 이미 EU가 자금을 지원하는 여러 프로젝트에서 블록체인 플랫폼으로 성공적으로 배포되었습니다. C4IIoT 프로젝트에서 Orion은 기계 및 생산 라인 구성의 변경 사항을 추적하기 위한 추적성, 출처 및 부인 방지 기능을 제공하여 IoT 사이버 보안 플랫폼에 대한 신뢰 수준을 높였습니다. COPA EUROPE 프로젝트에서 Orion은 미디어 자산의 생산 및 수명 주기를 추적하여 스포츠 비디오, 권리 및 참가자 인센티브의 신뢰할 수 있고 안전한 거래를 촉진하는 데 활용되고 있습니다. i4Q 프로젝트에서 Orion은 디바이스 액세스 정책 및 중요 위치 정보를 포함한 산업용 IoT 데이터의 무결성을 보호하고 스마트 제조 사용 사례를 지원하는 데 사용됩니다. 이러한 프로젝트는 실제 시나리오에서 블록체인 데이터베이스 기술로서 Orion의 다양성과 신뢰성을 보여줍니다.
Orion 서버, 해당 문서 및 클라이언트 SDK는 Hyperledger Labs에서 사용할 수 있습니다. Orion의 rlsmd에 대해 더 자세히 알아보려면 ICBC 2023에서 발표 및 게시된 저희 논문 "Orion: 다자간 데이터 접근 제어 기능을 갖춘 중앙 집중식 블록체인 데이터베이스"를 참고하세요.
Orion 블록체인 데이터베이스는 비즈니스 에코시스템 전반에서 투명성, 신뢰성 및 무결성을 향상시키는 강력한 솔루션을 제공합니다. Orion은 수많은 당사자가 공유 데이터에 대한 액세스를 관리할 수 있도록 권한을 부여함으로써 다른 중앙 집중식 블록체인 데이터베이스와 차별화됩니다. 조직은 광범위한 키 수준 읽기/쓰기 액세스 제어 및 다중 서명 기능을 통해 데이터 거버넌스를 세밀하게 제어하고 다자간 상호 작용에 대한 신뢰를 보장할 수 있습니다.
