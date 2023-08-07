Orion 블록체인 데이터베이스: 다자간 데이터 거버넌스 강화

Orion은 다양한 산업 요구 사항을 해결하고 기업과 조직에 가치 있는 솔루션을 제공하는 광범위한 주요 응용 부문을 제공합니다. 한 가지 주목할 만한 응용 부문은 공급망 영역에 있습니다. Orion은 부품 제조업체에서 제공하는 모든 제품 구성 요소의 탄소 발자국 데이터를 저장하기 위한 강력한 저장소 역할을 할 수 있습니다. 또한 양 당사자가 서명한 이러한 부품의 구매자와 판매자 간의 계약 조건을 저장할 수 있습니다. 또한 Orion을 사용하면 제품의 탄소 발자국을 계산하는 데 사용되는 공식과 제품 소유자가 업데이트할 수 있는 개별 부품의 탄소 소비 데이터에 대한 링크를 포함할 수 있습니다. 조직은 Orion을 활용하여 이 중요한 데이터의 신뢰성, 부인 방지 및 무결성을 보장할 수 있습니다. 또한 키 수준 액세스 제어 메커니즘은 관련 당사자 간의 데이터 개인 정보 보호를 보장합니다. 필요한 경우 영지식 증명과 같은 개인 정보 보호 기술을 사용하여 중앙 당사자에게도 민감한 세부 정보를 숨길 수 있습니다. 이러한 경우 Orion은 기록의 정확성을 입증하는 데 필요한 메타데이터만 보유할 수 있으며, 이는 제3자 감사인을 위해 시스템 외부에 보관할 수 있습니다.

Orion은 공급망 응용 부문 외에도 고객이 확인한 수많은 유용한 사용 사례를 제공합니다. 예를 들어, 금융 부문 및 규제 영역 내에서 Orion은 회사 기록에 대한 진위 증명, 데이터 무결성 및 변조 증거를 제공하여 감사 프로세스를 촉진할 수 있습니다. IBM의 다중 서명 기능을 통해 다양한 비즈니스 계약 프로세스의 자동화를 가능하게 하고, 다양한 도메인에서 공증 서비스를 지원합니다. 또한 Orion은 보험 청구 프로세스를 통해 수집된 증거의 신뢰성과 무결성을 유지하는 데 사용할 수 있습니다. 정부 조직의 면허, 인증서, 교육 기록 및 재산 소유권 관리를 단순화할 수 있습니다. Orion은 또한 신뢰성을 보장하면서 예방 접종 프로세스, 기록 및 상태를 관리하기 위한 안전한 디지털 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. 또한 공급망에서 상품의 출처를 입증하고 유지 관리 요건을 준수할 수 있습니다. 또한 Orion은 분산형 원장 에코시스템을 위한 오프체인 저장소 역할을 하여 하이브리드 환경 전반에서 데이터 무결성을 보장할 수 있습니다.

Orion은 이미 EU가 자금을 지원하는 여러 프로젝트에서 블록체인 플랫폼으로 성공적으로 배포되었습니다. C4IIoT 프로젝트에서 Orion은 기계 및 생산 라인 구성의 변경 사항을 추적하기 위한 추적성, 출처 및 부인 방지 기능을 제공하여 IoT 사이버 보안 플랫폼에 대한 신뢰 수준을 높였습니다. COPA EUROPE 프로젝트에서 Orion은 미디어 자산의 생산 및 수명 주기를 추적하여 스포츠 비디오, 권리 및 참가자 인센티브의 신뢰할 수 있고 안전한 거래를 촉진하는 데 활용되고 있습니다. i4Q 프로젝트에서 Orion은 디바이스 액세스 정책 및 중요 위치 정보를 포함한 산업용 IoT 데이터의 무결성을 보호하고 스마트 제조 사용 사례를 지원하는 데 사용됩니다. 이러한 프로젝트는 실제 시나리오에서 블록체인 데이터베이스 기술로서 Orion의 다양성과 신뢰성을 보여줍니다.

Orion 서버, 해당 문서 및 클라이언트 SDK는 Hyperledger Labs에서 사용할 수 있습니다. Orion의 rlsmd에 대해 더 자세히 알아보려면 ICBC 2023에서 발표 및 게시된 저희 논문 "Orion: 다자간 데이터 접근 제어 기능을 갖춘 중앙 집중식 블록체인 데이터베이스"를 참고하세요.

Orion 블록체인 데이터베이스는 비즈니스 에코시스템 전반에서 투명성, 신뢰성 및 무결성을 향상시키는 강력한 솔루션을 제공합니다. Orion은 수많은 당사자가 공유 데이터에 대한 액세스를 관리할 수 있도록 권한을 부여함으로써 다른 중앙 집중식 블록체인 데이터베이스와 차별화됩니다. 조직은 광범위한 키 수준 읽기/쓰기 액세스 제어 및 다중 서명 기능을 통해 데이터 거버넌스를 세밀하게 제어하고 다자간 상호 작용에 대한 신뢰를 보장할 수 있습니다.