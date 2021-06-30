JVM, JRE, JDK : 차이점은 무엇인가요?

JVM은 바이트코드를 머신별 코드로 변환하는 역할을 하며 JDK와 JRE 모두에서 필요합니다. 또한 플랫폼에 따라 다르며 메모리 관리 및 보안을 포함한 많은 기능을 수행합니다. 또한 JVM은 다른 프로그래밍 언어로 작성된 프로그램도 실행할 수 있는데, 이들 프로그램이 Java 바이트코드로 변환된 경우에 한합니다.

JNI(Java Native Interface)는 JVM과 관련하여 자주 언급됩니다. JNI는 JVM에서 실행되는 Java 코드가 하드웨어 및 특정 운영 체제 플랫폼과 연관된 애플리케이션과 통신할 수 있도록(즉, 호출하거나 호출될 수 있도록) 해 주는 프로그래밍 프레임워크입니다. 이러한 애플리케이션을 네이티브 애플리케이션이라고 하며 다른 언어로 작성되는 경우가 많습니다. 네이티브 메서드는 다른 언어로 작성된 네이티브 코드를 Java 애플리케이션으로 이동하는 데 사용됩니다.