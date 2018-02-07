인터넷에 연결된 우산이나 주스기, 물병이나 공장이 생기기 훨씬 이전 (현대적인 인터넷이 등장하기도 전에 ) 펜실베이니아주 피츠버그에는 네트워크를 통해 내부 재고를 보고할 수 있는 소박한 코카콜라 자판기가 있었습니다. 오늘날 기준으로 보면 매우 원시적이었지만, 이 자판기는 특별한 의미를 갖습니다. 알려진 바로는 세계 최초의 IoT 장치였기 때문입니다.
항상 그렇듯이 필요는 발명의 어머니였습니다. 1980년대 초 어느 날, 카네기멜론 대학교 컴퓨터 공학과 대학원생이었던 David Nichols는 캠퍼스 내 위안 홀에 있는 자신의 사무실에서 탄산음료가 마시고 싶었습니다. 그러나 그의 사무실은 건물의 콜라 자판기와 상대적으로 꽤 먼 거리에 있었고, 동료 학생들의 상당한 카페인 소비 습관을 고려할 때 자판기가 텅 비어 있을 가능성이 높다는 것을 Nichols는 알고 있었습니다. 또한 최근에 자판기가 보충되었다 하더라도 안에 있는 탄산음료는 매우 따뜻할 것이라고 생각했습니다.
“갑자기 스탠퍼드의 Prancing Pony[최초의 컴퓨터 제어 자판기] 이야기가 떠올랐고, 우리가 이런 상황을 감수할 필요가 없으며 이미 그럴 기술을 갖추고 있다는 걸 깨달았습니다”라고 Nichols는 훗날 회상했습니다.
Nichols는 자판기 내부의 음료 재고를 원격으로 추적해 불만족스러운 음료 사러 가기를 완전히 끝내자는 자신의 아이디어를 친구 몇 명에게 적어 보냈었습니다. 곧 다른 두 명의 학생인 Mike Kazar와 Ivor Durham과 대학의 연구 엔지니어인 John Zsarnay가 이를 실현하기 위해 그와 함께 일하기 시작했습니다.
멀리서 콜라 기계의 내용물을 파악하기 위해서는 조명을 잘 살펴보는 것이 관건이었습니다. 기계에는 6개의 열로 된 유리 음료수 병이 있었습니다. 누군가 콜라를 구입하면 해당 열의 빨간색 표시등이 몇 초 동안 깜박였다가 다시 꺼집니다. 열이 비어 있으면 탄산음료가 교체될 때까지 불이 계속 켜져 있습니다.
머신에서 데이터를 가져오기 위해 Zsarnay는 각 표시등의 상태를 감지하는 보드를 설치했습니다. 부서의 주요 컴퓨터로 연결되는 게이트웨이까지 회로판에서 선이 이어졌는데, 그 컴퓨터는 당시 전 세계 300대도 되지 않는 컴퓨터를 연결하던 오늘날 인터넷의 전신인 ARPANET에 연결되어 있었습니다.
Kazar는 각 열의 조명 상태를 초당 몇 번 확인하는 게이트웨이용 프로그램을 작성했습니다. 표시등이 꺼짐에서 켜짐으로 전환되었다가 몇 초 후에 다시 꺼지면 콜라를 구입했음을 알 수 있습니다. 표시등이 5초 이상 켜져 있으면 열이 비어 있는 것으로 간주합니다. 불이 다시 꺼지면, 프로그램은 자판기에 항상 예비로 보관되던 차가운 콜라 두 병이 이제 구매 가능한 상태가 되었고 나머지 병들은 여전히 따뜻하다는 것을 알 수 있었습니다. 이 프로그램은 병이 재입고된 후 기계에 몇 분 동안 있었는지 추적했습니다. 3시간이 지나자 병은 단순히 "차가움"이라고 표시되었습니다.
마지막으로 이 그룹은 메인 컴퓨터의 핑거 프로그램에 코드를 추가하여 ARPANET에 연결된 컴퓨터 또는 카네기 멜론의 로컬 이더넷에 연결된 모든 사람이 기계에 대한 정보에 액세스할 수 있도록 했습니다. 몇 번의 간단한 키 입력만으로 그들은 기계에 콜라가 있는지, 그렇다면 어떤 콜라가 차가운지 알아낼 수 있었습니다.
“작동하는지 확인할 때를 제외하고는 저는 그걸 사용해 본 적이 없었습니다.”라고 Kazar는 Industrious와의 인터뷰에 말했습니다. "저는 콜라를 좋아하지 않았어요."
그러나 카네기 멜론에는 콜라를 즐겨 마시는 사람들이 매우 많았고, Kazar에 따르면 이 프로그램은 1982년에 운영되기 시작하자마자 컴퓨터과학과에서 “꽤 빠르게 인기를 얻었습니다.” “어느 순간부터는 아래층으로 내려가기 전에 콜라 자판기 상태를 확인하는 것이 표준 절차가 되었는데, 가능한 가장 차가운 콜라를 마시고 싶었기 때문입니다.”라고 그는 말했습니다. 어느 시점에는 다른 대학원생이 근처의 M&M 자판기 상태를 모니터링하는 비슷한 시스템을 설치했습니다.
몇 년 후, 지역 콜라 공급업체가 학과 자판기에 맞는 유리병 판매를 중단했고, 결국 자판기는 새 모델로 교체되었으나 학생들은 그 장치를 인터넷에 다시 연결하지 못했습니다. 그러나 이후 수십 년 동안 새 자판기는 독특한 실험을 위한 플랫폼 역할을 계속했습니다.
2000년대 초, Mike Vande Weghe, Chuck Rosenberg, Kevin Watkins는 사람들이 가끔 무료 음식을 두고 가는 근처 카운터를 촬영하는 비디오 카메라를 자판기 안에 설치했습니다. 학생들은 온라인으로 카메라 화면을 확인하며 가져갈 음식이 있는지 자주 살펴보았습니다. 몇 년 후, Charlie Garrod와 몇몇 학생들은 날씨 및 일반적인 정보를 표시하는 화면을 자판기에 설치했습니다.
“우리는 수정된 콜라 자판기를 완전히 없애고 싶지는 않았지만, 깊은 수준의 변경을 할 수 있는 사람들이 이미 학교를 떠난 상태였습니다. 기능을 줄이고 싶었던 것이 아니라 시스템을 다시 설계할 자원이 부족했기 때문입니다”라고 Garrod는 Industrious에 말했습니다. “이 프로젝트에서 흥미로운 작업은 사실 80년대에 대부분 이루어졌습니다.”
수년 동안 컴퓨터과학과의 주요 대학원생 조직인 Dec/5 구성원들이 자판기를 계속 운영했습니다. 자판기의 소유주는 콜라이지만, 학생들이 음료를 채워 넣고 가격을 정했습니다. Garrod 같은 자원봉사 ‘자판기 관리자’들은 콜라 수리 기사들이 기술적 개조를 탐탁지 않게 여겼기 때문에 외부 도움 없이 자판기의 필요한 수리를 직접 해보려고 했습니다.
“그들은 원래 상태로 되돌리라고 했지만 완전히 그렇게 하지는 않았고, 수리 기사가 올 때만 임시로 원래 상태처럼 보이게 만들었습니다.”라고 Garrod는 말했습니다.
결국 대학원생들은 자판기를 직접 운영하는 것이 “시간과 노력에 비해 가치가 없다”고 판단했습니다. 2014년 기준 게이츠 컴퓨터과학센터에도 콜라 자판기가 있었지만, Garrod는 “이제는 그냥 평범한 콜라 자판기일 뿐입니다.”라고 말했습니다.
컴퓨터과학과 콜라 자판기의 역사는 카네기 멜론 웹사이트에 보존되어 있지만, Kazar는 당시 대학이 그 발명을 공식적으로 기념하지 않았고, 80년대에는 그 장치가 특별히 혁신적이라는 생각을 해본 적도 없었다고 말했습니다. “30년 뒤에 누군가가 그것에 대해 나에게 질문할 거라고는 전혀 상상하지 못했습니다.”라고 현재 Avere Systems의 CTO인 Kazar는 말했습니다.
Kazar는 그 콜라 자판기가 인터넷에 연결되는 수십억 개의 일상 기기들 중 첫 번째가 될 것이라고는 전혀 상상하지 못했습니다. 오늘날 전 세계적으로 80억 개가 넘는 연결된 기기가 사용되고 있으며, 2020년에는 그 수가 307억 개로 증가할 것으로 예상됩니다. IoT 센서 시장만 해도 2022년에는 270억 달러 이상 규모가 될 것으로 예상됩니다.
그러나 1982년, 컴퓨터 한 대 가격이 백만 달러였고 ARPANET이 유일한 네트워크였던 시절에는, IoT가 지배하는 세상은 아주 먼 미래의 환상처럼 보였다고 Kazar는 말합니다.
“언젠가 토스터도 인터넷에 연결될 거라는 농담이 있었습니다”라고 그는 말했습니다. “사람들은 그 이야기를 듣고 웃었습니다.”
