인터넷에 연결된 우산이나 주스기, 물병이나 공장이 생기기 훨씬 이전 (현대적인 인터넷이 등장하기도 전에 ) 펜실베이니아주 피츠버그에는 네트워크를 통해 내부 재고를 보고할 수 있는 소박한 코카콜라 자판기가 있었습니다. 오늘날 기준으로 보면 매우 원시적이었지만, 이 자판기는 특별한 의미를 갖습니다. 알려진 바로는 세계 최초의 IoT 장치였기 때문입니다.

항상 그렇듯이 필요는 발명의 어머니였습니다. 1980년대 초 어느 날, 카네기멜론 대학교 컴퓨터 공학과 대학원생이었던 David Nichols는 캠퍼스 내 위안 홀에 있는 자신의 사무실에서 탄산음료가 마시고 싶었습니다. 그러나 그의 사무실은 건물의 콜라 자판기와 상대적으로 꽤 먼 거리에 있었고, 동료 학생들의 상당한 카페인 소비 습관을 고려할 때 자판기가 텅 비어 있을 가능성이 높다는 것을 Nichols는 알고 있었습니다. 또한 최근에 자판기가 보충되었다 하더라도 안에 있는 탄산음료는 매우 따뜻할 것이라고 생각했습니다.

“갑자기 스탠퍼드의 Prancing Pony[최초의 컴퓨터 제어 자판기] 이야기가 떠올랐고, 우리가 이런 상황을 감수할 필요가 없으며 이미 그럴 기술을 갖추고 있다는 걸 깨달았습니다”라고 Nichols는 훗날 회상했습니다.

Nichols는 자판기 내부의 음료 재고를 원격으로 추적해 불만족스러운 음료 사러 가기를 완전히 끝내자는 자신의 아이디어를 친구 몇 명에게 적어 보냈었습니다. 곧 다른 두 명의 학생인 Mike Kazar와 Ivor Durham과 대학의 연구 엔지니어인 John Zsarnay가 이를 실현하기 위해 그와 함께 일하기 시작했습니다.

멀리서 콜라 기계의 내용물을 파악하기 위해서는 조명을 잘 살펴보는 것이 관건이었습니다. 기계에는 6개의 열로 된 유리 음료수 병이 있었습니다. 누군가 콜라를 구입하면 해당 열의 빨간색 표시등이 몇 초 동안 깜박였다가 다시 꺼집니다. 열이 비어 있으면 탄산음료가 교체될 때까지 불이 계속 켜져 있습니다.

Kazar는 각 열의 조명 상태를 초당 몇 번 확인하는 게이트웨이용 프로그램을 작성했습니다. 표시등이 꺼짐에서 켜짐으로 전환되었다가 몇 초 후에 다시 꺼지면 콜라를 구입했음을 알 수 있습니다. 표시등이 5초 이상 켜져 있으면 열이 비어 있는 것으로 간주합니다. 불이 다시 꺼지면, 프로그램은 자판기에 항상 예비로 보관되던 차가운 콜라 두 병이 이제 구매 가능한 상태가 되었고 나머지 병들은 여전히 따뜻하다는 것을 알 수 있었습니다. 이 프로그램은 병이 재입고된 후 기계에 몇 분 동안 있었는지 추적했습니다. 3시간이 지나자 병은 단순히 "차가움"이라고 표시되었습니다.

마지막으로 이 그룹은 메인 컴퓨터의 핑거 프로그램에 코드를 추가하여 ARPANET에 연결된 컴퓨터 또는 카네기 멜론의 로컬 이더넷에 연결된 모든 사람이 기계에 대한 정보에 액세스할 수 있도록 했습니다. 몇 번의 간단한 키 입력만으로 그들은 기계에 콜라가 있는지, 그렇다면 어떤 콜라가 차가운지 알아낼 수 있었습니다.

“작동하는지 확인할 때를 제외하고는 저는 그걸 사용해 본 적이 없었습니다.”라고 Kazar는 Industrious와의 인터뷰에 말했습니다. "저는 콜라를 좋아하지 않았어요."