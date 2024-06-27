생성형 AI 시대의 데이터 관리 재평가

생성형 AI는 대규모 언어 모델(LLM)을 통한 민감한 데이터 유출과 같은 새로운 데이터 위험을 도입하고 규제 기관 및 정부의 요구 사항을 증가시킴으로써 기술 산업을 변화시켰습니다. 이러한 환경을 성공적으로 탐색하려면 조직이 데이터 관리의 핵심 원칙을 살펴보는 것이 중요합니다. 또한 엔터프라이즈/비공개 데이터로 대규모 언어 모델을 보강하기 위해 올바른 접근 방식을 사용하고 있는지 확인합니다.
특히 생성형 AI 솔루션에서의 데이터 사용과 관련하여 조직이 데이터를 관리하는 방식을 새롭게 시작하는 것이 좋습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
Enterprise 데이터는 복잡하고 다양하며 다양한 저장소에 흩어져 있는 경우가 많아 Enterprise AI 솔루션에 통합하기가 어렵습니다. 이러한 복잡성은 규제 준수를 보장하고, 위험을 완화하며, 데이터 통합 및 검색 증강 생성(RAG) 패턴의 기술 격차를 해결해야 할 필요성으로 인해 더욱 복잡해집니다. 더욱이 데이터는 생성형 AI 솔루션의 설계 및 배포에서 나중에 고려되는 경우가 많아 비효율성과 불일치로 이어집니다.
IBM은 이러한 데이터 문제를 해결하기 위한 접근 방식을 개발했습니다. IBM 생성형 AI 데이터 수집 팩토리는 AI의 '데이터 문제'를 해결하고 생성형 AI를 위한 엔터프라이즈 데이터의 잠재력을 최대한 활용하도록 설계된 관리형 서비스입니다. 관리형 서비스로 배포할 수 있는 사전 정의된 아키텍처 및 코드 청사진은 엔터프라이즈 데이터를 생성형 AI 솔루션에 통합하는 프로세스를 단순화하고 가속화합니다. 우리는 데이터 관리를 염두에 두고 이 문제에 접근하여, 처음부터 데이터 거버넌스, 데이터 위험 및 데이터 규정 준수를 위한 데이터를 준비합니다.
IBM의 핵심 능력은 다음과 같습니다.
이 서비스는 장소에 구애받지 않으므로 어디서나 배포할 수 있으며 클라이언트 환경과 사용 사례에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 기업은 IBM 생성형 AI 데이터 수집 팩토리를 사용하여 다음과 같은 몇 가지 주요 성과를 달성할 수 있습니다.
데이터 위험의 복잡성을 탐색하려면 부서 간 전문 지식이 필요합니다. IBM® Consulting의 전직 규제 기관, 업계 리더 및 기술 전문가로 구성된 팀은 컨설팅 서비스 및 솔루션을 통해 이 문제를 해결할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
