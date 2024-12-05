ESRS란 무엇인가요?

교차 표준에는 ESRS 1: 일반 요구 사항 및 ESRS 2: 일반 공개가 포함됩니다. 이는 중요성 평가(어떤 공개가 사업에 중요한지 판단하는 프로세스)와 관계없이 ESRS에 따라 보고하는 모든 조직에 의무적으로 적용해야 하는 사항입니다.

ESRS 1에는 지속가능성 보고에 대한 프레임워크 세부 정보, 초안 작성 규칙, 주요 용어 및 지속가능성 관련 정보를 작성하고 제시하기 위한 일반적인 전제 조건이 포함되어 있습니다. 이 표준에 따라 구체적인 공개가 이루어지지는 않지만, 이 가이드라인은 기업이 다른 섹션의 보고를 위해 준수해야 하는 요구 사항을 설정합니다.

또한 ESRS 1은 기업이 중대성 평가를 수행하기 위해 따라야 할 프로세스와 비즈니스 및 운영과 관련된 특정 공개 사항을 결정하는 방법을 간략하게 설명합니다.

ESRS 2는 거버넌스, 전략 및 리스크와 같은 광범위한 영역의 모든 ESRS 중요 지속가능성 주제에 대해 조직이 일반적인 수준에서 제공해야 하는 정보에 대한 공시 요건을 규정합니다. 이 공시는 정책, 조치, 지표 및 목표에 관한 최소 공시 요구 사항을 설정합니다.