ESRS란 무엇인가요?

유럽 지속가능성 보고 표준(ESRS)은 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)에 명시된 공시 요건의 일환으로 비EU 기업의 적격 EU 자회사를 포함한 EU 기업이 보고해야 하는 표준입니다.
2022년, 유럽재무보고자문그룹(EFRAG)은 첫 번째 ESRS 세트를 발표했습니다. 2023년 12월, ESRS는 EU 공식 저널에 게재되었으며 유럽 위원회는 법적 구속력이 있는 것으로 승인했습니다.
ESRS는 기후 변화, 생물 다양성, 인권을 포함한 광범위한 환경, 사회, 거버넌스 이슈를 다룹니다. 이는 투자자에게 투자하는 회사의 지속가능성 영향에 대한 정보를 제공합니다. 이 표준은 유럽연합(EU)과 글로벌 표준 간의 상호 운용성을 지원하고 기업의 불필요한 이중 보고를 방지하기 위해 국제 지속가능성 표준위원회(ISSB)의 요구 사항과 글로벌 보고 이니셔티브(GRI)의 내용을 고려합니다.
ESRS는 기업이나 사업체가 CSRD 공시 요건을 준수하기 위해 지속가능성 보고서에 제공해야 하는 지표와 대응 방안을 자세히 설명합니다구 CSRD 규정 준수는 2024년부터 2029년까지 단계적으로 시행되며, 주로 비재무 보고 지침(NFRD) 레거시 또는 회사 규모를 기반으로 합니다.
ESRS 프레임워크는 2개의 교차 표준과 10개의 주제별 표준에 걸쳐 있으며, 각각 고유한 데이터 포인트와 애플리케이션 요구 사항이 있는 160개의 공시 요건을 포괄합니다.
교차 표준에는 ESRS 1: 일반 요구 사항 및 ESRS 2: 일반 공개가 포함됩니다. 이는 중요성 평가(어떤 공개가 사업에 중요한지 판단하는 프로세스)와 관계없이 ESRS에 따라 보고하는 모든 조직에 의무적으로 적용해야 하는 사항입니다.
ESRS 1에는 지속가능성 보고에 대한 프레임워크 세부 정보, 초안 작성 규칙, 주요 용어 및 지속가능성 관련 정보를 작성하고 제시하기 위한 일반적인 전제 조건이 포함되어 있습니다. 이 표준에 따라 구체적인 공개가 이루어지지는 않지만, 이 가이드라인은 기업이 다른 섹션의 보고를 위해 준수해야 하는 요구 사항을 설정합니다.
또한 ESRS 1은 기업이 중대성 평가를 수행하기 위해 따라야 할 프로세스와 비즈니스 및 운영과 관련된 특정 공개 사항을 결정하는 방법을 간략하게 설명합니다.
ESRS 2는 거버넌스, 전략 및 리스크와 같은 광범위한 영역의 모든 ESRS 중요 지속가능성 주제에 대해 조직이 일반적인 수준에서 제공해야 하는 정보에 대한 공시 요건을 규정합니다. 이 공시는 정책, 조치, 지표 및 목표에 관한 최소 공시 요구 사항을 설정합니다.
10가지 주제별 표준은 환경, 사회, 거버넌스의 세 섹션으로 나뉘며, 특정 지속가능성 주제에 해당하며, 이는 사업자의 비즈니스 활동에 의해 영향을 받을 수 있는 지속가능성 영역으로 더 잘 이해됩니다.
환경 :
사회:
거버넌스
모든 ESRS(교차 표준 및 주제 표준)는 기업이 공개하고 보고해야 하는 정보를 정의하는 특정 공시 요건으로 구성됩니다.
각 공시 요건은 공개를 세부 요소로 분류하는 데이터 포인트가 포함된 여러 단락으로 구성됩니다. 총 1,000개 이상의 데이터 포인트가 있어 DR에서 요청되는 정보를 세부적으로 이해하는 데 도움이 됩니다.
애플리케이션 요구 사항은 특정 공시 요건 및 데이터 포인트를 충족하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다. 애플리케이션 요구 사항은 ESRS의 다른 섹션과 동일한 권한을 가지며 규정 준수를 위한 필수 지침을 제공합니다.
주제별 표준(또는 관련 공시 요건 및 데이터 포인트)은 의무 사항이 아닙니다. 기업은 중요성 평가를 바탕으로 대응할 내용을 결정합니다. 중요성 평가란 조직에 중요한 표준과 공개 내용을 판별하는 과정입니다.
CSRD 보고는 이중 중요성의 개념을 기반으로 합니다. 조직은 비즈니스 활동이 지구와 인류에 미치는 영향(영향의 중대성), 지속가능성 목표, 조치 및 위험이 기업의 재무 건전성에 미치는 영향(재무의 중대성)에 대한 정보를 공개해야 합니다.
예를 들어, CSRD는 조직이 에너지 사용량과 비용을 보고하도록 요구하는 것 외에도 에너지 사용이 환경에 미치는 영향, 해당 영향을 줄이기 위한 목표, 이러한 목표 달성이 조직의 재정에 미치는 영향에 대한 정보를 자세히 설명하는 배출량 지표를 보고하도록 요구합니다.
회사가 공시 요건 또는 데이터 포인트를 제외하고자 하는 경우, 중대성 평가 결과를 구체적으로 참조하여 해당 결정을 설명해야 합니다. EFRAG는 현재 기업이 이중 중대성 평가를 수행하는 방법에 대한 추가 지침을 개발 중입니다.
ESRS에서 초안을 마련한 부문에 구애받지 않는 표준 외에도, EFRAG는 기업이 활동 분야에 따라 공개해야 하는 정보를 개발하는 임무를 맡고 있습니다.
2024년 2월, 유럽 의회는 부문별 유럽 지속가능성 보고 표준(ESRS) 채택 기한을 2년 연기하기로 합의했습니다. 부문별 ESRS는 2026년 6월까지 발표될 것으로 예상되며, 이는 CSRD 발효일에 영향을 미치지 않습니다.
두 가지 교차 표준, 10개의 주제 표준 및 1,000개 이상의 데이터 포인트를 통해 ESRS에 대해 보고하려는 기업은 데이터 문제에 직면해 있습니다. ESG 데이터는 재무 데이터와 같은 다른 형태의 기업 데이터보다 더 다양하고 더 많은 이질적인 시스템에 보관되어 있기 때문에 이러한 문제는 더욱 심각합니다. ESRS 공개를 위한 ESG 데이터를 찾고, 수집하고, 관리하는 것은 매우 중요한 작업이며 다양한 이해관계자의 참여와 목적에 맞는 기술이 필요합니다.
ESRS 보고 요건에 대한 업데이트는 EFRAG 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 여기에는 구현 가이드와 FAQ 섹션이 포함되어 있습니다.
