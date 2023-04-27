수년에 걸쳐 사물인터넷(IoT)은 사물 경제(EoT)라는 훨씬 더 큰 개념으로 진화했습니다. 연결된 사물의 수는 2022년에 처음으로 연결된 사람의 수를 넘어섰습니다. 거의 모든 산업 분야에서 IoT 연결 디바이스의 수가 증가하고 있으며, 2030년에는 전 세계적으로 290억 개에 달할 것으로 예상됩니다.
IoT는 가전제품, 자동차, 소비재와 같은 일상용품의 핵심 구성 요소로 자리 잡으면서 말 그대로 생활의 필수품이 되었습니다. 또한 IoT는 기업의 간소화, 단순화 및 전반적인 기술 역량에 중요한 부분이 되었습니다.
이러한 IoT 연결 디바이스는 산업 데이터의 중요한 중추를 형성합니다. 하지만 이러한 디바이스와 데이터가 자체적으로 생성된 가치를 자율적으로 공유하고, 수익을 창출하고, 거래할 수 있다면 어떨까요? 그 결과 어떤 새로운 조직, 산업 간 또는 사회 혁신이 창출될 수 있을까요? 그렇다면 통신 서비스 제공업체는 EoT를 활성화하고 확장하는 데 어떤 역할을 할까요?
EoT는 인공 지능, 데이터, IoT 및 블록체인을 통해 구현되어 IoT에 유동성을 제공합니다. 이는 컨텍스트 인식으로 연결된 IoT 디바이스를 넘어 IoT 디바이스가 실시간 검색, 인덱싱 및 자율 트랜잭션이 가능한 디지털 자산이 되는 단계로 나아가고 있음을 시사합니다.
통신사는 EoT를 활성화하고 확장하는 데 중심적인 역할을 하며, 그렇게 할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 현재 우리 자신의 디지털 데이터가 제3자에 의해 교환, 거래 및 수익화되는 방식과 마찬가지로, 연결된 장치에 고유한 신원을 부여하고 디지털 지갑을 통해 거래할 수 있는 기능을 제공하면 IoT의 디지털 자산화 또는 유동화가 가능해집니다. 디바이스 자체에 대한 메타데이터, 디바이스의 위치에 대한 데이터, 디바이스를 대신하여 이루어진 거래와 함께 디바이스의 앵커 ID는 자체적인 가치 단위입니다.
예를 들어, EoT 보안 ID와 지갑이 장착된 차량 트럭은 운전자가 앱을 열거나 신용카드를 제공하지 않고도 유사한 EoT 지원 연료 펌프에서 자체 연료비를 지불할 수 있습니다. 특정 차량과 해당 연료 펌프를 연결하는 거래는 참여자, 위치, 시간, 거래 금액을 나타내는 가치 단위입니다.
서비스 제공업체의 에코시스템 내에서 관련 가치 단위를 서로 연결하여 산업을 아우르는 가치 사슬을 구축하고 프로세스, 운영 및 비즈니스 모델에서 산업 간 혁신의 기반을 형성합니다.
EoT의 성장과 혁신의 엔진은 다음 세 부분으로 구성됩니다.
통신사는 기술 지원자이자 에코시스템 및 공동 가치의 촉진자로서 IoT 에서 EoT 로의 전환을 주도하는 데 중심적인 역할을 합니다.
EoT를 광범위하게 채택하려면 '절대 신뢰하지 않고 항상 확인'이라는 제로 트러스트 개념을 기반으로 하는 양자 보안 IoT 네트워크(센서, 에지 디바이스, 코어 또는 클라우드 시스템)가 필요합니다. 통신사는 안전한 엔터프라이즈 데이터 및 AI 능력을 네트워크 엣지로 확장하여 규정을 준수하는 EoT 데이터 및 사용 사례의 실시간 검색, 사용 및 수익 창출을 지원할 수 있습니다.
또한 통신사는 에코시스템 내에서 데이터 제공업체뿐만 아니라 데이터 마켓플레이스 및 중개 운영자의 역할도 수행할 수 있습니다. 통신사가 소유 및 운영하고 자동차, 농업 또는 금융 서비스와 같은 특정 산업을 대상으로 하는 수직 데이터 플랫폼은 오늘날 이미 존재합니다. 통신사는 이러한 수직적 데이터 플랫폼과 EoT 플랫폼을 연결함으로써 산업별 EoT 사용 사례를 쉽게 발굴하여 새로운 '핵심에 인접한' 수익원을 창출할 수 있습니다.
또한 통신사는 실행 가능한 EoT 에코시스템의 컨비너 및 앵커 참여자로서 중요한 역할을 하여 기업 및 IoT 고객 및 소비자 부문을 지원합니다. 모바일 디바이스는 소비자와 사용자의 디지털 확장으로서 EoT에 추가로 참여하게 됩니다. 소비자 ID 및 개인 데이터에 대한 소유권 및 제어는 EoT 에코시스템의 가치 및 B2B2C 및 B2C2B 비즈니스 모델 및 혁신의 핵심 증폭자이자 활성화 요인입니다.
EoT는 우리보다 앞서 있으며 통신 사업자에게 중요한 기회입니다. EoT로의 진화를 주도함으로써 통신사는 연결성을 넘어 산업 전반에 걸쳐 새로운 디지털 및 거래 서비스를 제공하고 확장하는 새로운 시장 플랫폼의 중심이 될 수 있습니다.
복잡한 문제 해결은 단독으로 수행되는 것이 아닙니다. 사물 경제의 혁신 기회를 활용하려면 사용자, 디바이스, 산업 간에 집단적 가치를 교환하는 새로운 방법이 필요합니다. 결과 중심의 새로운 가치 사슬을 만들기 위해 산업 전반에 걸친 장벽을 허무는 것이 중요합니다.
EoT는 적시에 적절한 채널에서 표시될 수 있는 검증 가능하고 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 교환 가능한 가치의 상호 운용 가능한 마켓플레이스를 요구합니다.
이러한 가치 시장은 데이터, 자산 또는 개발자 시장의 형태를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 초기 차량 트럭을 기반으로 전체 차량과 연료 공급, 이동성 및 결제 내역을 집계할 수 있습니다. 이러한 특정 데이터는 내부적으로 중요하며, 연료 비용, 차량 갱신, 경로 권장 사항 및 일반적인 운전자 웰빙을 최적화하기 위한 통찰력을 제공합니다. 또한 차량을 위한 커넥티드 드라이빙 경험에 참여하고자 하는 회사, 자동차 제조업체, 소매업체 및 기타 브랜드에 연료를 공급하는 등 외부적으로도 가치가 있습니다.
EoT 마켓플레이스의 참가자로서 차량 소유자는 규정 준수를 보장하기 위해 접근성 및 사용을 관리하는 스마트 계약으로 뒷받침되는 데이터 자산을 게시하고 수익을 창출할 수 있습니다. 또한 EoT 데이터를 활용하는 타사 개발자 솔루션을 용이하게 하기 위해 API 형태로 데이터 서비스를 게시하기로 결정할 수도 있습니다.
집단적 가치는 대규모 채택을 통해 촉발된 네트워크 효과와 함께 EoT 디바이스, 사용자, 업계 간 참여자의 대표되고 연결된 에코시스템에 있습니다. 더 많은 참가자가 EoT 에코시스템에 참여할수록 사용 사례의 잠재적 가치와 집단적 결과가 높아집니다.
EoT 데이터 소유자는 행동, 사용량 및 상호 작용 컨텍스트를 제공합니다. 데이터 소유자 권한 및 데이터 주권 규칙에 따라 관리되는 데이터 중개 서비스는 관련 에코시스템 참여자 전반에 걸쳐 허가된 데이터의 검색, 탐색 및 사용을 용이하게 합니다.
EoT의 핵심에는 가치 있는 마켓플레이스를 활성화하고 성장시키는 IoT 사용자 데이터 소유자의 허가된 동의가 있습니다. 데이터 소유자는 소비자든 기업이든 관계없이 EoT 디바이스 데이터의 가치를 높이고 증폭시키는 필수 행동, 사용 및 상호 작용 인사이트를 제공합니다. 따라서 데이터 소유자는 생성/소유한 데이터를 공유하기 위해 장려되어야 하며 에코시스템에 더 많은 가치를 창출하고 개인 정보를 보호하면서 그렇게 할 수 있어야 합니다.
데이터 소유자와 IoT 디바이스를 위한 분산형 신원 및 디지털 지갑을 채택하여 연결된 디바이스 및 자산과 거래할 수 있는 앵커 신원과 수단을 모두 제공하는 것이 핵심적인 요소입니다.
차량 차량의 경우 특정 운전자를 특정 차량에 연결하면 운전자별 행동 패턴과 차량 사용이 잠금 해제됩니다. 이 페어링은 특정 운전자 웰빙에 대한 통찰력을 생성할 뿐만 아니라 차량 회사 또는 에코시스템 파트너로부터 해당 운전자에 대한 상황에 맞는 개인화된 권장 사항을 생성합니다. 행동 패턴의 데이터 소유자인 동인은 부가가치 서비스나 로열티 프로그램 제안을 통해 익명화된 데이터를 에코시스템과 공유하도록 적절한 인센티브를 제공해야 합니다.
연결된 디바이스의 보편화로 인해 데이터를 소싱하고, 혼합하고, 정제하여 실행 가능한 실제 인사이트로 전환하는 시장이 계속 확대되고 있습니다. EoT는 상호 운용 가능한 인프라, 공통 표준, 데이터 및 서비스의 연결 패브릭에 기반을 둔 개방형 혁신 플랫폼을 기반으로 구축되어야 합니다. 이러한 개방형 혁신 플랫폼의 엔지니어링은 개방형 시스템, 탄력성 및 낮은 진입 장벽의 핵심 원칙에 기반을 둔 집단적 연습입니다. 이 인프라에 대한 액세스는 핵심 가치 계층이 데이터, 데이터 서비스 및 데이터 제품으로 구성된 마이크로서비스 및 툴킷의 마켓플레이스를 통해 가능합니다.
EoT가 어떻게 실현되고 있는지 자세히 알아보려면 아래의 IBM 비즈니스 가치 보고서를 읽어보세요.
