수년에 걸쳐 사물인터넷(IoT)은 사물 경제(EoT)라는 훨씬 더 큰 개념으로 진화했습니다. 연결된 사물의 수는 2022년에 처음으로 연결된 사람의 수를 넘어섰습니다. 거의 모든 산업 분야에서 IoT 연결 디바이스의 수가 증가하고 있으며, 2030년에는 전 세계적으로 290억 개에 달할 것으로 예상됩니다.

IoT는 가전제품, 자동차, 소비재와 같은 일상용품의 핵심 구성 요소로 자리 잡으면서 말 그대로 생활의 필수품이 되었습니다. 또한 IoT는 기업의 간소화, 단순화 및 전반적인 기술 역량에 중요한 부분이 되었습니다.

이러한 IoT 연결 디바이스는 산업 데이터의 중요한 중추를 형성합니다. 하지만 이러한 디바이스와 데이터가 자체적으로 생성된 가치를 자율적으로 공유하고, 수익을 창출하고, 거래할 수 있다면 어떨까요? 그 결과 어떤 새로운 조직, 산업 간 또는 사회 혁신이 창출될 수 있을까요? 그렇다면 통신 서비스 제공업체는 EoT를 활성화하고 확장하는 데 어떤 역할을 할까요?