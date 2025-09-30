eBPF란 무엇인가요?

일반적으로 eBPF는 Linux 커널 내부에서 가상 머신(VM)으로 작동하며, 저수준 명령어 집합 아키텍처에서 작동하고 eBPF 바이트코드를 실행합니다. 그러나 eBPF 프로그램을 실행하는 복잡한 프로세스는 몇 가지 주요 단계를 따르는 경향이 있습니다.

개발자는 먼저 eBPF 프로그램을 작성하고 바이트코드를 컴파일합니다. 프로그램의 목적에 따라 적절한 유형의 코드가 결정됩니다. 예를 들어 팀에서 CPU 사용량을 모니터링하려는 경우, 사용량 메트릭을 캡처하는 기능이 포함된 코드를 작성합니다.

eBPF 컴파일러가 상위 수준 C 코드를 하위 수준 바이트코드로 변환하면, 사용자 공간 로더는 BPF 시스템 호출을 생성하여 프로그램을 커널에 로드합니다. 로더는 오류를 해결하고 프로그램에 필요한 eBPF 맵을 설정하는 역할도 담당합니다.

프로그램 바이트코드와 맵이 준비되면 eBPF는 프로그램이 커널에서 실행하기에 안전한지 확인하기 위해 검증 프로세스를 실행합니다. 안전하지 않다고 판단되면 프로그램을 로드하는 시스템 호출이 실패하고, 로더 프로그램은 오류 메시지를 받게 됩니다. 프로그램이 검증을 통과하면 실행이 허용됩니다.

eBPF는 인터프리터나 JIT 컴파일러를 사용하여 바이트코드를 실행 가능한 기계어로 변환합니다. 그러나 eBPF는 이벤트 기반 기술이기 때문에 커널 내의 특정 후크 지점이나 이벤트(예: 시스템 호출, 네트워크 이벤트, 프로세스 시작, CPU 유휴 상태 등)에 대한 응답으로만 실행됩니다. 이벤트가 발생하면 eBPF는 해당 바이트코드 프로그램을 실행하여 개발자가 시스템의 다양한 구성 요소를 검사하고 조작할 수 있도록 합니다.

eBPF 프로그램이 실행되면 개발자는 eBPF 맵을 사용하여 사용자 공간에서 프로그램과 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션은 주기적으로 맵을 확인하여 eBPF 프로그램에서 데이터를 수집하거나 맵을 업데이트하여 프로그램의 동작을 변경할 수 있습니다.

프로그램 언로드는 대부분의 eBPF 실행 프로세스의 마지막 단계입니다. eBPF가 작업을 완료하면 로더는 BPF 시스템 호출을 다시 사용하여 커널에서 언로드할 수 있습니다. 이때 eBPF는 실행을 중지하고 관련 리소스를 비웁니다. 언로드 프로세스에는 팀에서 더 이상 필요하지 않은 eBPF 맵을 반복하여 유용한 개별 요소를 확보한 다음 맵 자체를 삭제('delete' syscall 사용)하는 작업도 포함될 수 있습니다.