DNSSEC는 공개 키 암호화를 사용하여 DNS 쿼리를 디지털 방식으로 '서명' 또는 인증합니다. 영역 레코드에서 DNSSEC가 활성화되면 수신 디바이스는 수신한 정보를 권한 있는 서버에서 보낸 원본 정보와 비교할 수 있습니다. 이는 공개 키를 사용하여 데이터를 인증하는 디지털 서명을 통해 활성화됩니다.

DNSSEC에서 인증 키는 암호화를 통해 보호되지만 데이터 자체는 보호되지 않습니다. 여전히 DNSSEC로 보호된 트래픽을 가로채고 읽을 수 있습니다. 데이터 경로의 어딘가에서 데이터가 조작되어 목적지로 전송되면 수신 서버는 공개 키가 일치하지 않기 때문에 뭔가 잘못되었다는 것을 알 수 있습니다.

반면 암호화는 암호화를 사용하여 데이터 자체를 인코딩합니다. 암호화는 공격자가 데이터 경로 어딘가에서 쿼리를 가로챌 경우 공격자가 볼 수 있는 내용을 변경하여 기밀성을 보장합니다. 공격자가 암호화 키를 사용하여 신호를 해독하지 못하면 해당 데이터를 이해할 수 없게 만듭니다. 이 키는 공개적으로 공유되지 않으므로 암호화는 데이터를 조작으로부터 보호합니다.