데이터 리니지를 통해 뱅킹에 대한 신뢰 구축

신뢰는 은행 산업의 근간을 이루는 초석입니다. 소비자가 은행의 위험 관리 능력에 대한 신뢰를 잃으면 시스템이 작동을 멈춥니다. 시스템이 작동을 멈추면 금융 위기, 구제 금융, 자본 파괴, 일자리 상실 등 그 뒤를 잇는 것을 확인해왔습니다. 간단히 말해서, 소비자는 은행이 자신의 돈을 안전하게 보관하고 요청 시 돈을 돌려줄 것이라고 믿습니다.
그러나 비즈니스 측면에서도 신뢰가 필요합니다. 은행과 직원들은 최악의 상황에서도 은행이 유동성을 유지할 수 있도록 위험 모델을 신뢰합니다. 이러한 신뢰는 위험 모델에 정보를 제공하는 데이터에 대한 이해, 즉 이러한 데이터가 어디에서 오는지, 어디에서 사용되는지, 변화의 파급 효과는 무엇인지 등에 대한 이해에 달려 있습니다.
오늘날 대형 은행은 데이터 디스커버리를 간소화하고 데이터 자산의 품질을 보장하며 데이터 프라이버시를 관리하기 위해 데이터 거버넌스 솔루션을 구현하고 있습니다. 또한 은행은 은행의 위험 데이터 취합 및 위험 보고 능력을 개선하는 데 중점을 둔 BCBS 239와 같은 업계 규정을 준수해야 합니다. 이러한 조직은 규정 준수를 유지하기 위해 위험 모델에 사용되는 데이터 요소의 정확성과 완전성을 검증해야 하며, 이를 통해 신뢰할 수 있는 고품질의 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
은행이 위험 모델 인증 프로세스를 시작하기 전에 먼저 어떤 데이터가 사용되고 있는지, 데이터베이스에서 모델로 이동할 때 데이터가 어떻게 변경되는지 이해해야 합니다.
데이터 리니지, 즉 데이터 파이프라인 내에서 출발지에서 목적지까지 시간 경과에 따른 데이터 흐름을 추적하는 프로세스는 데이터의 전체 라이프사이클을 이해하고 규정 준수를 보장하는 데 필수적입니다. 데이터 리니지의 가치는 모든 산업에 적용되지만 뱅킹 사용 사례를 고려할 때 세 가지 주요 초점이 있습니다.
데이터 리니지 솔루션은 은행이 소스 시스템 및 데이터베이스에서 처리 및 변환 파이프라인을 통해 위험 모델 또는 보고서의 최종 사용에 이르기까지 데이터 이동을 매핑할 수 있도록 지원합니다. 은행은 전체 시스템을 정확하게 볼 수 있으므로 누락되거나 일관되지 않은 데이터와 같은 문제를 더 쉽게 추적할 수 있습니다.
은행은 자동화된 리니지 솔루션을 통해 프로세스를 감사하고 영향 분석을 완료하여 포괄적인 데이터 보기를 확보함으로써 문제가 되기 전에 잠재적인 규정 준수 위반을 식별할 수 있습니다. 이러한 가시성 수준은 시간이 지남에 따라 변경되는 사항이 조직에 새로운 위험을 초래하지 않도록 하고, 은행이 규제 지침을 더 쉽게 준수할 수 있도록 지원하며, 은행이 변화하는 비즈니스 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.
은행은 자동화된 데이터 리니지 솔루션을 통해 소스 코드를 수동으로 크롤링할 필요 없이 위험 관리 보고서에서 높은 수준의 정밀도를 유지할 수 있습니다. 이는 은행이 위험 데이터를 적시에 정확하게 생성하도록 요구하는 BCBS 239에 명시된 것과 같은 규제 원칙을 준수하는 데 매우 중요합니다.
데이터 리니지 솔루션은 은행에 규정 준수를 보장하고 데이터 신뢰를 유지하며 위험 모델을 개선할 수 있는 도구와 기술을 제공합니다. 은행은 전사적인 데이터 흐름을 이해함으로써 위험에 대해 정확하게 보고하고 있다고 확신할 수 있습니다. 이러한 수준의 투명성은 전 세계 은행 기관에 대한 소비자 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다.
고객이 데이터 리니지를 활용할 수 있도록 돕기 위해 여러 가지 이유로 IBM Cloud Pak for Data를 권장합니다. 데이터 엔지니어는 IBM Cloud Pak for Data로의 데이터 연결을 스캔하여 전체 기술 리니지와 데이터 품질 및 비즈니스 메타데이터에 대한 정보를 포함한 요약 보기를 자동으로 검색하여 추가 컨텍스트를 확보할 수 있습니다. 사용자는 IBM Cloud Pak for Data에 포함된 Watson Knowledge Catalog의 데이터 리니지를 사용하여 데이터베이스, ETL 작업 및 BI 도구와 같은 서드파티 기술의 자동 스캐닝을 통해 데이터 리니지를 일관되게 캡처할 수 있습니다.
간단히 말해, Cloud Pak for Data의 데이터 리니지 기능을 사용하면 데이터베이스, 통합, 분석 도구 등에서 모든 작업을 리버스 엔지니어링하여 데이터 소스에서 애플리케이션에 이르기까지 심층적인 기술을 제공하는 맵을 생성합니다. 이를 통해 데이터 엔지니어에게 필요한 데이터 리니지, 시간 경과에 따른 변경 사항을 볼 수 있는 과거 버전 관리, 비즈니스 컨텍스트를 제공하여 모든 사용자가 위험 보고서에 사용된 데이터의 여정을 빠르게 이해할 수 있습니다.
