데이터 리니지를 통해 뱅킹에 대한 신뢰 구축

데이터 리니지, 즉 데이터 파이프라인 내에서 출발지에서 목적지까지 시간 경과에 따른 데이터 흐름을 추적하는 프로세스는 데이터의 전체 라이프사이클을 이해하고 규정 준수를 보장하는 데 필수적입니다. 데이터 리니지의 가치는 모든 산업에 적용되지만 뱅킹 사용 사례를 고려할 때 세 가지 주요 초점이 있습니다.

1. 데이터 이동 매핑

데이터 리니지 솔루션은 은행이 소스 시스템 및 데이터베이스에서 처리 및 변환 파이프라인을 통해 위험 모델 또는 보고서의 최종 사용에 이르기까지 데이터 이동을 매핑할 수 있도록 지원합니다. 은행은 전체 시스템을 정확하게 볼 수 있으므로 누락되거나 일관되지 않은 데이터와 같은 문제를 더 쉽게 추적할 수 있습니다.

2. 감사 프로세스 및 영향 분석

은행은 자동화된 리니지 솔루션을 통해 프로세스를 감사하고 영향 분석을 완료하여 포괄적인 데이터 보기를 확보함으로써 문제가 되기 전에 잠재적인 규정 준수 위반을 식별할 수 있습니다. 이러한 가시성 수준은 시간이 지남에 따라 변경되는 사항이 조직에 새로운 위험을 초래하지 않도록 하고, 은행이 규제 지침을 더 쉽게 준수할 수 있도록 지원하며, 은행이 변화하는 비즈니스 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.

3. 정확한 위험 관리 보고서 유지

은행은 자동화된 데이터 리니지 솔루션을 통해 소스 코드를 수동으로 크롤링할 필요 없이 위험 관리 보고서에서 높은 수준의 정밀도를 유지할 수 있습니다. 이는 은행이 위험 데이터를 적시에 정확하게 생성하도록 요구하는 BCBS 239에 명시된 것과 같은 규제 원칙을 준수하는 데 매우 중요합니다.

데이터 리니지 솔루션은 은행에 규정 준수를 보장하고 데이터 신뢰를 유지하며 위험 모델을 개선할 수 있는 도구와 기술을 제공합니다. 은행은 전사적인 데이터 흐름을 이해함으로써 위험에 대해 정확하게 보고하고 있다고 확신할 수 있습니다. 이러한 수준의 투명성은 전 세계 은행 기관에 대한 소비자 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다.