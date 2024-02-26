금융 서비스를 위한 데이터 리니지의 6가지 이점

기업의 모든 결정은 수익에 영향을 미칩니다. 그래서 영향 분석이 중요합니다. 이는 의사 결정의 결과를 예측하기 때문입니다. 의사 결정은 고객, 이해관계자, 매출에 어떤 영향을 미칠까요?

데이터 리니지는 이러한 조사에 도움이 됩니다. 리니지는 보고서와 데이터를 신뢰할 수 있는 환경을 조성하기 때문에 조직이 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다. 데이터 리니지의 가치는 이러한 신뢰성에 그치지 않습니다.

영향 분석에서 간과되기 쉬운 영역 중 하나는 IT 복원력입니다. 이 사각지대는 2021년 3월 CNA Financial에 광범위한 네트워크 중단을 일으킨 랜섬웨어 공격으로 명확해졌습니다. 회사 이메일이 해킹되었고 소비자들은 공포에 질렸으며 CNA Financial은 4천만 달러라는 기록적인 금액을 지불해야 했습니다. 바로 이럴 때 리니지 지원 영향 분석이 필요합니다. 위협이 발생하면 이에 대응할 준비를 하고 사업에 미칠 타격을 정확하게 파악해야 합니다.

IT 복원력은 자연 재해, 사용자 오류, 인프라 장애, 클라우드 전환 등으로도 위협을 받고 있습니다. 실제로 조직의 76% 가 지난 2년 동안 IT 재해 복구 계획이 필요한 사고를 경험했습니다.

대부분의 조직은 영향 분석을 수동으로 수행할 때 리소스가 많이 필요하다는 점에서 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 Manta의 자동화된 리니지를 활용한 금융 기관들은 엔지니어링 팀의 생산성을 최대 40% 높였습니다.