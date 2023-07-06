데이터 무결성 테스트란 무엇인가요?

데이터 무결성 테스트는 데이터베이스, 데이터 웨어하우스 또는 기타 데이터 스토리지 시스템에 저장된 데이터의 정확성, 일관성 및 신뢰성을 검증하는 프로세스를 말합니다. 이러한 유형의 테스트는 스토리지, 검색 또는 처리 중에 데이터가 손상, 손실 또는 잘못 수정되지 않았는지 확인하는 데 중요합니다.
데이터 무결성 테스트를 수행함으로써 조직은 데이터가 완전하고 정확하며 고품질인지 확인할 수 있어 더 나은 비즈니스 의사 결정과 운영 개선이 가능합니다.
이 문서에서는 다음을 살펴봅니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
데이터 정확성은 데이터 값의 정확성과 데이터 값이 설명하려는 실제 엔터티를 나타내는 정도를 나타냅니다.
데이터 무결성 테스트는 데이터 값이 예상 형식, 범위 및 유형을 준수하는지 확인하여 데이터가 정확한지 확인하는 데 도움이 됩니다.
이 프로세스에는 맞춤법 오류, 부정확하거나 누락된 값과 같은 데이터 입력 오류도 포함됩니다.
데이터 일관성은 서로 다른 시스템 또는 단일 시스템 내에 저장된 데이터의 균일성입니다.
데이터 무결성 테스트는 사전 정의된 규칙에 따라 데이터가 업데이트, 삽입 또는 삭제되고 이러한 변경 사항이 영향을 받는 모든 시스템에 일관되게 전파되도록 하여 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
이 프로세스는 잘못된 데이터 분석으로 이어질 수 있는 중복 또는 충돌 항목과 같은 데이터 이상 현상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
컨텍스트 이상 현상은 특정 컨텍스트 내에서 표준에서 벗어난 데이터 포인트입니다. 데이터 신뢰성은 필요할 때 정확하고 완전한 데이터를 일관되게 제공할 수 있는 데이터 스토리지 시스템의 능력을 의미합니다.
데이터 무결성 테스트는 초기 입력부터 스토리지, 검색 및 처리에 이르기까지 수명 주기 전반에 걸쳐 데이터가 손상되지 않고 액세스할 수 있도록 하여 데이터 신뢰성을 보호하는 데 도움이 됩니다.
데이터 무결성 테스트를 정기적으로 수행함으로써 조직은 잠재적인 문제가 확대되기 전에 감지하고 해결하여 데이터의 신뢰성과 신뢰성을 유지할 수 있습니다.
관련 콘텐츠: 이상 탐지란 무엇인가요?
데이터 유효성 검사는 데이터 무결성 테스트 프로세스의 첫 번째 단계이며 데이터 값이 예상 형식, 범위 및 유형을 준수하는지 확인하는 것을 포함합니다.
이 프로세스에는 필드 수준 검증, 레코드 수준 검증 및 참조 무결성 검사와 같은 기술이 포함될 수 있으며, 이는 모든 시스템에서 데이터가 정확하고 일관되게 입력되도록 하는 데 도움이 됩니다.
데이터의 유효성이 검사되면 다음 단계는 서로 다른 시스템 또는 단일 시스템 내에서 일관성을 확인하는 것입니다.
이 프로세스에는 다양한 위치나 형식의 데이터를 비교하여 일관성이 있고 사전 정의된 규칙을 준수하는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
일반적인 데이터 일관성 검사는 다음과 같습니다.
중복 또는 충돌 항목과 같은 데이터 이상 현상은 데이터 분석에 문제를 일으킬 수 있습니다. 데이터 무결성 테스트는 데이터 항목을 사전 정의된 규칙 및 패턴과 비교하여 이러한 이상 징후를 감지하고 해결하는 것을 목표로 합니다.
데이터 이상 감지 기술의 예는 다음과 같습니다.
데이터 무결성 테스트 프로세스의 마지막 단계는 정확성, 일관성 및 신뢰성을 위해 데이터를 정기적으로 확인하는 지속적인 모니터링입니다.
이 프로세스를 통해 조직은 잠재적인 문제가 확대되기 전에 이를 감지하고 해결하여 시간이 지나도 데이터를 신뢰할 수 있고 신뢰할 수 있도록 보장합니다.
데이터 무결성 모니터링에는 정기적인 데이터 감사, 자동화된 데이터 무결성 검사 및 실시간 데이터 검증이 포함될 수 있습니다.
데이터 거버넌스 정책은 조직 내에서 데이터 관리와 관련된 규칙, 역할 및 책임을 정의하여 데이터 무결성 테스트의 기반을 제공합니다.
명확한 데이터 거버넌스 정책을 수립하면 조직이 데이터 무결성을 유지하기 위해 최선을 다하고 모든 직원이 프로세스에서 자신의 역할을 이해하도록 할 수 있습니다.
머신 러닝 알고리즘은 데이터의 기본 패턴을 학습하고 해당 패턴과의 편차를 식별하여 데이터 이상을 감지하고 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 클러스터 알고리즘을 사용하여 유사한 데이터 포인트를 그룹화하여 분석가가 데이터의 이상값이나 비정상적인 추세를 식별할 수 있습니다.
또한 격리 포레스트 및 로컬 이상치 요인과 같은 이상 탐지 알고리즘을 사용하여 각 데이터 포인트를 이웃 데이터 포인트와 비교하고 격리 또는 표준과의 편차 정도를 결정하여 데이터 이상 징후를 식별할 수 있습니다.
데이터 일관성 검사를 자동화하면 데이터 무결성 테스트 프로세스를 간소화하고 인적 오류의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
자동화된 도구를 활용함으로써 조직은 다양한 시스템과 테이블에서 데이터를 비교하여 데이터 일관성을 유지하고 데이터 이상을 방지할 수 있습니다.
대규모 데이터 세트의 경우 자동화가 완전한 일관성 검사를 수행하는 유일한 방법입니다.
중복 탐지 및 이상값 탐지와 같은 데이터 이상 탐지 기술은 조직이 의사 결정 및 운영에 영향을 미치기 전에 잠재적인 데이터 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
데이터 무결성 테스트 프로세스의 일부로 이러한 기술을 사용하면 데이터가 정확하고 일관되며 신뢰할 수 있도록 유지할 수 있습니다.
데이터 무결성 테스트는 일회성 활동이 아니라 지속적인 모니터링이 필요한 지속적인 프로세스입니다. 정기적으로 데이터를 감사하고, 자동화된 데이터 무결성 검사를 구현하고, 실시간으로 데이터를 검증함으로써 조직의 데이터가 시간이 지나도 신뢰할 수 있고 신뢰할 수 있는 상태를 유지할 수 있습니다.
Databand의 지속적 데이터 관측성 플랫폼에 대해 자세히 알아보고, 이 플랫폼이 어떻게 데이터 사고를 조기에 감지하고 더 빠르게 해결하며 비즈니스에 더 신뢰할 수 있는 데이터를 제공할 수 있는지 보세요. 더 자세히 살펴볼 준비가 되셨다면 지금 바로 데모를 예약하세요.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 스트리밍 데이터 파이프라인을 생성하여 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 완벽한 데이터 통합을 촉진합니다.
watsonx.data를 사용하면 오픈, 하이브리드 및 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터로 분석과 AI를 확장할 수 있습니다.
IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.