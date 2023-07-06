데이터 무결성 테스트란 무엇인가요?

데이터 정확성은 데이터 값의 정확성과 데이터 값이 설명하려는 실제 엔터티를 나타내는 정도를 나타냅니다.

데이터 무결성 테스트는 데이터 값이 예상 형식, 범위 및 유형을 준수하는지 확인하여 데이터가 정확한지 확인하는 데 도움이 됩니다.

이 프로세스에는 맞춤법 오류, 부정확하거나 누락된 값과 같은 데이터 입력 오류도 포함됩니다.

2. 데이터 일관성 유지

데이터 일관성은 서로 다른 시스템 또는 단일 시스템 내에 저장된 데이터의 균일성입니다.

데이터 무결성 테스트는 사전 정의된 규칙에 따라 데이터가 업데이트, 삽입 또는 삭제되고 이러한 변경 사항이 영향을 받는 모든 시스템에 일관되게 전파되도록 하여 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이 프로세스는 잘못된 데이터 분석으로 이어질 수 있는 중복 또는 충돌 항목과 같은 데이터 이상 현상을 방지하는 데 도움이 됩니다.

3. 데이터 신뢰성 보호

컨텍스트 이상 현상은 특정 컨텍스트 내에서 표준에서 벗어난 데이터 포인트입니다. 데이터 신뢰성은 필요할 때 정확하고 완전한 데이터를 일관되게 제공할 수 있는 데이터 스토리지 시스템의 능력을 의미합니다.

데이터 무결성 테스트는 초기 입력부터 스토리지, 검색 및 처리에 이르기까지 수명 주기 전반에 걸쳐 데이터가 손상되지 않고 액세스할 수 있도록 하여 데이터 신뢰성을 보호하는 데 도움이 됩니다.

데이터 무결성 테스트를 정기적으로 수행함으로써 조직은 잠재적인 문제가 확대되기 전에 감지하고 해결하여 데이터의 신뢰성과 신뢰성을 유지할 수 있습니다.

