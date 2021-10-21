금융 서비스, 결제, 비효율적인 프로세스를 간소화하는 일은 우리에게 깊이 배어 있습니다. 그래서 이 글의 공동 기여자인 동료 Nitin Gaur와 그의 팀이 4년 전 송금 및 은행 간 결제를 해결하는 글로벌 결제 네트워크를 구축하며 상상하기 어려운 도전 과제를 해결했다는 사실은 놀랍지 않습니다.
거기에 그 도전만으로도 충분하지 않은 듯, 팀은 다양한 규제 및 준수 요구사항을 충족하고 강력한 결제 운영을 갖추도록 네트워크를 설계했으며, 더욱 개방적이고 투명해지기 위해 기존의 모든 고정관념을 깨는 것을 목표로 했습니다.
이번 팬데믹으로 인해 많은 기업과 업계가 전략, 고객, 팀을 재평가해야 했습니다. IBM® World Wire라고도 알려진 당사의 국경 간 결제 네트워크도 다르지 않았습니다. 우리는 결제 네트워크와 라이선스를 운영화하는 과정의 환경과 전략적 우선순위를 자세히 살펴보았습니다. 그래서 2020년 후반에 우리는 네트워크 운영에서 벗어나 금융 기관 고객과 결제 서비스 제공업체를 위한 서비스 엑셀러레이터로서 고객에게 학습 내용을 적용하는 쪽으로 초점을 옮겼습니다.
이와 함께, 최근 많은 우여곡절 끝에 IBM World Wire의 코드를 오픈 소스화했다는 기쁜 소식을 전하게 되어 매우 기쁩니다! 우리는 오픈 소스 커뮤니티에 헌신하고, 우리가 배운 것을 바탕으로 고객의 발전을 가속화합니다. 코드는 여기에서 찾을 수 있습니다 .
이는 Stellar 기반 블록체인 네트워크를 활용한 최첨단 국경 간 지불 네트워크입니다. 이 네트워크의 핵심 가치는 국경 간 지불의 비용과 마찰을 해결하는 것입니다.
대체 지불 수단으로서 비용을 절감하고, 마찰을 없애고, 결제의 효율성을 확보하는 것을 목표로 합니다. 이 네트워크는 자금 이체 사업자(MTO)를 시작으로 B2B, 은행, 기업 지불 등 다른 지불 흐름으로 확장하는 것을 목표로 합니다.
IBM World Wire는 원래 국경 간 결제의 비용과 마찰을 줄이기 위해 설계됐습니다. 우리는 이를 오픈 소스 커뮤니티와 공유하게 되어 기쁩니다. 다음을 살펴보세요.
이 네트워크는 금융 기관의 송금 서비스를 지원하기 위한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 결제 상품입니다. 이러한 소프트웨어 서비스는 블록체인 네트워크와 API를 사용합니다. IBM은 네트워크 운영자 역할을 하며 유효성 검사기 노드를 호스팅합니다. 참가자 간의 거래는 블록체인 네트워크에서 정의한 합의 알고리즘에 따라 처리됩니다.
네트워크 운영자인 IBM은 자금 교환 및 가치 이전을 포함하여 참가자의 이름으로 참가자의 통제 하에 네트워크 계정을 생성했습니다. 이러한 계정은 IBM 소프트웨어 서비스와 함께 사용하도록만 지정되었습니다. 참가자들은 블록체인 네트워크를 통해 서로 소통하고 정보를 교환하며, 네트워크를 사용하여 그들 사이에 가치를 전송합니다.
참가자는 디지털 의무를 통해 네트워크 외부에서 직접 거래를 결제하거나 블록체인 네트워크 내에서 유지 관리되는 원장 항목을 통해 계정 간에 가상 화폐 또는 디지털 자산을 이체하여 네트워크 내에서 거래를 결제할 수 있습니다.
지금 바로 IBM와 협력하여 이 기능을 활용하고 비즈니스 프로세스와 서비스를 혁신하세요.
IBM® Blockchain Services는 아이디어를 실현하도록 도와드릴 수 있습니다. 비즈니스에서 블록체인과 디지털 자산을 활용하는 방법을 살펴보세요.
IBM의 엔드투엔드 재무 컨설팅 서비스를 통해 재무 성과를 실현하세요.
IBM Apptio는 온프레미스 IT 인프라, 퍼블릭 클라우드 서비스 및 소프트웨어 개발의 비용 분석 및 비용 관리를 위한 SaaS 제품군입니다.
IBM Planning Analytics를 사용하여 재무 계획, 예산 편성 및 예측을 개선하고 조직 전반에서 데이터를 기반으로 의사결정을 내리세요.