금융 서비스, 결제, 비효율적인 프로세스를 간소화하는 일은 우리에게 깊이 배어 있습니다. 그래서 이 글의 공동 기여자인 동료 Nitin Gaur와 그의 팀이 4년 전 송금 및 은행 간 결제를 해결하는 글로벌 결제 네트워크를 구축하며 상상하기 어려운 도전 과제를 해결했다는 사실은 놀랍지 않습니다.



거기에 그 도전만으로도 충분하지 않은 듯, 팀은 다양한 규제 및 준수 요구사항을 충족하고 강력한 결제 운영을 갖추도록 네트워크를 설계했으며, 더욱 개방적이고 투명해지기 위해 기존의 모든 고정관념을 깨는 것을 목표로 했습니다.

이번 팬데믹으로 인해 많은 기업과 업계가 전략, 고객, 팀을 재평가해야 했습니다. IBM® World Wire라고도 알려진 당사의 국경 간 결제 네트워크도 다르지 않았습니다. 우리는 결제 네트워크와 라이선스를 운영화하는 과정의 환경과 전략적 우선순위를 자세히 살펴보았습니다. 그래서 2020년 후반에 우리는 네트워크 운영에서 벗어나 금융 기관 고객과 결제 서비스 제공업체를 위한 서비스 엑셀러레이터로서 고객에게 학습 내용을 적용하는 쪽으로 초점을 옮겼습니다.

이와 함께, 최근 많은 우여곡절 끝에 IBM World Wire의 코드를 오픈 소스화했다는 기쁜 소식을 전하게 되어 매우 기쁩니다! 우리는 오픈 소스 커뮤니티에 헌신하고, 우리가 배운 것을 바탕으로 고객의 발전을 가속화합니다. 코드는 여기에서 찾을 수 있습니다 .