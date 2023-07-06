앞서 언급했듯이 BRSR은 BRR에 정의된 9가지 원칙을 기반으로 합니다. 다만, 보고 대상 회사(시가총액 기준 상위 1,000개 NSE 상장 기업)와 보고해야 하는 내용(다양한 유형의 공시)에 대해서는 보다 구체적으로 명시하고 있습니다.

원칙별 공시의 각 원칙은 필수 지표와 리더십 지표 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. 필수 지표에는 에너지, 배출, 물, 폐기물 등 환경 요인과 회사 운영의 사회적 영향에 관한 데이터, 그리고 이러한 원칙과 관련한 직원 교육 세부 사항이 포함됩니다.

반면에 리더십 지표는 자발적이며, 보고 프레임워크에 명시된 바와 같이 "사회적, 환경적, 윤리적으로 책임을 다하기 위해 더 높은 수준으로 발전하고자 하는" 기업을 대상으로 합니다. 여기에는 가치 사슬 파트너를 위한 윤리 인식 프로그램, 제품 및 서비스 수명 주기 평가, 보험 및 전환 프로그램과 같은 직원 보호 조치가 포함됩니다. 리더십 지표는 또한 생물 다양성, 에너지 소비, 범위 3 온실가스 배출, 공급망 공시에 대한 심화 보고도 포함됩니다.

2023년 6월 현재 BRSR 프레임워크는 필수 지표에 대한 98개 질문과 리더십 지표에 대한 42개 질문 등 140개의 질문으로 구성되어 있습니다.

BRSR에서 요구하는 9가지 원칙과 공시는 다음과 같습니다.

기업은 정직하고 윤리적이고 투명하며 책임감 있는 방식으로 행동하고 관리해야 합니다. 성과 지표에는 부패 및 뇌물 방지 정책의 시행 여부, 조직에 대한 규제 조치, 이해 상충 관련 불만 사항의 세부 내용이 포함됩니다. 기업은 지속 가능하고 안전한 방식으로 상품과 서비스를 제공해야 합니다. 성과 지표에는 환경 및 사회적 영향을 개선하기 위한 투자, 매립·재사용·재활용·폐기 절차, 확장된 생산자 책임 계획과 수명 주기 평가 관련 세부 내용이 포함됩니다. 기업은 가치 사슬에 있는 직원을 포함하여 모든 직원의 복지를 존중하고 증진해야 합니다. 성과 지표에는 건강 및 상해 보험, 육아 수당, 보육 수당, 퇴직 수당에 가입한 직원의 비율, 장애 근로자의 접근성 수준, 그리고 노조 가입 근로자의 비율 등이 포함됩니다. 기업은 모든 이해관계자의 이익을 존중하고 이에 적극적으로 대응해야 합니다. 성과 지표에는 취약·소외 계층을 포함한 이해관계자 그룹, 활용 중인 커뮤니케이션 채널 수와 참여 빈도, 그리고 협의 과정의 세부 내용 등이 포함됩니다. 기업은 인권을 존중하고 증진해야 합니다. 성과 지표에는 인권 문제에 대한 교육을 받은 직원의 비율, 최저 임금을 받는 직원의 비율, 업계 평균 대비 이사회 및 경영진의 보수 등이 포함됩니다. 기업은 환경을 존중하며, 환경을 보호하고 복원하기 위해 노력해야 합니다. 성과 지표에는 전년 대비 전기 및 연료 소비량, 수원별 취수량(표층수, 지하수, 해수 등), 대기 배출량(NOx, SOx, VOC 등), 그리고 환경 영향 평가가 포함됩니다. 기업은 공공 및 규제 정책에 영향을 미칠 때 책임감 있고 투명하게 참여해야 합니다. 성과 지표에는 무역 및 산업 협회와의 제휴 수, 반경쟁 행위 관련 사안, 그리고 조직이 지지하는 공공 정책 입장의 세부 내용이 포함됩니다. 기업은 포용적 성장과 공평한 발전을 촉진해야 합니다. 성과 지표에는 사회적 영향 평가, 재활 및 재정착 관련 프로젝트, 그리고 소외·취약 계층을 우대하는 조달 정책에 대한 세부 내용이 포함됩니다 기업은 책임감 있는 방식으로 소비자와 소통하고 가치를 제공해야 합니다. 성과 지표에는 소비자 불만 및 피드백 체계, 안전 관련 제품 리콜 세부 내용, 사이버 보안 및 개인정보 보호 정책의 존재 여부 등이 포함됩니다.

인도가 의무적인 ESG 보고로 전환함에 따라, BRSR은 비재무 공시와 관련된 규정 준수, 일관성, 소통을 개선하는 것을 목표로 합니다.