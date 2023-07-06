인도 기업 책임 및 지속가능성 보고서(BRSR) 해설

인도 뭄바이의 반드라-월리 시 링크 다리의 아름다운 전경

환경·사회·거버넌스(ESG) 보고를 위한 프레임워크인 인도 기업 책임 및 지속가능성 보고서(BRSR)는 2023년부터 시행됩니다. 이러한 새로운 보고 기준은 2009년 인도 기업부에서 처음 발표한 자발적 가이드라인에서 발전한 것으로, 2012년 기업 책임 보고서(BRR)에서 한층 구체화되었습니다.

인도 증권 시장 규제 기관인 인도 증권거래위원회(SEBI)는 새로운 BRSR을 국제적으로 통용되는 다른 보고 프레임워크와 상호 운용할 수 있도록 설계했습니다. 대표적인 프레임워크에는 글로벌 보고 이니셔티브(GRI), 지속가능성 회계 기준 위원회(SASB), 기후 관련 재무 정보 공개 태스크 포스(TCFD) 등이 있습니다.

BRSR은 인도 기업이 지속가능성 관련 요소에 대한 정량 지표를 제공하도록 요구하는 인도 최초의 프레임워크로, 2023 회계연도(적격 기업의 경우 2022년 4월~2023년 3월)를 기준으로 적용됩니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

BRSR의 세 가지 핵심 공시 영역은 무엇인가요?

SEBI의 지침 문서는 일반 공시, 관리·프로세스 공시, 그리고 '원칙 기반' 공시 등 세 가지 유형에 대해 자세히 설명합니다.

  • 일반 공시에는 기본적인 회사 정보가 포함됩니다. 여기에는 사무실 및 공장 주소, 제품 및 서비스의 세부 정보(전체 매출의 90%를 반영해야 함), 회사가 상장된 거래소, 보고 범위(즉, 공시가 개별 법인을 기준으로 하는지, 아니면 여러 회사의 통합 포트폴리오 기준인지)가 포함됩니다. 또한 직원 수와 성별·다양성·포용성·장애 여부에 따른 구성, 직원 이직률, 그리고 회사에 제기된 불만 및 고충 건수에 대한 데이터도 제출해야 합니다.
  • 관리·프로세스 공시는 기업 책임 가이드라인(NGRBC)에 명시된 구조, 정책, 프로세스를 준수하고 있다는 증거를 제공합니다. 이 섹션에서 제공되는 공시는 NGRBC에 명시된 특정 원칙 준수에 관한 것이 아니라, 거버넌스, 리더십, 감독과 관련한 이사 및 이사회의 성명을 포함한 상위 수준의 정책 및 관리 프로세스에 관한 내용입니다. 기업은 정책이 단순히 존재하는 것에 그치지 않고, 회사의 기한이 정해진 목표와 관련하여 승인되고 실행되었음을 보여줄 필요가 있습니다.
  • 원칙 기반 성과 공시는 기업 책임 가이드라인(NGRBC)의 9가지 기본 원칙과 관련된 보다 정량적인 데이터에 초점을 맞춥니다. BRSR 내 이 공시 항목은 조직이 운영이 환경 및 사회적 지표에 어떤 영향을 미치는지 보여주는 데 목적이 있습니다. 기업은 주요 프로세스에 기본 원칙을 어떻게 통합하고 있으며, 이러한 결정을 KPI를 통해 어떻게 측정하는지 명확한 데이터와 사례를 통해 입증해야 합니다. 이를 위해 기업은 R&D 및 자본 지출 투자 비율도 공개해야 합니다.
Mixture of Experts | 8월 28일, 에피소드 70

AI 디코딩: 주간 뉴스 요약

세계적인 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 불필요한 AI 잡음을 차단하고 실질적인 AI 최신 소식과 인사이트를 확인해 보세요.
최신 팟캐스트 에피소드 시청하기

원칙 준수의 정의 및 정량화

앞서 언급했듯이 BRSR은 BRR에 정의된 9가지 원칙을 기반으로 합니다. 다만, 보고 대상 회사(시가총액 기준 상위 1,000개 NSE 상장 기업)와 보고해야 하는 내용(다양한 유형의 공시)에 대해서는 보다 구체적으로 명시하고 있습니다.

원칙별 공시의 각 원칙은 필수 지표와 리더십 지표 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. 필수 지표에는 에너지, 배출, 물, 폐기물 등 환경 요인과 회사 운영의 사회적 영향에 관한 데이터, 그리고 이러한 원칙과 관련한 직원 교육 세부 사항이 포함됩니다.

반면에 리더십 지표는 자발적이며, 보고 프레임워크에 명시된 바와 같이 "사회적, 환경적, 윤리적으로 책임을 다하기 위해 더 높은 수준으로 발전하고자 하는" 기업을 대상으로 합니다. 여기에는 가치 사슬 파트너를 위한 윤리 인식 프로그램, 제품 및 서비스 수명 주기 평가, 보험 및 전환 프로그램과 같은 직원 보호 조치가 포함됩니다. 리더십 지표는 또한 생물 다양성, 에너지 소비, 범위 3 온실가스 배출, 공급망 공시에 대한 심화 보고도 포함됩니다.

2023년 6월 현재 BRSR 프레임워크는 필수 지표에 대한 98개 질문과 리더십 지표에 대한 42개 질문 등 140개의 질문으로 구성되어 있습니다.

BRSR에서 요구하는 9가지 원칙과 공시는 다음과 같습니다.

  1. 기업은 정직하고 윤리적이고 투명하며 책임감 있는 방식으로 행동하고 관리해야 합니다. 성과 지표에는 부패 및 뇌물 방지 정책의 시행 여부, 조직에 대한 규제 조치, 이해 상충 관련 불만 사항의 세부 내용이 포함됩니다.
  2. 기업은 지속 가능하고 안전한 방식으로 상품과 서비스를 제공해야 합니다. 성과 지표에는 환경 및 사회적 영향을 개선하기 위한 투자, 매립·재사용·재활용·폐기 절차, 확장된 생산자 책임 계획과 수명 주기 평가 관련 세부 내용이 포함됩니다.
  3. 기업은 가치 사슬에 있는 직원을 포함하여 모든 직원의 복지를 존중하고 증진해야 합니다. 성과 지표에는 건강 및 상해 보험, 육아 수당, 보육 수당, 퇴직 수당에 가입한 직원의 비율, 장애 근로자의 접근성 수준, 그리고 노조 가입 근로자의 비율 등이 포함됩니다.
  4. 기업은 모든 이해관계자의 이익을 존중하고 이에 적극적으로 대응해야 합니다. 성과 지표에는 취약·소외 계층을 포함한 이해관계자 그룹, 활용 중인 커뮤니케이션 채널 수와 참여 빈도, 그리고 협의 과정의 세부 내용 등이 포함됩니다.
  5. 기업은 인권을 존중하고 증진해야 합니다. 성과 지표에는 인권 문제에 대한 교육을 받은 직원의 비율, 최저 임금을 받는 직원의 비율, 업계 평균 대비 이사회 및 경영진의 보수 등이 포함됩니다.
  6. 기업은 환경을 존중하며, 환경을 보호하고 복원하기 위해 노력해야 합니다. 성과 지표에는 전년 대비 전기 및 연료 소비량, 수원별 취수량(표층수, 지하수, 해수 등), 대기 배출량(NOx, SOx, VOC 등), 그리고 환경 영향 평가가 포함됩니다.
  7. 기업은 공공 및 규제 정책에 영향을 미칠 때 책임감 있고 투명하게 참여해야 합니다. 성과 지표에는 무역 및 산업 협회와의 제휴 수, 반경쟁 행위 관련 사안, 그리고 조직이 지지하는 공공 정책 입장의 세부 내용이 포함됩니다.
  8. 기업은 포용적 성장과 공평한 발전을 촉진해야 합니다. 성과 지표에는 사회적 영향 평가, 재활 및 재정착 관련 프로젝트, 그리고 소외·취약 계층을 우대하는 조달 정책에 대한 세부 내용이 포함됩니다
  9. 기업은 책임감 있는 방식으로 소비자와 소통하고 가치를 제공해야 합니다. 성과 지표에는 소비자 불만 및 피드백 체계, 안전 관련 제품 리콜 세부 내용, 사이버 보안 및 개인정보 보호 정책의 존재 여부 등이 포함됩니다.

인도가 의무적인 ESG 보고로 전환함에 따라, BRSR은 비재무 공시와 관련된 규정 준수, 일관성, 소통을 개선하는 것을 목표로 합니다.

IBM Envizi 제품군은 조직이 여러 ESG 프레임워크에 보고하는 데 도움이 될 수 있습니다.

IBM Envizi를 사용하면 조직은 ESG 데이터를 수집, 관리, 보고하는 방식을 간소화하여 다양한 ESG 보고 프레임워크의 요구 사항을 보다 효율적으로 준수할 수 있습니다.

Envizi는 조직이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.

  • 환경, 사회, 거버넌스 영역 전반의 데이터(정형 및 비정형) 수집을 감사 가능한 단일 기록 시스템으로 자동화합니다. 이 데이터는 필요에 따라 여러 보고 프레임워크의 요구 사항에 맞출 수 있어, 보고 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • ESG 보고 프레임워크 모듈 내의 지속가능성 보고 관리자와 같은 도구를 활용해, 보고 목적으로 인력, 프로세스, 외부 참조, 지원 문서를 관리할 수 있습니다. 플랫폼의 데이터를 직접 활용해 특정 프레임워크에 대한 답변을 생성할 수 있으며, 생성된 응답은 단일 저장소에 보관됩니다.


작성자

IBM Envizi

Envizi
관련 솔루션
지속 가능한 IT

IBM Turbonomic 플랫폼을 사용하여 에코시스템 전반의 애플리케이션에 리소스를 최적으로 할당하세요. 

 Turbonomic 살펴보기
지속가능성 솔루션

전략적 로드맵을 일상적인 운영과 연결하여 지금 지속가능성 여정을 시작하세요.

 지속가능성 솔루션 살펴보기
지속가능성 컨설팅 서비스

IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.

 지속 가능성 컨설팅 서비스 살펴보기
다음 단계 안내

IBM Turbonomic으로 애플리케이션을 원활하고 지속적이며 비용 효율적으로 실행하여 효율적인 앱 성능을 달성하는 동시에 비용을 절감하는 방법을 알아보세요.

 

 Turbonomic 살펴보기 제품 투어하기