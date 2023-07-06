환경·사회·거버넌스(ESG) 보고를 위한 프레임워크인 인도 기업 책임 및 지속가능성 보고서(BRSR)는 2023년부터 시행됩니다. 이러한 새로운 보고 기준은 2009년 인도 기업부에서 처음 발표한 자발적 가이드라인에서 발전한 것으로, 2012년 기업 책임 보고서(BRR)에서 한층 구체화되었습니다.
인도 증권 시장 규제 기관인 인도 증권거래위원회(SEBI)는 새로운 BRSR을 국제적으로 통용되는 다른 보고 프레임워크와 상호 운용할 수 있도록 설계했습니다. 대표적인 프레임워크에는 글로벌 보고 이니셔티브(GRI), 지속가능성 회계 기준 위원회(SASB), 기후 관련 재무 정보 공개 태스크 포스(TCFD) 등이 있습니다.
BRSR은 인도 기업이 지속가능성 관련 요소에 대한 정량 지표를 제공하도록 요구하는 인도 최초의 프레임워크로, 2023 회계연도(적격 기업의 경우 2022년 4월~2023년 3월)를 기준으로 적용됩니다.
SEBI의 지침 문서는 일반 공시, 관리·프로세스 공시, 그리고 '원칙 기반' 공시 등 세 가지 유형에 대해 자세히 설명합니다.
앞서 언급했듯이 BRSR은 BRR에 정의된 9가지 원칙을 기반으로 합니다. 다만, 보고 대상 회사(시가총액 기준 상위 1,000개 NSE 상장 기업)와 보고해야 하는 내용(다양한 유형의 공시)에 대해서는 보다 구체적으로 명시하고 있습니다.
원칙별 공시의 각 원칙은 필수 지표와 리더십 지표 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. 필수 지표에는 에너지, 배출, 물, 폐기물 등 환경 요인과 회사 운영의 사회적 영향에 관한 데이터, 그리고 이러한 원칙과 관련한 직원 교육 세부 사항이 포함됩니다.
반면에 리더십 지표는 자발적이며, 보고 프레임워크에 명시된 바와 같이 "사회적, 환경적, 윤리적으로 책임을 다하기 위해 더 높은 수준으로 발전하고자 하는" 기업을 대상으로 합니다. 여기에는 가치 사슬 파트너를 위한 윤리 인식 프로그램, 제품 및 서비스 수명 주기 평가, 보험 및 전환 프로그램과 같은 직원 보호 조치가 포함됩니다. 리더십 지표는 또한 생물 다양성, 에너지 소비, 범위 3 온실가스 배출, 공급망 공시에 대한 심화 보고도 포함됩니다.
2023년 6월 현재 BRSR 프레임워크는 필수 지표에 대한 98개 질문과 리더십 지표에 대한 42개 질문 등 140개의 질문으로 구성되어 있습니다.
BRSR에서 요구하는 9가지 원칙과 공시는 다음과 같습니다.
인도가 의무적인 ESG 보고로 전환함에 따라, BRSR은 비재무 공시와 관련된 규정 준수, 일관성, 소통을 개선하는 것을 목표로 합니다.
