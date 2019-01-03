블록체인과 데이터베이스의 차이점은 무엇인가요?

암호화폐에 익숙하다면 블록체인에도 익숙할 것입니다. 블록체인은 거래의 정확성, 투명성, 불변성을 보장하는 기반 기술입니다. 이 기술이 중요한 이유는 무엇인가요? 수많은 개별 이해관계자와 함께 일할 때는 항상 근본적인 불일치가 존재합니다. 상대방을 전적으로 신뢰하더라도 인적 오류는 피할 수 없습니다.
간단한 예를 살펴보겠습니다. 저녁 식사를 위해 친구를 만나려고 하는데 일광 절약 시간제에 맞춰 시계가 업데이트되지 않았다면 이는 사고였습니다. 하지만 그렇다고 해서 친구가 덜 늦지는 않았습니다. 블록체인 기술은 휴대폰의 시계와 유사한 방식으로 작동하여 자동으로 시간을 수정하지만, 중앙 집중식 의사 결정권자 한 명이 시간을 정하는 것이 아니라 네트워크의 모든 참여자가 과반수 투표를 통해 결정합니다.
블록체인과 데이터베이스의 주요 차이점은 중앙 집중화입니다. 데이터베이스에서 보호되는 모든 기록은 중앙 집중화되지만, 각 블록체인 참여자는 모든 기록과 모든 변경 사항의 보안 사본을 보유하므로 각 사용자는 데이터의 출처를 볼 수 있습니다. 불일치가 있을 때 마법이 일어납니다. 각 참가자가 기록의 사본을 유지하기 때문에 블록체인 기술은 신뢰할 수 없는 정보를 즉시 식별하고 수정합니다. 친구의 시계는 즉시 일광 절약 시간제를 자체 수정하며, 제3자가 악의적으로 시간을 변경하여 늦더라도 모든 참가자에 대해 시간을 즉시 확인하고 수정합니다.
데이터가 코딩된 비즈니스 로직(스마트 계약)과 합의에 따라 자동으로 식별되고 수정될 수 있을 때, 참여자는 본질적으로 데이터를 신뢰할 수 있습니다. 두 회사가 함께 일할 때 단일 레코드 집합이 있는 단일 데이터베이스를 공유하는 경우는 거의 없습니다. 데이터베이스는 데이터베이스 관리자(DBA)가 유지 관리하고 업데이트하기 때문입니다. 해당 DBA는 회사 중 한 곳에서 돈을 받고 있으므로 한 회사의 성공에 이해관계가 있지만 반드시 다른 회사의 성공에 이해관계가 있는 것은 아닙니다. 자신의 회사에 도움이 되는 변화를 만들고 싶다면 다른 회사는 결코 알지 못할 것입니다. 또는 더 악의적인 방법으로, 경쟁업체가 DBA에게 돈을 지불하기로 결정하면 어느 쪽도 모르는 사이 데이터베이스를 원하는 대로 변경할 수 있습니다.
블록체인 기술을 데이터 프로세스에 통합하면 단일 장애 지점(이 경우 DBA)을 제거하고, 참여자 중 한 명이 변경하면 다른 참여자가 즉시 수정할 수 있도록 합니다. 데이터가 자체 수정된 후에는 변경할 수 없는 변경 기록에 어떤 참가자가 변경을 시도했는지도 표시됩니다. 데이터 프로세스를 보호하면 기업은 함께 일하는 회사 간에 공유되는 데이터를 신뢰할 수 있을 뿐만 아니라 경쟁업체가 공유하는 데이터도 신뢰할 수 있습니다. 예를 들어, 삼성과 Apple이 서로 기술을 공유하는 경우, 삼성은 Apple이 기술 비용을 지불했다고 신뢰할 수 있고, Apple은 삼성이 기술을 제공했다고 신뢰할 수 있습니다.
경쟁자들이 공유되는 데이터를 신뢰할 수 있게 되면, 더 많은 업계 참여자들이 블록체인 네트워크에 참여하여 데이터에 대한 가시성을 높일 수 있는 기회가 생깁니다. 앞의 예에서 확장하여, 삼성과 Apple이 블록체인 네트워크에서 기술과 데이터를 공유하고 있는데 운송 회사가 네트워크에 참여한다면, 운송 회사가 네트워크에서 공유하고자 하는 데이터는 다른 참여자들이 즉시 액세스할 수 있고, 각자의 기록에 복제됩니다. 참가자 중 한 명이 변경할 때마다 모든 참가자가 새 버전의 기록을 확인합니다. 이 경우 Apple은 삼성 공장에서 Apple 제조 센터까지의 배송을 추적할 수 있습니다.
또한 은행이 네트워크에 추가되면 데이터의 조건이 충족되면 거래 후 은행과 각 참여자에게 자동으로 지급이 트리거될 수 있으며, 이 데이터는 모든 참여자가 안전하게 보호하고 검증하기 때문에 한 명의 참여자가 데이터 내 조건 트리거를 충족하기 위해 사기 또는 실수로 데이터를 변경할 수 없습니다.
Hyperledger Fabric은 업계 전략에 따라 엔터프라이즈급 애플리케이션을 개발하기 위한 모듈식 오픈 소스 블록체인 프레임워크입니다.
IPwe는 IBM Blockchain과 AI를 사용하여 투명한 글로벌 특허 시장을 구축하고 IBM의 지원을 통해 가시성과 유연성을 높입니다.
IBM® Blockchain을 사용하여 탄력적이고 투명하며 신뢰할 수 있는 공급망을 구축하여 업계 최고의 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하고 프로세스를 간소화하며 신뢰를 강화하세요.