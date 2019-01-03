블록체인과 데이터베이스의 차이점은 무엇인가요?

블록체인과 데이터베이스의 주요 차이점은 중앙 집중화입니다. 데이터베이스에서 보호되는 모든 기록은 중앙 집중화되지만, 각 블록체인 참여자는 모든 기록과 모든 변경 사항의 보안 사본을 보유하므로 각 사용자는 데이터의 출처를 볼 수 있습니다. 불일치가 있을 때 마법이 일어납니다. 각 참가자가 기록의 사본을 유지하기 때문에 블록체인 기술은 신뢰할 수 없는 정보를 즉시 식별하고 수정합니다. 친구의 시계는 즉시 일광 절약 시간제를 자체 수정하며, 제3자가 악의적으로 시간을 변경하여 늦더라도 모든 참가자에 대해 시간을 즉시 확인하고 수정합니다.

데이터가 코딩된 비즈니스 로직(스마트 계약)과 합의에 따라 자동으로 식별되고 수정될 수 있을 때, 참여자는 본질적으로 데이터를 신뢰할 수 있습니다. 두 회사가 함께 일할 때 단일 레코드 집합이 있는 단일 데이터베이스를 공유하는 경우는 거의 없습니다. 데이터베이스는 데이터베이스 관리자(DBA)가 유지 관리하고 업데이트하기 때문입니다. 해당 DBA는 회사 중 한 곳에서 돈을 받고 있으므로 한 회사의 성공에 이해관계가 있지만 반드시 다른 회사의 성공에 이해관계가 있는 것은 아닙니다. 자신의 회사에 도움이 되는 변화를 만들고 싶다면 다른 회사는 결코 알지 못할 것입니다. 또는 더 악의적인 방법으로, 경쟁업체가 DBA에게 돈을 지불하기로 결정하면 어느 쪽도 모르는 사이 데이터베이스를 원하는 대로 변경할 수 있습니다.

블록체인 기술을 데이터 프로세스에 통합하면 단일 장애 지점(이 경우 DBA)을 제거하고, 참여자 중 한 명이 변경하면 다른 참여자가 즉시 수정할 수 있도록 합니다. 데이터가 자체 수정된 후에는 변경할 수 없는 변경 기록에 어떤 참가자가 변경을 시도했는지도 표시됩니다. 데이터 프로세스를 보호하면 기업은 함께 일하는 회사 간에 공유되는 데이터를 신뢰할 수 있을 뿐만 아니라 경쟁업체가 공유하는 데이터도 신뢰할 수 있습니다. 예를 들어, 삼성과 Apple이 서로 기술을 공유하는 경우, 삼성은 Apple이 기술 비용을 지불했다고 신뢰할 수 있고, Apple은 삼성이 기술을 제공했다고 신뢰할 수 있습니다.