IoT 디바이스는 중요한 기계 및 유지보수의 안전 상태를 추적합니다. 엔진에서 엘리베이터에 이르기까지, 블록체인은 운영 데이터와 그에 따른 유지보수의 변조 없는 원장을 제공합니다.



제3자 수리 파트너는 예방적 유지 보수를 위해 블록체인을 모니터링하고 작업을 블록체인에 다시 기록할 수 있습니다. 운영 기록을 정부 기관과 공유하여 규정 준수를 확인할 수도 있습니다.