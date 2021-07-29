블록체인을 통한 IoT란 무엇인가요?

IBM의 블록체인 솔루션 살펴보기 지속가능성 업데이트 신청하기
얼굴 프로필, 잎, 구름의 픽토그램을 콜라주한 일러스트
블록체인을 통한 IoT란 무엇인가요?

IoT 데이터를 변경 불가능한 블록체인 원장으로 전송하여 책임, 보안 및 신뢰를 강화함으로써 비즈니스를 혁신할 수 있습니다.

 IoT는 블록체인과 어떻게 작동하나요?

사물인터넷(IoT)을 사용하면 인터넷상의 디바이스가 프라이빗 블록체인 네트워크로 데이터를 전송하여 공유 트랜잭션에 대한 변조 방지 기록을 생성할 수 있습니다. IBM Blockchain을 사용하면 비즈니스 파트너가 중앙 제어 및 관리 없이도 IoT 데이터를 공유하고 이에 액세스할 수 있습니다. 각 트랜잭션을 검증하여 분쟁을 방지하고 허가된 모든 네트워크 구성원 간의 신뢰를 구축할 수 있습니다.
IoT 및 블록체인의 이점
IoT 데이터에 대한 신뢰 구축

각 트랜잭션은 기록되고, 데이터 블록에 저장되며, 변경이 불가능하고 추가만 가능한 안전하고 변경 불가능한 데이터 체인에 추가됩니다.
강화된 보안 활용

IBM Watson IoT Platform을 사용하면 허가된 고객과 파트너들 사이에 관리, 분석, 사용자 지정 및 공유할 데이터를 선택할 수 있습니다.
더 큰 유연성 확보

IBM Blockchain Platform은 개방적이고 상호 운용 가능하며 멀티클라우드 환경을 위해 구축되었으며, 선도적인 Hyperledger Fabric 플랫폼의 최신 버전을 사용하고 Red Hat OpenShift에 최적화되었습니다.
새로운 효율성 창출

IBM Blockchain은 IoT 장치 및 센서에서 제공하는 데이터를 활용하여 프로세스를 간소화하고 에코시스템 전반에 걸쳐 새로운 비즈니스 가치를 창출합니다.
IoT 및 블록체인의 애플리케이션
화물 운송

화물 운송은 서로 다른 우선순위를 가진 여러 당사자가 참여하는 복잡한 프로세스입니다. IoT 지원 블록체인은 운송 컨테이너가 이동 중일 때도 온도, 위치, 도착 시간 및 상태를 저장할 수 있습니다.

변경 불가능한 블록체인 트랜잭션은 모든 당사자가 데이터를 신뢰하고 제품을 빠르고 효율적으로 움직이기 위해 결단력 있게 행동할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다.
구성 요소 추적 및 규정 준수

항공기, 자동차 또는 기타 제품에 들어가는 구성 요소를 추적할 수 있는 기능은 안전 및 규정 준수 모두에 매우 중요합니다. 공유 블록체인 원장에 저장된 IoT 데이터를 통해 모든 당사자는 제품 수명 전반에 걸쳐 구성 요소의 출처를 확인할 수 있습니다.

이 정보를 규제 기관, 배송업체 및 제조업체와 공유하는 것은 안전하고 간편하며 비용 효율적입니다.
운영 유지보수 데이터 기록

IoT 디바이스는 중요한 기계 및 유지보수의 안전 상태를 추적합니다. 엔진에서 엘리베이터에 이르기까지, 블록체인은 운영 데이터와 그에 따른 유지보수의 변조 없는 원장을 제공합니다.

제3자 수리 파트너는 예방적 유지 보수를 위해 블록체인을 모니터링하고 작업을 블록체인에 다시 기록할 수 있습니다. 운영 기록을 정부 기관과 공유하여 규정 준수를 확인할 수도 있습니다.
관련 솔루션
공급망을 위한 IBM Blockchain

IBM Blockchain은 공급망 파트너가 허가된 블록체인 솔루션을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 공유하여 모든 구성원이 혜택을 받을 수 있도록 지원합니다.

 공급망용 블록체인 살펴보기
소매업을 위한 IBM Blockchain

제품 및 프로세스에 대한 실시간의 보편적인 인사이트를 통해 고객과의 신뢰를 높이고 글로벌 공급망 전반의 협업을 촉진합니다.

 소매업용 블록체인 살펴보기
TradeLens

각 네트워크 참가자가 거의 실시간으로 업데이트하고 검증하는 개방적이고 중립적인 플랫폼을 통해 공급망 전반에 걸쳐 단일 소스에 액세스할 수 있습니다.

 컨테이너 물류 솔루션 살펴보기
리소스
산업 항구의 예인선과 컨테이너선
블록체인 기술이란 무엇일까요?
블록체인이 무엇인지, 그리고 블록체인이 조직에 어떤 이점을 줄 수 있는지 처음부터 자세히 알아보세요. 무료로 IBM의 초보자를 위한 블록체인 가이드 사본을 다운로드하세요.
블록체인 개념의 아이소메트릭
블록체인 솔루션
공급망, 글로벌 무역, 국제 결제, 식량 공급 등에 혁신적인 신뢰와 투명성을 제공하여 이미 업계에 변화를 일으키고 있는 블록체인 네트워크에 동참할 수 있습니다.
제조 공장에서 판금을 검사하는 작업자
IBM Blockchain 컨설팅 및 서비스
업계 최고의 블록체인 서비스 제공업체와 공동 개발하세요. IBM은 최고의 기술을 바탕으로 확장 가능한 비즈니스 네트워크를 구축하는 데 도움을 드립니다.
밤에 본 생산 공장의 상공 모습
블록체인과 AI의 결합 가치는 무엇인가요?
블록체인과 인공지능(AI)의 결합은 비즈니스에 새로운 가치를 제공합니다. 이 솔루션이 제공하는 이점과 업계 사용 사례를 살펴보세요.
커피숍의 나무 테이블에 앉아 스마트폰을 사용하는 사람의 옆모습
블록체인이 AI 및 IoT에 신뢰를 더하는 방법
AI, IoT 및 클라우드가 블록체인을 사용하여 이러한 시스템에서 생성된 데이터의 출처, 증명 및 권한을 추적하면 데이터에 대한 신뢰를 크게 높일 수 있습니다.
집 소파에 앉아 스마트폰을 사용하며 웃고 있는 사람
사물인터넷에서 블록체인은 얼마나 중요한가요?
IoT가 다시 주목을 받고 있는 지금이야말로 블록체인이 업계에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 어떤 과제를 극복해야 하는지 살펴보기에 좋은 시기입니다.
다음 단계 안내

IBM Blockchain 솔루션은 분산 원장 기술 및 엔터프라이즈 블록체인을 사용하여 고객이 운영 민첩성, 연결성 및 새로운 수익원을 창출할 수 있도록 지원합니다. 신뢰할 수 있는 엔드 투 엔드 데이터 교환 및 워크플로우 자동화를 통해 조직의 경계를 뛰어넘으세요.

 블록체인 솔루션 살펴보기