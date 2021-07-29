IoT 데이터를 변경 불가능한 블록체인 원장으로 전송하여 책임, 보안 및 신뢰를 강화함으로써 비즈니스를 혁신할 수 있습니다.
사물인터넷(IoT)을 사용하면 인터넷상의 디바이스가 프라이빗 블록체인 네트워크로 데이터를 전송하여 공유 트랜잭션에 대한 변조 방지 기록을 생성할 수 있습니다. IBM Blockchain을 사용하면 비즈니스 파트너가 중앙 제어 및 관리 없이도 IoT 데이터를 공유하고 이에 액세스할 수 있습니다. 각 트랜잭션을 검증하여 분쟁을 방지하고 허가된 모든 네트워크 구성원 간의 신뢰를 구축할 수 있습니다.
각 트랜잭션은 기록되고, 데이터 블록에 저장되며, 변경이 불가능하고 추가만 가능한 안전하고 변경 불가능한 데이터 체인에 추가됩니다.
IBM Watson IoT Platform을 사용하면 허가된 고객과 파트너들 사이에 관리, 분석, 사용자 지정 및 공유할 데이터를 선택할 수 있습니다.
IBM Blockchain Platform은 개방적이고 상호 운용 가능하며 멀티클라우드 환경을 위해 구축되었으며, 선도적인 Hyperledger Fabric 플랫폼의 최신 버전을 사용하고 Red Hat OpenShift에 최적화되었습니다.
IBM Blockchain은 IoT 장치 및 센서에서 제공하는 데이터를 활용하여 프로세스를 간소화하고 에코시스템 전반에 걸쳐 새로운 비즈니스 가치를 창출합니다.
화물 운송은 서로 다른 우선순위를 가진 여러 당사자가 참여하는 복잡한 프로세스입니다. IoT 지원 블록체인은 운송 컨테이너가 이동 중일 때도 온도, 위치, 도착 시간 및 상태를 저장할 수 있습니다.
변경 불가능한 블록체인 트랜잭션은 모든 당사자가 데이터를 신뢰하고 제품을 빠르고 효율적으로 움직이기 위해 결단력 있게 행동할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다.
항공기, 자동차 또는 기타 제품에 들어가는 구성 요소를 추적할 수 있는 기능은 안전 및 규정 준수 모두에 매우 중요합니다. 공유 블록체인 원장에 저장된 IoT 데이터를 통해 모든 당사자는 제품 수명 전반에 걸쳐 구성 요소의 출처를 확인할 수 있습니다.
이 정보를 규제 기관, 배송업체 및 제조업체와 공유하는 것은 안전하고 간편하며 비용 효율적입니다.
IoT 디바이스는 중요한 기계 및 유지보수의 안전 상태를 추적합니다. 엔진에서 엘리베이터에 이르기까지, 블록체인은 운영 데이터와 그에 따른 유지보수의 변조 없는 원장을 제공합니다.
제3자 수리 파트너는 예방적 유지 보수를 위해 블록체인을 모니터링하고 작업을 블록체인에 다시 기록할 수 있습니다. 운영 기록을 정부 기관과 공유하여 규정 준수를 확인할 수도 있습니다.
IBM Blockchain은 공급망 파트너가 허가된 블록체인 솔루션을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 공유하여 모든 구성원이 혜택을 받을 수 있도록 지원합니다.
제품 및 프로세스에 대한 실시간의 보편적인 인사이트를 통해 고객과의 신뢰를 높이고 글로벌 공급망 전반의 협업을 촉진합니다.
각 네트워크 참가자가 거의 실시간으로 업데이트하고 검증하는 개방적이고 중립적인 플랫폼을 통해 공급망 전반에 걸쳐 단일 소스에 액세스할 수 있습니다.
IBM Blockchain 솔루션은 분산 원장 기술 및 엔터프라이즈 블록체인을 사용하여 고객이 운영 민첩성, 연결성 및 새로운 수익원을 창출할 수 있도록 지원합니다. 신뢰할 수 있는 엔드 투 엔드 데이터 교환 및 워크플로우 자동화를 통해 조직의 경계를 뛰어넘으세요.