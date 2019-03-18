Web 3.0에서 차세대 앱의 기반이 되는 블록체인 살펴보기

마케터의 관점에서 볼 때, 웹이라는 용어는 “상호 연결된 컴퓨터의 글로벌 시스템”이나 “월드 와이드 웹”보다 훨씬 이해하기 쉽습니다. 어원학자의 관점에서 보면, Web 3.0이라는 용어는 마케터이자 기술 전문가인 팀 오라일리(Tim O’Reilly)가 대중화한 마케팅 유행어인 Web 2.0에서 파생된 것입니다. 오라일리는 자신의 글(ibm.com 외부 링크)에서 이 용어를 웹 세대 간의 패러다임 전환을 설명하기 위해 사용했습니다.

이후 이 용어가 Web 3.0으로 진화하게 된 과정은 여전히 논쟁의 대상이며, 오늘날에도 마케터들에 의해 그 정의가 계속 다듬어지고 있습니다(ibm.com 외부 링크). 따라서 블록체인 마케터이자 자칭 진화 기술학자인 제 관점에서, 기존의 지식 체계에 새로운 시각을 더하기 위해 최선을 다하겠습니다.

그 여정을 진화계통수의 뿌리, 즉 1990년대 초반 월드 와이드 웹의 탄생으로부터 살펴보겠습니다. TCP/IP 및 HTTP 인터넷 프로토콜을 사용하는 상호 연결된 컴퓨터 네트워크는 우리를 0에서 1.0으로 이끌었습니다. Web 1.0은 원활한 정보 교환을 가능하게 하여 인간의 의사소통 방식에 혁신을 가져왔습니다. 이 첫 번째 웹은 단방향 구조로, 기본적인 일방향 커뮤니케이션에만 사용되었습니다. Netscape, Yahoo!, AOL과 같은 기업들이 이러한 초기 정보 교환 플랫폼에서 성장했으며, 가장 인기 있는 애플리케이션은 중앙 소스에서 정보를 게시하는 정적 웹 페이지와 이메일 메시지였습니다.

이 신기술에 대한 과도한 투기는 1990년대 중후반 닷컴 투자 붐을 일으켰습니다. 2001년 가을, 이 버블이 붕괴되면서 NASDAQ 상장 기업 대부분(ibm.com 외부 링크)의 주가가 최소 75% 이상 폭락했습니다. 그러나 이 붕괴의 잔해 속에서 정보의 흐름을 양방향으로 전환한 플랫폼들이 번성하기 시작했습니다. 훗날 Web 2.0 또는 ‘소셜 웹’으로 불리게 된 이 시기에 웹은 더욱 사회적이고 역동적인 형태로 진화했습니다. Wikipedia는 사용자의 지식을 오픈 소스로 공유했고, eBay는 전 세계의 구매자와 판매자를 연결했으며, LinkedIn은 사람들이 사회적 자본을 공유할 수 있도록 지원했습니다.

무어의 법칙이 제시한 기하급수적 성장 곡선을 따라 기술이 계속 발전하는 가운데, Web 2.0 이후의 진화는 어떤 모습일까요? 많은 동료 진화 기술학자들이 다양한 이론을 제시해 왔지만, 생물학적 종분화와 마찬가지로 차세대 웹의 진정한 모습은 시간이 지나야 비로소 분명해질 것입니다. 다만 오늘날의 신흥 기술이 Web 3.0의 주요 구성 요소로 융합될 가능성은 충분히 가정해 볼 수 있습니다.