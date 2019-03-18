Web 3.0에서 차세대 앱의 기반이 되는 블록체인 살펴보기

Web 3.0은 블록체인, AI, IoT, 증강 및 가상현실(AR/VR) 등 신흥 기술을 핵심 기술 스택의 일부로 활용하는 차세대 웹 애플리케이션의 집합입니다. 이러한 신흥 기술은 차세대 웹 환경에서 사용자가 경험하게 될 상호 작용 방식을 만들어갑니다. 인터넷은 인류가 디지털 영역의 정보를 탐색할 수 있도록 함으로써, 0에서 1로의 도약을 가능하게 했습니다.
그 이후 웹은 기하급수적인 속도로 발전을 거듭해 왔습니다. ‘소셜 웹’이라 불리는 Web 2.0으로의 전환은 Apple App Store와 같은 모바일 기술의 발전에 힘입어 시작되었으며, Facebook 및 YouTube와 같은 소셜 미디어 애플리케이션의 등장으로 인간의 사회적 상호 작용 역량은 디지털 세계로 확장되었습니다. 그리고 이제, 차세대 기술의 지속적인 발전과 함께 웹은 Web 3.0이라는 새로운 진화의 문턱에 서 있습니다.
이 글은 Web 3.0을 탐구하는 시리즈의 첫 번째 편으로, 관련 기술의 기원부터 미래에 이르기까지 그 역사와 진화 과정을 살펴보겠습니다. 이어서 전형적인 차세대 앱의 구조를 분석하고, 기반 기술로써 블록체인이 수행하는 역할을 설명하겠습니다. 마지막으로, 클라우드와 블록체인 기술 플랫폼을 통해 미래의 웹 구축을 시작하는 방법을 조명하겠습니다.
핵심종을 정의(ibm.com 외부 링크)하자면, 생물량에 비해 환경에 불균형적으로 큰 영향을 미치는 종을 의미합니다. 인류가 지구상에 머문 시간은 상대적으로 짧지만, 일부 생물학자들은 호모 사피엔스를 핵심종보다 더 높은 단계의 생태학적 범주인 초핵심종으로 분류해야 한다고 주장합니다.
그 이유는 인간이 기술을 통해 주변 환경에 막대한 영향을 미칠 수 있는 비범한 능력을 지니고 있기 때문입니다. 지난 1만 년 동안 인류는 농업 혁명, 산업 혁명, 정보 혁명을 거치며 물리적, 경제적, 사회적 환경을 근본적으로 변화시켰습니다. 일부 역사학자들은 이러한 변화는 인류가 본래 지닌 기하급수적인 기술 발전 능력의 결과이며, 단지 최근 들어 무어의 법칙을 통해 수치화되었을 뿐이라고 주장합니다.
필자는 이러한 능력이 인간의 정신 및 사회적 적성의 확장으로 이어졌고, 인류 역사상 가장 중대한 기술적 발명품인 ‘전 세계적으로 상호 연결된 컴퓨터 시스템’, 즉 웹의 탄생으로 구체화되었다고 생각합니다.
마케터의 관점에서 볼 때, 웹이라는 용어는 “상호 연결된 컴퓨터의 글로벌 시스템”이나 “월드 와이드 웹”보다 훨씬 이해하기 쉽습니다. 어원학자의 관점에서 보면, Web 3.0이라는 용어는 마케터이자 기술 전문가인 팀 오라일리(Tim O’Reilly)가 대중화한 마케팅 유행어인 Web 2.0에서 파생된 것입니다. 오라일리는 자신의 글(ibm.com 외부 링크)에서 이 용어를 웹 세대 간의 패러다임 전환을 설명하기 위해 사용했습니다.
이후 이 용어가 Web 3.0으로 진화하게 된 과정은 여전히 논쟁의 대상이며, 오늘날에도 마케터들에 의해 그 정의가 계속 다듬어지고 있습니다(ibm.com 외부 링크). 따라서 블록체인 마케터이자 자칭 진화 기술학자인 제 관점에서, 기존의 지식 체계에 새로운 시각을 더하기 위해 최선을 다하겠습니다.
그 여정을 진화계통수의 뿌리, 즉 1990년대 초반 월드 와이드 웹의 탄생으로부터 살펴보겠습니다. TCP/IP 및 HTTP 인터넷 프로토콜을 사용하는 상호 연결된 컴퓨터 네트워크는 우리를 0에서 1.0으로 이끌었습니다. Web 1.0은 원활한 정보 교환을 가능하게 하여 인간의 의사소통 방식에 혁신을 가져왔습니다. 이 첫 번째 웹은 단방향 구조로, 기본적인 일방향 커뮤니케이션에만 사용되었습니다. Netscape, Yahoo!, AOL과 같은 기업들이 이러한 초기 정보 교환 플랫폼에서 성장했으며, 가장 인기 있는 애플리케이션은 중앙 소스에서 정보를 게시하는 정적 웹 페이지와 이메일 메시지였습니다.
이 신기술에 대한 과도한 투기는 1990년대 중후반 닷컴 투자 붐을 일으켰습니다. 2001년 가을, 이 버블이 붕괴되면서 NASDAQ 상장 기업 대부분(ibm.com 외부 링크)의 주가가 최소 75% 이상 폭락했습니다. 그러나 이 붕괴의 잔해 속에서 정보의 흐름을 양방향으로 전환한 플랫폼들이 번성하기 시작했습니다. 훗날 Web 2.0 또는 ‘소셜 웹’으로 불리게 된 이 시기에 웹은 더욱 사회적이고 역동적인 형태로 진화했습니다. Wikipedia는 사용자의 지식을 오픈 소스로 공유했고, eBay는 전 세계의 구매자와 판매자를 연결했으며, LinkedIn은 사람들이 사회적 자본을 공유할 수 있도록 지원했습니다.
무어의 법칙이 제시한 기하급수적 성장 곡선을 따라 기술이 계속 발전하는 가운데, Web 2.0 이후의 진화는 어떤 모습일까요? 많은 동료 진화 기술학자들이 다양한 이론을 제시해 왔지만, 생물학적 종분화와 마찬가지로 차세대 웹의 진정한 모습은 시간이 지나야 비로소 분명해질 것입니다. 다만 오늘날의 신흥 기술이 Web 3.0의 주요 구성 요소로 융합될 가능성은 충분히 가정해 볼 수 있습니다.
2000년대 초에 유행한 코미디 영화와는 달리, 웹은 시대를 초월하는 존재가 될 것입니다. 우리는 생각보다 멀리 와 있지만, 아직 전환점에 도달하지는 못했습니다. 웹의 진화를 두고 수많은 선구자와 기존 기업이 경쟁하고 있습니다. 사실, 전형적인 Web 3.0 앱을 이루는 신흥 기술들은 이미 오늘날 우리가 사용하는 앱의 핵심적인 부분을 차지하고 있습니다.
Siri나 Alexa 같은 개인 비서부터 이 글을 입력하는 동안 문장을 자동으로 교정해 주는 머신 러닝 알고리즘에 이르기까지, AI는 최신 앱 전반에서 빠르게 영향력을 넓히고 있습니다. 또한 Facebook 및 Spotify와 같이 오늘날 가장 인기 있는 앱이 시계 및 자동차와 같은 인터넷 연결 장치에 폭넓게 탑재되어 있다는 점은 IoT 통합의 현재 상태를 잘 보여줍니다.
비트코인 결제나 공급망 추적 등 블록체인 애플리케이션은 일반 사용자뿐만 아니라 Fidelity(ibm.com 외부 링크) 및 Walmart(ibm.com 외부 링크) 같은 기존 기업들 사이에서도 호응을 얻고 있습니다.
마지막으로, 현대 개발자들은 IBM Cloud와 같은 기술 플랫폼을 활용해 이러한 Web 3.0 구성 요소를 통합한 앱을 신속하게 배포하고 있습니다. 그렇다면 모범적인 Web 3.0 앱은 어떤 모습일까요? 이 시리즈의 두 번째 편에서는 전형적인 Web 3.0 앱의 아키텍처를 자세히 분석할 예정이니 기대해 주세요.
그동안 커피 한 잔과 함께 여기 소개한 코드 패턴(ibm.com 외부 링크)을 참고해 지금 바로 미래의 앱을 만들어 보세요.
