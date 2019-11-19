요즘에는 공급망이 복잡하고 분산되어 있으며 많은 당사자가 관련되어 있습니다. 공급망 기업들은 자산을 정확하게 모니터링하기 위해 IoT와 블록체인과 같은 기술을 도입하여 비즈니스 운영을 업그레이드하고 있습니다. 실제로 2018년 이후 IoT 시장의 블록체인(ibm.com 외부 링크)은 3천만 달러에서 1억 1,300만 달러로 성장했으며 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)이 거의 93%에 달해 30억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
IoT 센서는 환경 조건과 관련된 정보를 수집하고, 화물이 특정 트럭이나 특정 항구에 얼마나 오래 머물러 있는지, 취급 지침을 위반하는 수단으로 화물이 조작되거나 영향을 받는지 여부를 확인하는 데 사용됩니다. 이 정보는 보험 청구에 대한 증거를 제공하여 인보이스 분쟁을 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 효율성 향상을 위해 공급망 운영을 최적화하는 데 도움을 줌으로써 기업을 돕습니다.
산업용 IoT 애플리케이션이 글로벌 GDP에 미치는 경제적 영향(ibm.com 외부 링크)은 2025년까지 4조 달러에서 11조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 경제적 영향을 IoT가 미치는 이유는 주로 IoT가 거의 모든 산업에 제공하는 가시성 및 원격 제어 기능으로 인해 운영 효율성 및 안전성이 향상되기 때문입니다.
블록체인 기반 공급망 관리 시스템은 공급망 상태, 트럭 상태, 스토리지 환경 조건 및 더 많은 데이터에 대한 확실한 기록을 제공하는 공유 분산 원장을 기반으로 구축됩니다.
다음은 공급망 관리에서 블록체인을 사용할 수 있는 두 가지 사례입니다.
1. 제품 소스
회사와 소비자 모두 블록체인과 IoT 기술을 사용하여 공급망 전반에서 제품의 전체 수명 주기를 추적할 수 있습니다. 블록체인은 IoT 간의 모든 통신이 기록에 저장되는 정확한 데이터 기록입니다. 예를 들어 생선의 어획, 등록, 판매 날짜 등 상품과 관련된 모든 정보에 즉시 액세스할 수 있어 바다에서 식탁에 오르기까지의 모든 여정을 완벽하게 기록할 수 있습니다.
2. 스마트 계약
블록체인과 IoT는 국경 간 거래에서도 안전한 화물 운송을 보장합니다. 이 시스템은 거래에 관련된 모든 당사자 간의 온라인 계약처럼 작동합니다. 계약 조건은 컴퓨터 코드로 작성되어 있어 알 수 없는 당사자 간의 금융 거래가 분쟁 없이 용이하게 된다고 할 수 있습니다.
서류 작업의 최소화는 블록체인과 IoT 기술이 도움이 될 수 있는 또 다른 영역입니다. 컨테이너를 한 장소에서 다른 장소로 운송하려면 많은 중개자가 필요합니다. 대부분의 회사가 여전히 전통적인 거래 방법을 사용하고 있기 때문에 서류 작업의 요구 사항은 여전히 남아 있습니다. 블록체인과 IoT를 통해 기업은 노동비를 절감하고 에코시스템 전반에서 문서 작업을 제거하여 데이터 보호를 보장할 수 있습니다.
2020년까지 500억~2,000억 개의 연결된 디바이스가 온라인 상태가 되면(ibm.com 외부 링크) 근본적인 보안 위험이 나타날 것이며, IoT 상호 작용에 대해 공개적으로 스트레스 테스트를 거친 기준 프로토콜 표준의 부재로 인해 기하급수적으로 악화될 수 있습니다. IoT는 확장됨에 따라 치명적인 결과를 초래할 수 있는 잠재적인 시스템 장애로 어려움을 겪을 수 있습니다.
사물인터넷은 방대한 양의 데이터를 수집하고 전송하는 것입니다. 가장 중요한 것은 데이터를 안전하게 보호하는 것입니다. 데이터는 데이터 분석, IoT 디바이스 및 플랫폼을 포함한 다양한 디바이스와 통합 솔루션을 통해 전달됩니다. 데이터는 수많은 행정 경계를 통과해야 하며, 각각 고유한 정책을 가지고 있기 때문에 데이터의 안전을 보장하는 것은 복잡해집니다.
단순히 데이터를 보호하는 것 외에도 적절한 시간, 형식 및 장소에서 안전한 데이터 전달을 보장하는 것이 중요합니다.
현재 IoT 에코시스템은 대규모 데이터 스토리지 기능을 제공하는 클라우드 서비스를 통해 다양한 IoT 디바이스를 식별, 연결 및 확인하고 검증하는 중앙 집중식 모델로 운영됩니다. 장치가 멀리 떨어져 있든 바로 옆에 있든 관계없이 데이터 전달을 위한 통로 역할을 하는 인터넷이 항상 필요합니다.
중앙 집중식 IoT 에코시스템에서 기업은 통합 IoT 솔루션 구현으로 인해 발생하는 높은 인프라 및 유지 보수 비용을 처리해야 합니다. 인터넷에 연결된 IoT 디바이스의 수가 수백만 대에 이르면 비용이 얼마나 증가할지 상상해 보세요. 연결된 장치 수가 증가하면 통신 수도 증가하여 확장성, 경제성 및 엔지니어링 문제가 발생합니다.
블록체인은 탈중앙화된 분산 원장이므로 데이터 기록과 거래에 중앙 기관이나 특정 관리자가 필요하지 않습니다. 암호화 알고리즘을 기반으로 하는 블록체인 기술은 높은 보안을 위해 데이터 변경을 방지하도록 설계되었습니다. 블록체인 네트워크의 모든 블록은 이전 블록에 대한 해시를 가지고 있으며, 이는 어떤 블록도 변경하거나 대체할 수 없음을 의미합니다.
블록체인을 IoT와 통합하면 물류 제공업체는 다양한 애플리케이션에서 신속한 배송과 최적화된 운영 비용을 제공할 수 있습니다. 콜드체인 물류의 블록체인 기반 사용 사례로는 블록체인 기술을 사용하여 식품 공급망의 투명성과 책임성을 확보하는 IBM® Food Trust가 있습니다.
A 지점에서 B 지점으로 물건을 운송하는 프로세스에 자율성과 투명성을 추가하면 물류 운영이 안전하고 최적화됩니다.
글로벌 블록체인 기술 시장은 불과 몇 년 전 3억 1,500만 달러에서 2024년까지 200억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자 IoT가 가장 많은 주목을 받고 있는 반면, 스마트 웨어러블 및 커넥티드 가전제품의 세계는 IoT의 전체 잠재력의 22%에 불과할 것입니다.
블록체인과 IoT를 함께 사용하면 공급망 관리를 다음 단계로 발전시킬 수 있습니다. 두 기술을 모두 구현하여 운송 프로세스가 어떻게 작동할 수 있는지 상상해 보세요.
때때로 업계 리더, 학계 전문가 및 파트너를 블록체인 펄스 블로그에 초대하여 블록체인 최신 동향에 대한 의견과 인사이트를 공유합니다. 이 블로그 게시물에 담긴 의견은 저자의 의견이며 반드시 IBM의 견해를 반영하는 것은 아니지만, 이 블로그는 모든 관점을 대화에 참여시키기 위해 노력하고 있습니다.
Hyperledger Fabric은 업계 전략에 따라 엔터프라이즈급 애플리케이션을 개발하기 위한 모듈식 오픈 소스 블록체인 프레임워크입니다.
IPwe는 IBM Blockchain과 AI를 사용하여 투명한 글로벌 특허 시장을 구축하고 IBM의 지원을 통해 가시성과 유연성을 높입니다.
IBM® Blockchain을 사용하여 탄력적이고 투명하며 신뢰할 수 있는 공급망을 구축하여 업계 최고의 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하고 프로세스를 간소화하며 신뢰를 강화하세요.