

요즘에는 공급망이 복잡하고 분산되어 있으며 많은 당사자가 관련되어 있습니다. 공급망 기업들은 자산을 정확하게 모니터링하기 위해 IoT와 블록체인과 같은 기술을 도입하여 비즈니스 운영을 업그레이드하고 있습니다. 실제로 2018년 이후 IoT 시장의 블록체인(ibm.com 외부 링크)은 3천만 달러에서 1억 1,300만 달러로 성장했으며 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)이 거의 93%에 달해 30억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

IoT 센서는 환경 조건과 관련된 정보를 수집하고, 화물이 특정 트럭이나 특정 항구에 얼마나 오래 머물러 있는지, 취급 지침을 위반하는 수단으로 화물이 조작되거나 영향을 받는지 여부를 확인하는 데 사용됩니다. 이 정보는 보험 청구에 대한 증거를 제공하여 인보이스 분쟁을 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 효율성 향상을 위해 공급망 운영을 최적화하는 데 도움을 줌으로써 기업을 돕습니다.

산업용 IoT 애플리케이션이 글로벌 GDP에 미치는 경제적 영향(ibm.com 외부 링크)은 2025년까지 4조 달러에서 11조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 경제적 영향을 IoT가 미치는 이유는 주로 IoT가 거의 모든 산업에 제공하는 가시성 및 원격 제어 기능으로 인해 운영 효율성 및 안전성이 향상되기 때문입니다.