공익을 위한 블록체인이란?

자선단체, 비영리단체와 비정부기구(NGO)는 지원 의지와 역량이 있는 기업 기부자에게 다가가기 위한 적절한 기술을 갖고 있지 않은 경우가 많습니다. 최신 IT 인프라에 자금을 지원하든, 사내 기술을 확장하든, 다른 리소스를 찾든, 중요한 연결이 끊어지거나 아예 연결된 적이 없을 수 있습니다. 또한 기업 기부자가 요구하는 수탁자의 책임성 및 재정적 가시성 수준은 이를 해결할 준비가 되어 있지 않은 조직을 압도할 수 있습니다.
블록체인 기술은 변화를 위한 새로운 모델을 구축하여 지식을 넓히고 사회 기관들이 기업 기부자의 요구사항에 부합하는 공유 기록 시스템을 만들도록 지원할 수 있습니다.
Newlight Technologies는 온실가스로 고성능 소비재를 만듭니다. 블록체인은 제품 프로세스와 환경에 미치는 영향을 추적 및 감사하고 전달할 수 있게 해줍니다.
블록체인 기술은 네트워크 구성원 간에 분산된 공유 기록 시스템을 구축하여 서로 다른 원장에 대한 필요성과 그에 따른 불일치를 해소합니다.
각 거래를 검증하려면 블록체인 네트워크의 모든 구성원의 합의가 필요하고, 검증된 모든 거래는 블록체인에 영구적으로 기록됩니다. 시스템 관리자를 포함한 누구도 삭제할 수 없습니다.
네트워크의 각 구성원은 액세스 권한이 있어야 참여할 수 있으며, 이는 악의적 행위자를 차단하기 위함입니다. 또한 정보는 알 필요가 있는 경우에만 다른 네트워크 구성원과 공유됩니다.
날이 갈수록, 블록체인 혁신가들은 이 기술의 독보적인 이점을 활용하여 권력을 분산시키고 가치를 재정의하며 새로운 동맹을 구축하고 현재의 상황을 재편하는 방법을 발견하고 있습니다.
IBM Science for Social Good 프로그램은 응용 과학과 기술이 과학적 방법을 통해 솔루션의 개발 속도를 가속화함으로써 세계의 난제를 해결할 수 있다는 것을 전제로 구축되었습니다. 2016년부터 이 프로그램을 통해 IBM Research 사이언티스트들과 엔지니어들이 다양한 비정부기구(NGO), 공공 부문 기관 및 사회적 기업의 주제 전문가들, 대학 교수들과 연계함으로써 과학과 기술을 사용하여 새로운 사회적 과제를 해결해 왔습니다. 지금까지 28개의 혁신 프로젝트를 완수하고, 19개의 파트너십을 체결했으며, 9개의 특허를 출원하는 등의 성과를 올렸습니다.
인공지능(AI) 기술은 사회를 발전시킬 수 있는 역할을 위해 탐색 중인 솔루션 중 하나입니다. 개발도상국에서 지속 가능성을 간소화하기 위해 고안된 UN 프로그램부터 사회 서비스, 공공 안전 및 교육 이니셔티브에 이르기까지 코그너티브 기술은 전 세계의 안전과 생산성을 향상시키겠다는 비전에 적용되고 있습니다.
적용사례를 통해 블록체인의 강력한 기능이 어떻게 공익을 향상시키고 기업이 글로벌 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있는지 알아봅니다.
IBM Food Trust는 Farmer Connect가 수확 시점부터 원두를 추적하여 커피가 최종 소비자의 잔에 담길 때까지의 과정에 대한 검증 가능한 레코드를 통해 신뢰도를 높일 수 있도록 도와줍니다. 커피의 미래는 추적 가능성입니다.
"추적 가능성이란 '이 커피가 지속 가능하고 책임 있는 방식으로 공급되었는가?'에 대한 가시성을 확보하는 것입니다."
– Dan Behrends, Farmer Connect 설립자 겸 사장
Plastic Bank는 극심한 빈곤과 플라스틱 오염이 심한 지역에 살고 있는 10억 명이 넘는 사람들이 삶을 변화시킬 수 있도록 돕고 있습니다. 이들은 IBM IBM Blockchain Platform 기반의 솔루션을 통해 플라스틱 폐기물을 수집하고 생필품으로 교환해 줍니다.
"우리는 글로벌 문제 해결을 위해 블록체인을 사용해, 전 세계 빈곤층의 금융 포용성을 향상시키고 사회적 플라스틱 재활용 시스템의 투명성을 높이고 있습니다."
– Shaun Frankson, Plastic Bank 공동 설립자 겸 CTO
