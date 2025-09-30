공익을 위한 블록체인이란?

자선단체, 비영리단체와 비정부기구(NGO)는 지원 의지와 역량이 있는 기업 기부자에게 다가가기 위한 적절한 기술을 갖고 있지 않은 경우가 많습니다. 최신 IT 인프라에 자금을 지원하든, 사내 기술을 확장하든, 다른 리소스를 찾든, 중요한 연결이 끊어지거나 아예 연결된 적이 없을 수 있습니다. 또한 기업 기부자가 요구하는 수탁자의 책임성 및 재정적 가시성 수준은 이를 해결할 준비가 되어 있지 않은 조직을 압도할 수 있습니다.

블록체인 기술은 변화를 위한 새로운 모델을 구축하여 지식을 넓히고 사회 기관들이 기업 기부자의 요구사항에 부합하는 공유 기록 시스템을 만들도록 지원할 수 있습니다.