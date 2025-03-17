바이브 코딩에 대한 분위기는 어떤가요?

OpenAI의 CEO인 샘 알트먼이 곧 출시될 OpenAI 모델의 창의적인 글쓰기 기술에 대해 언급하면서 많은 개발자와 소프트웨어 엔지니어가 "바이브 코딩"이라는 개념을 받아들이고 있습니다. 이 표현은 출시된 지 6주밖에 되지 않았지만, 여기 IBM을 포함해 Reddit과 다양한 Slack 채널에서 계속해서 논쟁을 불러일으키고 있습니다.

간단히 말해, 바이브 코딩은 OpenAI 공동 창립자이자 전 테슬라 AI 수석 이사인 Andrej Karpathy가 최근 LLM이 추론과 코딩에 얼마나 능숙해졌는지 설명할 때 사용한 용어입니다. (Claude의 Sonnet 또는 AI 코드 편집기 Cursor를 생각해 보세요). 이제 개발자들은 "분위기에 휩쓸려 기하급수적인 변화를 받아들이고 코드가 존재한다는 사실조차 잊을 수 있습니다."라고 그는 X에 대해 썼습니다. Ars Technica의 표현을 빌리자면 "바이브 코딩은 제어와 정확성에 관한 것이 아니라 흐름에 순응하는 것입니다."

IBM의 기술 전략가인 Joshua Noble은 바이브 코딩이 농담으로 시작되었다고 생각한다고 말합니다. 하지만 이 표현은 굳어졌고, 인큐베이터 Y Combinator는 "Vibe Coding Is the Future"라는 30분 분량의 설명 영상도 제작했습니다.

바이브 코딩이 미래일 수는 있지만, 오늘날에도 완벽하지 않습니다. Noble은 "아이디어가 부족하거나 게으르다면 CoPilot이 대신 해주고 그것이 당신을 어디로 이끌는지 보는 것과 더 비슷하다고 생각합니다."라고 말합니다. "저는 그저 보고, 말하고, 실행하고, 복사해서 붙여넣기만 하면 되는데, 대체로 효과가 있습니다."

IBM의 기술 콘텐츠 관리자인 Ash Minhas도 이에 동의하며 "바이브 코딩은 중요합니다."라고 말합니다. "영감을 받아 무언가로 전환할 수 있는 것과 같습니다." Minhas는 자신의 주장을 설명하기 위해 형제와 함께 사용자가 FIRE(Financial Independence, Retire Early) 번호를 찾을 수 있도록 도와주는 앱을 만들 프롬프트를 만들었다고 말합니다. "기술적인 능력이 있다면 환상적입니다."라고 그는 말합니다.