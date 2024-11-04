양자 작곡, 그리고 음악 분야 AI의 미래

Qubism의 경우 저는 양자 컴퓨팅으로 작곡하는 두 가지 접근법을 개발했습니다. 하나는 절차적 생성을 위해 파티션화된 양자 셀룰러 오토마타, 즉 PQCA를 사용하는 것입니다. PQCA는 양자 컴퓨터에서 규칙에 따라 반복적으로 업데이트되는 추상 컴퓨팅 시스템인 셀룰러 오토마타를 구현하는 수단입니다. 저는 PQCA 사이클의 샘플을 음표, 멜로디, 리듬 등의 집합체와 같은 음악적 구조로 변환하는 방법을 개발했습니다. PQCA에서 흥미로운 점은 측정된 샘플이 시간이 지남에 따라 진화하는 일관된 패턴을 구성한다는 것입니다. 이러한 패턴은 '주제에 대한 변주'라고 알려진 음악 형식과 유사한 진화하는 음악적 구조를 만들어 냅니다. 음악에서 주제의 변주란, 작곡가가 특정 주제나 멜로디를 여러 방식으로 변형시키는 작곡 기법을 의미합니다. 예를 들어 요한 세바스찬 바흐는 주어진 곡을 즉흥적으로 변주하는 데 천재적인 재능을 보인 것으로 유명합니다.

하지만 더 흥미로운 것은 IBM Quantum Eagle에서 120큐비트로 PQCA를 실행하여 음악을 만들었다는 것입니다. 저는 양자 컴퓨터가 없었다면 Qubism은 불가능했을 것이라고 말하고 싶습니다.

다른 방법은 머신 러닝에 양자 컴퓨팅을 사용했습니다. 연주 중 특정 순간에 양자 컴퓨터가 바이올린을 '듣고' 반응을 만들어 냈습니다. [저와 공동 작업자들은] 입력된 음악에서 시퀀싱 규칙을 추출하는 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 규칙을 양자 회로로 인코딩합니다. 이 회로는 양자 컴퓨터가 음악적 확률성을 인코딩하는 진폭을 가진 파동 함수를 생성하도록 지시합니다. 즉, 곡에서 특정 음이 다른 음에 뒤따르는 확률을 인코딩하는 것입니다. 측정값은 어떤 음이 다른 음을 따르는지를 정의합니다.

응답을 생성하기 위해 무대 위의 노트북으로 바이올린을 녹음하고 양자 회로를 만든 다음 클라우드의 양자 컴퓨터로 전달하여 처리했습니다. 그런 다음 몇 초 후에 클라우드에서 측정값을 검색하고 각각의 음악적 반응을 합성했습니다.

여기서 흥미로운 점은 소프트웨어가 음악 시퀀싱 규칙을 인코딩하는 데 단 5개의 큐비트와 몇 줄의 Qiskit 코드만 필요했다는 점입니다. 기존 컴퓨터에서 실행되는 표준 머신 러닝을 사용했다면, 같은 작업을 수행하기 위해 계산량이 많은 인공 신경망이 필요했을 것입니다.