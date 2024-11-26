머신 인텔리전스는 얼마나 똑똑할까요? 게임에서는 에이스이지만 기본적인 현실 확인에는 실패하는 AI

오늘날 가장 정교한 AI 시스템이 진정한 이해 없이도 테스트를 통과할 수 있다는 사실은 현재 실리콘 밸리를 휩쓸고 있는 치열한 논쟁의 핵심, 즉 인공 일반 지능이 곧 다가올 것인지 아니면 여전히 근본적으로 도달할 수 없는 것인지의 핵심을 파고듭니다.

인공 일반 지능(AGI)을 달성하기 위한 경쟁은 기술 분야에서 가장 논쟁적인 논쟁 중 하나가 되었으며, 낙관론자와 회의론자 사이의 균열이 심화되고 있습니다. 실리콘 밸리 전역의 기업 회의실과 연구실에서는 기계가 인간의 인지 기능과 일치하는지 여부뿐만 아니라 언제인지에 대한 논의의 중심이 점점 더 커지고 있습니다.

AGI 개발 일정에 따라 AI 커뮤니티는 두 개의 서로 다른 진영으로 나뉘었습니다. 한쪽 편에는 AGI를 우리 인생의 문명을 재편할 수 있는 임박한 돌파구로 보는 기술 낙관론자들이 있습니다. 반면에 실용주의자들은 인간처럼 생각하는 기계가 등장하기까지 수십 년이 걸릴 수 있다고 경고합니다.

AGI 타임라인에 대한 이러한 근본적인 불일치는 단순히 학문적인 문제가 아니라 AI 안전 및 규제에 대한 연구 우선순위, 투자 결정, 정책 논의를 형성합니다. 수십억 달러가 AGI 연구 개발에 쏟아지면서 이 논쟁의 이해관계도 계속 높아지고 있습니다.

OpenAI의 샘 알트먼과 같은 일부 저명한 기술 리더들은 거의 모든 작업에서 인간 수준의 인지 능력에 필적하거나 이를 능가할 수 있는 AI 시스템인 일반 인공 지능이 몇 년 안에 출시될 것이라고 제안했지만, IBM의 Smolinski는 보다 회의적인 견해를 제시합니다. 그는 현재의 AI 시스템, 특히 대규모 언어 모델은 근본적으로 실제 추론이 아닌 패턴 매칭에 국한되어 있다고 주장합니다.

Smolinski는 인간과 같은 지능에 도달하기 직전이라기보다는 진정한 AGI에 필요한 아키텍처에 관해서는 "우리가 올바른 우편번호에 있지 않을 수도 있다"고 제안합니다. 그는 직접적으로 다음과 같이 말합니다. "특정 문제를 해결하는 데 도움이 되는 AI와 일반적인 AI를 구분하고 싶습니다... 인간처럼 작동하고, 인간과 같은 사고 프로세스를 가지고 문제를 해결하는 시스템을 갖추는 것은 아직 멀었다고 생각합니다. 우리는 거기에 도달하지 못할 수도 있습니다."

Smolinski는 AI 기능을 각각 다른 용도로 사용되는 명확한 범주로 분류합니다. 한편으로는 데이터의 유사성과 추세를 보는 등 패턴 인식이 뛰어난 최신 AI와 유사한 대규모 언어 모델도 있습니다. 반대로, 논리적인 단계를 따라갈 수 있는 전통적인 규칙 기반 시스템도 있습니다. 진정한 도전은 두 가지 유형 중 하나를 개선하는 것이 아니라 두 가지를 효과적으로 결합하는 방법을 찾는 것이라고 그는 설명합니다.

Smolinski는 신경 기호 AI가 앞으로 나아갈 한 가지 길을 제시할 수 있다고 제안합니다. 이 AI 분야는 신경망과 상징적 추론을 결합하려는 시도를 하고 있지만, 궁극적인 잠재력은 아직 미지수입니다. 이러한 하이브리드 시스템은 원시 데이터로부터 학습하고 논리적 규칙을 적용할 수 있습니다. 이러한 이중적 특성은 기계가 자연어 구문 분석부터 동적 환경의 문제 해결에 이르기까지 복잡한 과제를 해결하는 동시에 결정에 대한 명확한 설명을 제공하는 데 도움이 됩니다.

그는 "그것이 진정한 지능에 대한 가장 큰 가능성을 보여준다고 생각합니다."라고 말했습니다.