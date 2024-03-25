메모리 안전 프로그래밍 언어가 보안 버그의 70%를 제거할 수 있을까요?

메모리 버그는 프로그래머가 메모리 액세스와 관련된 문제를 일으키는 코드를 작성할 때 발생합니다. 버퍼 오버플로우와 댕글링 포인터 때문에 흔히 버그가 발생합니다. Rust, Go, Java, Swift, Python 등 메모리 안전 프로그래밍 언어를 사용하면 언어에 메모리 또는 유형 안전과 같은 특정 속성이 포함되어 있으므로 개발자는 메모리 버그를 유발하는 코드를 만들 수 없습니다. 개발자가 C 및 C++와 같은 비메모리 안전 언어로 코드를 작성할 때 의도치 않게 메모리 액세스 오류를 일으킬 수 있는 코드를 작성할 수 있습니다. 메모리 안전 언어와 마찬가지로 컴파일 타임과 런타임 중에 오류를 포착하는 대신, 버그가 최종 버전에 포함되어 보안 문제를 일으킵니다.

사이버 보안은 위협에 대응하는 데 중점을 두는 경우가 많지만, 위험을 줄이는 것은 보안 문제를 일으킬 수 있는 코드 오류를 줄이는 관행을 만드는 것에서 시작됩니다. Google에 따르면 심각한 보안 버그 중 70% 가 실제로 메모리 안전 문제라고 합니다. C 및 C++와 같이 널리 사용되는 프로그래밍 언어는 특히 포인터 오류로 인해 많은 문제의 원인이 되는 경우가 잦습니다.

메모리 안전 언어를 사용하면 메모리 안전 취약성을 크게 줄이거나 완전히 제거할 수 있습니다. 결과적으로 최종 코드의 사이버 보안 위험이 줄어듭니다. 메모리 안전 언어는 보안을 향상할 뿐만 아니라, 충돌을 줄이고 개발자가 메모리 관리 문제에 집중할 필요가 없기 때문에 생산성을 높일 수 있습니다.