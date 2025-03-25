COM은 기본 프로그래밍 언어에 관계없이 고유한 모듈식 구성 요소를 서로 상호 작용하고 애플리케이션과 상호 작용할 수 있도록 하는 바이너리 인터페이스 표준 및 미들웨어 서비스 계층입니다. 예를 들어 C++로 개발된 COM 개체는.NET 응용 프로그램과 쉽게 인터페이스할 수 있으므로 개발자는 다양한 소프트웨어 모듈을 효과적으로 통합할 수 있습니다. DCOM은 COM 클라이언트가 프로세스 간 통신(IPC) 또는 원격 프로시저 호출(RPC)을 통해 COM 서버와 통신할 수 있도록 하는 원격 기술입니다. 많은 Windows 서비스는 로컬 또는 원격으로 액세스할 수 있는 DCOM 구성 요소를 구현합니다.

COM 클래스는 일반적으로 Windows 레지스트리 내에 등록되고 포함됩니다. 클라이언트 프로그램은 COM 개체라고 하는 COM 클래스의 인스턴스를 만들어 COM 서버와 상호 작용합니다. 이 개체는 표준화된 인터페이스에 대한 포인터를 제공합니다. 클라이언트는 이 포인터를 사용하여 개체의 메서드와 속성에 액세스하여 클라이언트와 서버 간의 통신 및 기능을 용이하게 합니다.

COM 개체는 취약성 노출을 평가하고 악용 가능한 기능을 발견하기 위한 연구 대상이 되는 경우가 많습니다. 갇힌 COM 개체는 COM 클라이언트가 프로세스 외부 DCOM 서버에서 COM 클래스를 인스턴스화하고, 클라이언트가 참조로 마샬링된 개체 포인터를 통해 COM 개체를 제어하는 버그 클래스입니다. 조건에 따라 이 제어 벡터는 보안 관련 논리 결함이 있을 수 있습니다.

Forshaw의 블로그에서는 WaaSRemediation COM 클래스에 노출된 IDispatch 인터페이스가 갇힌 COM 개체 남용 및 .NET 코드 실행을 위해 조작되는 PPL 우회 사용 사례를 설명합니다. WaaSRemediation은 NT AUTHORITY\SYSTEM의 컨텍스트에서 보호된 svchost.exe 프로세스로 실행되는 WaaSMedicSvc 서비스에서 구현됩니다. Forshaw의 뛰어난 워크스루는 개념 증명용 파일리스 수평 이동 기법의 응용 연구 및 개발의 기반이 되었습니다.