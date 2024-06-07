오픈 소스, 오픈 리스크: 규제되지 않은 생성형 AI의 위험 증가

메인스트림 생성형 AI 모델에는 안전 장벽이 내장되어 있지만 오픈 소스 모델에는 그러한 제한이 없습니다. 이러한 사실이 사이버 범죄에서 갖는 의미는 다음과 같습니다.

오픈 소스가 소프트웨어의 미래라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 2024 오픈 소스 현황 보고서에 따르면, 작년에 3분의 2 이상의 기업이 오픈 소스 소프트웨어 사용을 늘린 것으로 나타났습니다.

생성형 AI도 예외는 아닙니다. GitHub 및 기타 플랫폼에서 오픈 소스 프로젝트에 기여하는 개발자의 수가 급증하고 있습니다. 조직은 고객 서비스 챗봇부터 코드 생성에 이르기까지 광범위한 사용 사례에서 생성형 AI에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 이들 중 다수는 처음부터 독점 AI 모델을 구축하거나 오픈 소스 프로젝트를 기반으로 구축하고 있습니다.

하지만 생성형 AI에 투자하는 기업은 합법적인 기업만이 아닙니다. 또한 경쟁국 사이에 잘못된 정보를 확산시키는 테러 지원국부터 악성 코드 또는 표적 피싱 사기를 개발하는 사이버 범죄자에 이르기까지 악의적인 행위자들에게 진정한 금광과도 같습니다.