해결되지 않은 핵심 문제: 복원력 있는 공급망을 구축하기 위해 가시성이 필수적인 이유

전 세계를 강타한 2020년의 충격파가 지나가고 소비자들이 광범위한 공급망 문제의 영향을 느낀 이후, 공급망 가시성은 여전히 해결되지 않은 핵심 문제였습니다. 그렇다면 공급망 가시성이란 무엇을 의미할까요? 일반적으로 제조 업체에서 목적지까지 운송 중인 부품, 구성 요소 또는 제품의 추적 가능성으로 정의되며, 고객을 포함한 모든 이해관계자가 데이터를 가시적이고 실행 가능하며 쉽게 사용할 수 있도록 하여 공급망을 개선하고 강화하는 것을 목표로 합니다.
이러한 혼란스러운 사건들이 공급망 리더들에게 네트워크의 회복력을 재평가하게 만든 것은 분명하지만, 많은 곳에서 여전히 완전한 가시성은 달성되지 않고 있습니다. 이유가 무엇일까요? 그 이유는장벽이라는 한 단어로 요약됩니다.
공급망 프로세스 내부와 기업 사일로, 애플리케이션, 공급 업체 및 고객 간에는 가시성 장벽이 존재합니다. 이러한 장벽은 주문 배송 시기, 배송된 품목 또는 주문에 변경 사항이 있는지 확인하는 역량을 방해합니다. 이는 종종 품절, 고객 만족도 문제 및 비용이 많이 드는 수수료로 이어집니다. 이러한 문제의 근본 원인을 파악하고 향후 이러한 문제가 발생하지 않도록 방지하는 것이 어려운 경우가 많습니다. Gartner에 따르면 공급망 리더의 60%는 공급망이 복원력이 아닌 비용 효율성을 위해 설계되었다고 말합니다. 그리고 복원력의 주요 동인 중 하나는 가시성이기 때문에, 이 문제가 어디에 뿌리를 두고 있는지 확인할 수 있습니다.
최고 수준의 공급망 가시성을 확보함으로써 도달하기 어려워 보이는 명확성을 어떻게 하면 얻을 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.
공급망 가시성이 부족하면 주문이 접수된 후 어디로 이동하는지 확인할 수 없습니다. 가시성이 없으면 주문 상태, 타임라인을 따라 이동하는 프로세스의 각 단계별 날짜, 관련 문서, 잠재적 예외 등 공급망 전반에서 발생하는 모든 상황을 실시간으로 확인할 수 없습니다. 이러한 모든 변수가 발생할 때 이를 투명하게 파악하지 못하면 비즈니스 수익 손실이 발생하고 거래 파트너가 불만족하게 되는 문제가 일어날 수밖에 없습니다. IBM이 이야기를 나눈 기업들은 이를 '블랙홀'이라고 부릅니다. 거래처에 인바운드 또는 아웃바운드 문서를 찾아 설명할 수 없다면 문제가 됩니다.
가시성을 확보하면 주문 또는 문서 번호를 입력하고 읽기 쉬운 형식으로 제시된 모든 관련 문서를 즉시 확인할 수 있습니다. 또한 기술 전문가가 아닌 사용자도 이러한 문서를 쉽게 보고 현재 상태를 확인하며 중요한 이슈를 항목 수준까지 파악할 수 있도록 지원해야 합니다.
공급망에 대한 실시간 가시성은 주문을 추적하고 주문에 대한 자세한 인사이트를 확보할 수 있다는 의미입니다. 또한 이는 여러 시스템의 데이터를 수동으로 상호 참조할 필요 없이 주문(특히 변경된 경우), 배송 및 송장 간의 불일치를 식별할 수 있다는 것을 의미합니다. 네트워크를 명확하게 파악하면 주문 및 배송의 주문 처리율과 리드 타임을 확인할 수 있습니다. 가시성을 통해 구매 주문서, 배송 문서 및 영수증과 비교하여 송장을 조정해 수량 및 가격 불일치를 식별할 수 있습니다. 이것은 선제적으로 대응하고 비용이 많이 드는 골칫거리로 번지기 전에 대응하기 위한 핵심적인 요소입니다.
소비자의 69%는 '구매한 상품이 약속한 날짜로부터 2일 이내에 배송되지 않으면 향후 소매 업체에서 쇼핑할 가능성이 훨씬 적거나 줄어든다'고 말합니다.
주문 변경 여부를 파악하거나, 주문이 도착하기 전에 부족분을 파악하거나, 실시간으로 주문을 추적하는 데 어려움을 겪는다면 가시성 도구가 필요합니다. 동급 최고의 솔루션을 사용하면 완전한 가시성을 확보하는 데 매우 중요한 3방향 및 4방향 문서 매칭을 달성할 수 있습니다. 또한 모든 주문을 수락, ASN, 입고, 해당 송장과 연계하여 송장을 지불하기 전에 주문한 것이 수령한 것과 일치하는지 확인할 수 있도록 도와줍니다. 이렇게 하면 정확성을 높이고 비용을 절감하며 정확한 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다.
문서 내의 변경 사항이나 불일치는 놀랄 만한 일이 아닙니다. 문서 처리에 실패했는지, 제시간에 수신되지 않았는지, 누락된 값이 있는지 아는 것이 중요합니다. 문서 내 불규칙성을 사전에 모니터링하고 이에 대한 알림을 받을 수 있는 예외 규칙을 만들 수 없다면 공급망 가시성이 부족한 것입니다. 솔루션은 완전한 투명성을 보장하기 위해 앱과 이메일을 통해 이러한 알림을 전달해야 합니다. 예외적인 상황이 일어나더라도 주문 및 관련 문서를 볼 수 있어야 합니다. 사전 경고 알림을 통해 문제 책임 소재를 명확히 하고, 주요 골칫거리로 번지기 전에 불일치를 미리 방지할 수 있습니다.
제조 업체와 유통 업체는 매년 소매 업체로부터 발생하는 차지백 지불에 전체 매출의 8%를 지출합니다. 겉보기에는 많지 않아 보일 수 있지만, 연 매출이 미화 1천만 달러에 달하는 회사라면 차지백 처리에 무려 미화 80만 달러를 지출하는 셈입니다.
공급망에 대한 완전한 가시성을 확보하면 출하가 100% 정확도로 정시에 이루어지도록 보장할 수 있습니다. 반면 소매 업체라면 주문이 접수된 후 재고 수준을 한눈에 파악할 수 있는 기회를 놓치고 싶지 않을 것입니다. 완벽한 가시성을 통해 주문 후 발생하는 모든 상황을 확인하고 물류 창고에 언제 도착할지 정확히 알 수 있습니다. 그런 확신이 있으면 더 이상 안전 재고와 초과 재고를 늘릴 필요가 없습니다.
비즈니스 연속성 연구소에 따르면, 공급망 붕괴를 겪은 공급 업체의 72%는 빠르고 간단한 해결책을 내놓는 데 필요한 실시간 완전 가시성이 부족했습니다. 네트워크에 대한 명확한 가시성을 확보하면 모든 종류의 중단을 관리할 때 선제적으로 관리할 수 있어 지연을 방지하고 비용을 절감할 수 있습니다. 즉각적인 실시간 가시성을 통해 추세를 모니터링하고, 주요 우선순위를 관리하고, 조직 내 장애를 추적하는 데 있어 선제적으로 대처할 수 있습니다.
공급 업체이든 소매 업체이든 민첩하게 대응하고 변화하는 고객의 요구에 부응해야 합니다. 공급망을 완벽하게 파악하면 추세를 파악할 수 있으므로 파트너와 협력하여 성과를 개선하고 파트너의 기대치를 충족할 수 있습니다. 또한 완전한 가시성은 고객과의 생산적인 의사소통을 가능하게 합니다. 차지백이나 지연 지불 전에 질문에 답하고 오류를 바로잡을 정보를 바로 확보할 수 있기 때문입니다.
점점 더 많은 기업이 공급망 분석을 개선해야 할 필요성을 깨닫고 있습니다. 하지만 여전히 많은 기업이 가시성을 달성하는 데 필요한 도구를 활용하지 못하고 있습니다. 여러분도 그 중 한 명이라면 실현되길 기다리는 이점이 아주 많다는 것을 알아 두시길 바랍니다. Syncrofy 고객은 가시성 투자를 통해 다음과 같은 이점을 얻었습니다.
공급망 복원력을 개선할 준비가 되었으면 다음 단계를 수행하여 가시성을 개선하세요.
결국 중요한 건 수익입니다. 공급망 가시성을 통해 수익에 영향을 미치기 전에 실행 문제를 식별하고 우선순위를 지정하며 해결할 수 있습니다. 위에서 설명한 단계를 수행하면 공급망 장벽을 극복하고 '해결되지 않은 핵심 문제'를 찾아 공급망에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다.
Oracle 및 Accelalpha와의 파트너십을 통해 공급망에서 클라우드 기반 에이전틱 AI 운영 모델이 자동화를 지원하고 효율성을 높이며 혁신을 가속화하는 방법을 살펴봅니다.
생성형 AI 기반 기술 자동화 플랫폼인 IBM Concert를 활용하여 애플리케이션 관리를 간소화하고 실행 가능한 AI 생성 인사이트를 확보하세요.
IBM의 공급망 솔루션을 활용하여 혼란을 완화하고, 지속 가능하면서 복원력 있는 이니셔티브를 구축하세요.
IBM의 공급망 컨설팅 서비스를 통해 AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축하세요.
IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.