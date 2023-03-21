해결되지 않은 핵심 문제: 복원력 있는 공급망을 구축하기 위해 가시성이 필수적인 이유

전 세계를 강타한 2020년의 충격파가 지나가고 소비자들이 광범위한 공급망 문제의 영향을 느낀 이후, 공급망 가시성은 여전히 해결되지 않은 핵심 문제였습니다. 그렇다면 공급망 가시성이란 무엇을 의미할까요? 일반적으로 제조 업체에서 목적지까지 운송 중인 부품, 구성 요소 또는 제품의 추적 가능성으로 정의되며, 고객을 포함한 모든 이해관계자가 데이터를 가시적이고 실행 가능하며 쉽게 사용할 수 있도록 하여 공급망을 개선하고 강화하는 것을 목표로 합니다.

이러한 혼란스러운 사건들이 공급망 리더들에게 네트워크의 회복력을 재평가하게 만든 것은 분명하지만, 많은 곳에서 여전히 완전한 가시성은 달성되지 않고 있습니다. 이유가 무엇일까요? 그 이유는장벽이라는 한 단어로 요약됩니다.

공급망 프로세스 내부와 기업 사일로, 애플리케이션, 공급 업체 및 고객 간에는 가시성 장벽이 존재합니다. 이러한 장벽은 주문 배송 시기, 배송된 품목 또는 주문에 변경 사항이 있는지 확인하는 역량을 방해합니다. 이는 종종 품절, 고객 만족도 문제 및 비용이 많이 드는 수수료로 이어집니다. 이러한 문제의 근본 원인을 파악하고 향후 이러한 문제가 발생하지 않도록 방지하는 것이 어려운 경우가 많습니다. Gartner에 따르면 공급망 리더의 60%는 공급망이 복원력이 아닌 비용 효율성을 위해 설계되었다고 말합니다. 그리고 복원력의 주요 동인 중 하나는 가시성이기 때문에, 이 문제가 어디에 뿌리를 두고 있는지 확인할 수 있습니다.

최고 수준의 공급망 가시성을 확보함으로써 도달하기 어려워 보이는 명확성을 어떻게 하면 얻을 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.