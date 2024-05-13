유연한 모델 선택으로 생성형 AI 확장

파운데이션 모델의 특성은 3가지 주요 속성으로 그룹화할 수 있습니다. 조직은 하나의 속성을 지나치게 강조하면 다른 속성도 손상될 수 있다는 것을 이해해야 합니다. 조직의 특정 요구 사항에 맞게 모델을 맞춤화하려면 이러한 속성의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.

신뢰받는 모델: 명확하고 설명 가능하며 해가 없는 모델. 성능: 대상 비즈니스 도메인 및 사용 사례에 적합한 성능 수준. 비용 효율성: 총 소유 비용을 낮추고 위험을 줄여서 생성형 AI를 제공하는 모델.

IBM® Granite는 IBM® Research에서 개발한 엔터프라이즈급 플래그십 모델 시리즈입니다. 이러한 모델은 신뢰와 안정성에 중점을 두고 이러한 속성을 최적으로 조합하여 기업이 생성형 AI 이니셔티브에서 성공할 수 있도록 지원합니다. 기업은 신뢰할 수 없는 파운데이션 모델로는 생성형 AI를 확장할 수 없다는 점을 기억하세요.

IBM watsonx는 엄격한 개선 프로세스를 거친 엔터프라이즈급 AI 모델을 제공합니다. 이 프로세스는 IBM 연구가 주도하는 모델 혁신으로 시작되며, 여기에는 데이터 투명성을 증진하기 위해 IBM AI 윤리 강령에 따른 기업 관련 콘텐츠에 대한 공개 협업 및 교육이 포함됩니다.

IBM Research는 기업에서 사용하는 데 필수적인 능력을 갖춘 IBM에서 개발한 오픈 소스 모델과 선별된 오픈 소스 모델을 모두 향상시키는 명령 조정 기법을 개발했습니다. 학술적 벤치마크 외에도 'FM_EVAL' 데이터 세트는 실제 엔터프라이즈 AI 애플리케이션을 시뮬레이션합니다. 이 파이프라인의 가장 강력한 모델은 IBM watsonx.ai에서 확인할 수 있습니다, 이미지와 같이 고객에게 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 생성형 AI 파운데이션 모델을 제공합니다.