유연한 모델 선택으로 생성형 AI 확장

이 블로그 시리즈에서는 비즈니스 및 기술 리더를 위해 엔터프라이즈 생성형 AI(gen AI)에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 설명합니다. 또한 혁신적인 인공 지능(AI)을 향한 여정에 도움이 되는 간단한 프레임워크와 기본 원칙을 알아봅니다. 이전 블로그에서는 엔터프라이즈급 모델을 제공하기 위한 IBM의 차별화된 접근 방식에 대해 설명했습니다. 이 블로그에서는 파운데이션 모델 선택이 중요한 이유와 파운데이션 모델을 통해 기업이 자신 있게 생성형 AI를 확장할 수 있도록 지원하는 방법에 대해 알아봅니다.
생성형 AI의 역동적인 세계에서는 획일적인 접근 방식은 부적절합니다. 기업이 AI의 힘을 활용하기 위해 노력함에 따라 다음을 위해서는 다양한 모델을 자유롭게 선택할 수 있어야 합니다.
이제 모델 선택의 중요성을 이해했으니, 특정 사용 사례에 적합한 모델을 선택할 때 발생하는 선택 과부하 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 이 복잡한 문제를 지금 바로 적용할 수 있는 간단한 단계로 세분화할 수 있습니다.
이미지와 같이 IBM watsonx 라이브러리는 다중 모델 전략을 추구하여 독점, 오픈 소스 및 타사 모델을 제공합니다.
이를 통해 고객에게 다양한 선택권을 제공하여 고유한 비즈니스, 지역 및 위험 선호도에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.
또한 watsonx를 사용하면 고객이 하이브리드, 멀티클라우드 및 온프레미스 옵션을 사용하여 원하는 인프라에 모델을 배포하여 벤더 종속을 방지하고 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다.
파운데이션 모델의 특성은 3가지 주요 속성으로 그룹화할 수 있습니다. 조직은 하나의 속성을 지나치게 강조하면 다른 속성도 손상될 수 있다는 것을 이해해야 합니다. 조직의 특정 요구 사항에 맞게 모델을 맞춤화하려면 이러한 속성의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.
IBM® Granite는 IBM® Research에서 개발한 엔터프라이즈급 플래그십 모델 시리즈입니다. 이러한 모델은 신뢰와 안정성에 중점을 두고 이러한 속성을 최적으로 조합하여 기업이 생성형 AI 이니셔티브에서 성공할 수 있도록 지원합니다. 기업은 신뢰할 수 없는 파운데이션 모델로는 생성형 AI를 확장할 수 없다는 점을 기억하세요.
IBM watsonx는 엄격한 개선 프로세스를 거친 엔터프라이즈급 AI 모델을 제공합니다. 이 프로세스는 IBM 연구가 주도하는 모델 혁신으로 시작되며, 여기에는 데이터 투명성을 증진하기 위해 IBM AI 윤리 강령에 따른 기업 관련 콘텐츠에 대한 공개 협업 및 교육이 포함됩니다.
IBM Research는 기업에서 사용하는 데 필수적인 능력을 갖춘 IBM에서 개발한 오픈 소스 모델과 선별된 오픈 소스 모델을 모두 향상시키는 명령 조정 기법을 개발했습니다. 학술적 벤치마크 외에도 'FM_EVAL' 데이터 세트는 실제 엔터프라이즈 AI 애플리케이션을 시뮬레이션합니다. 이 파이프라인의 가장 강력한 모델은 IBM watsonx.ai에서 확인할 수 있습니다, 이미지와 같이 고객에게 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 생성형 AI 파운데이션 모델을 제공합니다.
새로운 watsonx.ai 채팅 데모를 통해 watsonx의 엔터프라이즈급 파운데이션 모델을 사용해 보세요. 단순하고 직관적인 채팅 인터페이스를 통해 요약, 콘텐츠 생성 및 문서 처리 기능을 살펴보세요.