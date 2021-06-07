ESG 보고가 주류가 된 지금, ESG 리스크는 투자 리스크이므로 저탄소 전환에 접어들면서 ESG 성과를 평가하고 공개하는 것이 무엇보다 중요하다는 공감대가 형성되고 있습니다. 전 세계적으로 수조 달러의 손실을 초래한 코로나19 팬데믹의 여파로 기업이 지속가능성을 최우선 의제로 삼아야 할 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. BlackRock의 Larry Fink는 지속가능성에 초점을 맞춘 기업에 대한 자본 재할당을 '지각적 변화'라고 표현했습니다.
모든 ESG 지표가 중요하지만, 'E'는 가장 큰 실존적 위협이 되고, 측정 및 개선이 기술적으로 가장 어렵고, 기술이 가장 필요한 분야입니다. 2020년대에는 재생 에너지에 3조 4,000억 달러가 투자될 것으로 예상됩니다. ESG 지표에 실적을 보고하는 기업이 늘고 있으며, 순 배출량 제로 서약도 많이 이루어지고 있습니다. 이는 올바른 방향으로 나아가기 위한 단계이지만, 공공의 약속은 이 방정식에서 가장 간단한 부분입니다. 배출량 감축을 달성하는 것에서부터 진정한 작업이 시작됩니다. 이 글에서는 재생 에너지로의 전환에 초점을 맞춰 기업 구매자가 선택할 수 있는 다양한 옵션을 살펴보고 각각의 장점과 한계를 파악하며 소프트웨어가 재생 에너지 회계를 지원하는 방법을 간략하게 설명합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
현장에서 재생 에너지를 생산하는 것은 기업에 여러 가지 이점을 제공하는 지역적 솔루션입니다. 태양, 바람, 물 또는 기타 재생 에너지원에서 에너지를 포집하는 장비를 설치하는 것은 기업에게 점점 더 비용 효율적이고 투자 회수 기간이 짧아지고 있습니다. 기업이 지속가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 지역마다 다른 여러 정부 인센티브 덕분에 상당한 투자 수익을 얻을 수도 있습니다. 미국에서는 투자 세액 공제, 성과 기반 인센티브(PBI) 조치, 자산 평가 청정에너지(PACE) 금융 대출 등의 인센티브가 있습니다.
또한 직접 액세스를 통해 현장 발전 프로젝트는 기업에 향상된 전력 품질과 공급 안정성을 제공하고 그리드 장애에 수반되는 재정적 위험에 대한 헤지를 제공합니다. 2월에 발생한 텍사스 정전은 주에 1,000억 달러 이상의 비용이 발생한 것으로 추정되며, 정전과 전력망 의존으로 인한 막대한 재정적 손실을 부각시킵니다.
그러나 재생에너지 발전량이 잉여에서 부족까지 다양하다는 점을 고려할 때, 현장 발전은 생산량이 많을 때 잉여 에너지를 저장하고 수요가 많을 때 분배할 수 있도록 안정적이고 장기적인 에너지 스토리지가 필요합니다. 배터리 스토리지와 그린 수소는 재생 에너지 스토리지를 위한 솔루션을 제공하지만, 둘 다 비용 경쟁력을 갖추기 위해서는 확장이 필요합니다.
많은 유틸리티는 기업이 '에너지 속성 인증서'를 통해 구매한 전기가 재생 가능한 자원에서 생성되었다는 보증에 대해 프리미엄을 지불하는 옵션을 제공합니다. 지불되는 프리미엄은 일반적으로 적으며 전력 생산 믹스에 친환경 에너지를 추가할 때 유틸리티로 인해 발생하는 증가된 비용을 충당합니다.
유틸리티는 종종 친환경 전력을 블록 단위로 판매하는데, 이는 고정된 에너지 양입니다(대개 100% 재생 가능 전력 100KWh를 고정된 월 가격으로 판매). 그런 다음 기업은 필요한 만큼 블록을 구매할 수 있습니다. 또 다른 구매 옵션은 사용 비율입니다. 이 모델에서 회사는 월별 전기 사용량의 고정된 비율에 따라 일정 금액의 친환경 전력을 구매합니다. 이를 통해 기업은 혼합 친환경 전력 및 일반 전력을 구매할 수 있습니다.
공공 시설에서 친환경 전력을 구입할 때의 한 가지 이점은 기업이 인증서를 관리하거나 폐기할 필요가 없기 때문에 구현이 용이하다는 것입니다. 반면에 회사는 사용 가능한 공급 옵션과 현지 규제 환경에 의존하기 때문에 친환경 전력을 구매하면 비용 문제가 발생할 수 있습니다. 회사에서 처음으로 유틸리티로부터 친환경 전력을 구매하는 경우, 시장과 사용 가능한 옵션에 대해 알아보는 데는 시간과 노력이 필요하지만 구매 절차에 대한 경험이 쌓이면 이러한 비용은 감소합니다.
PPA는 기업이 전기 생산업체와 맺는 장기 계약으로, 공급할 전기의 양, 가격, 계약 기간, 송전 문제, 신용 및 보험과 같은 기타 구체적인 세부 사항을 정의합니다. 이러한 계약은 프로젝트의 장기적인 수익원을 확보하기 때문에 태양광 발전소와 풍력 발전소의 성공에 매우 중요합니다. 전력 생산자에게 직접 공급함으로써 소매 계층을 없애고 기업은 상당한 비용을 절감할 수 있으며 구매하는 재생 에너지의 원천을 통제할 수 있습니다.
반면에 기업은 생산된 전력을 공급받아 전력망의 균형을 맞출 책임이 있으므로 PPA는 기업이 에너지 사용량을 측정하고 관리하도록 요구합니다. 또한, 구매 계약에 서명하는 것은 회계 및 자문 회사의 참여가 필요한 길고 비용이 많이 드는 절차가 될 수 있습니다.
현장 재생 발전과 마찬가지로 PPA에 서명하는 회사도 재생 에너지의 간헐적 특성으로 인해 기저 부하 구성 요소로 백업되는 전력이 필요합니다. 부족 상황을 관리하는 데 필요한 배터리 스토리지가 없다면 기업은 슬리브형 PPA를 마련해야 할 수도 있습니다. 슬리브형 PPA는 중개 유틸리티가 재생 에너지 프로젝트에서 에너지를 이전하고, 이를 소비 지점에서 기업에 '슬리브'로 전달하는 방식으로 비용을 지불하는 방식입니다.
PPA는 다국적 기업만을 위한 것이 아닙니다. 블록체인 기술을 통해 대규모 계약을 더 작은 단위로 분할할 수 있게 되었습니다. 기본적으로 에너지 단위나 시간 길이에는 제한이 없습니다. PPA에 대한 2차 시장이 생겼기 때문에 기업은 에너지 요구 사항이 변경될 경우 전력 계약을 판매할 수 있습니다.
종종 간과되는 이 옵션은 이미 상당한 양의 재생 가능 에너지가 전력망에 공급되어 있다면 가능할 수 있습니다. 이는 일반적으로 규제 당국이 연간 에너지 소비의 일정 비율을 재생 가능 에너지로 규정하는 재생 에너지 할당제를 설정했을 때 발생합니다. 기업은 재생 에너지 할당량이 인증 제도에 의해 지원되는 경우 구매에 대한 크레딧을 받을 수 있습니다.
이 모델은 유틸리티 회사가 재생 에너지 할당량을 충족해야 한다는 압박을 받으면 가격을 낮추려는 강력한 인센티브를 제공하기 때문에 기업에 매우 비용 효율적인 옵션을 제공합니다. 할당량을 채우지 못했을 때 유틸리티에 부과되는 벌금이 높다면, 이는 더 큰 압박이 되어 재생 에너지 구매자에게 더 낮은 가격을 보장하는 데 도움이 됩니다. 실사를 통해 이 옵션이 회사에 적합한지 확인해 볼 가치가 있습니다.
REC는 기업을 위한 또 다른 재생 에너지 구매 옵션입니다. 이 인증서는 소유자가 재생 에너지로 생산한 1MWh의 전력을 소유하고 있음을 증명합니다. 전력 공급업체가 전력망에 에너지를 공급하면, 받은 REC는 묶음으로 분리되어 공개 시장에서 판매될 수 있으며, 이를 통해 배출량을 상쇄하기 위한 탄소 크레딧으로 판매될 수 있습니다.
기업 입장에서는 시장에 공급이 과잉되어 있기 때문에 REC를 쉽고 비용 효율적으로 이행할 수 있습니다. 그러나 기업이 화석 연료를 계속 사용하면서 REC를 구매하고 실제로 배출량을 줄이지 않으면서도 재생 가능 에너지로 운영한다고 주장할 수 있다는 점에서 비판을 받아왔습니다. 본질적으로 REC 거래는 언젠가 어딘가에 재생 에너지 프로젝트가 건설되었다는 매우 무딘 시장 신호를 보낼 뿐입니다.
오해의 소지가 있는 시장 신호를 보내는 것을 방지하기 위해 기업은 구매하는 REC의 시간적, 공간적 특성을 구체적으로 파악할 수 있지만, 이를 위해서는 구현을 위한 추가 계획과 리소스가 필요합니다. 예를 들어, Google과 같은 기업은 가능한 한 모든 킬로와트시의 발전과 사용을 연결하여 청정 에너지를 부하 프로필에 맞추기 위해 노력하고 있습니다. Google이 이를 수행하는 한 가지 방법은 데이터 센터에서 긴급하지 않은 작업을 재생 에너지가 전력을 공급하는 그리드에서 최대 발전 용량에 도달하는 시간으로 전환하는 것입니다.
지속가능성 보고 요구 사항은 계속해서 발전하고 있으며, 특히 여러 프레임워크에 따라 여러 이해관계자에게 보고하는 회사의 경우 더욱 자세하고 까다로워지고 있습니다. 재생에너지 구매의 영향 측정은 특히 복잡하며, 기업이 재생에너지를 부하 프로필에 맞춰 강력한 시장 신호를 보내려 할 때 더욱 그렇습니다(견고한 데이터 기반이 필수적입니다).
온실가스 의정서는 재생 가능한 전기를 구매할 수 있는 신뢰할 수 있는 시스템을 갖춘 기업을 위한 범위 2 지침을 제공합니다. 2015년에 도입된 시장 기반 배출량 방식을 통해 기업은 과소/과다 보고를 피하면서 재생 가능한 전기 구매에 대한 크레딧을 받을 수 있습니다. 이 방법은 기업이 재생 에너지 구매에 제로 배출 계수를 적용하고 PPA 및 REC에 대한 특정 배출 계수를 사용할 수 있는 경우 계약하도록 지시합니다. 또한 조직은 전력망 평균에 의존할 필요 없이 자체 전기 연료 유형 조합을 제어할 수 있습니다. IBM® Envizi의 소프트웨어 플랫폼은 위치 기반 및 시장 기반 배출량 계산 방법을 모두 지원합니다.
궁극적으로, 조직은 감사 요구사항을 지원하고 회사 전반의 모든 팀이 다양한 관점에서 성능을 자주 검토할 수 있는 견고한 데이터 관리 및 보고 플랫폼을 채택하는 것이 매우 중요합니다. ESG 보고 소프트웨어는 재생 에너지 구매 순 배출량 제로를 향한 경로에 미치는 영향을 관리하고 측정하기 위한 회사의 툴킷에 필수적인 부분이어야 합니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
22개 국가에서 22개 업종의 최고 경영진 5,000명을 대상으로 지속가능성을 내재화하여 비즈니스 가치를 창출하는 방법에 관한 설문조사를 실시한 다음 그 결과를 기반으로 수행한 이 연구에 대해 자세히 알아보세요.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
IBM Environmental Intelligence가 제공하는 다양한 API로 환경 데이터에 간편하게 액세스하고, 처리하고, 분석해 이를 전략적으로 활용하세요.