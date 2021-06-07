ESG 보고가 주류가 된 지금, ESG 리스크는 투자 리스크이므로 저탄소 전환에 접어들면서 ESG 성과를 평가하고 공개하는 것이 무엇보다 중요하다는 공감대가 형성되고 있습니다. 전 세계적으로 수조 달러의 손실을 초래한 코로나19 팬데믹의 여파로 기업이 지속가능성을 최우선 의제로 삼아야 할 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. BlackRock의 Larry Fink는 지속가능성에 초점을 맞춘 기업에 대한 자본 재할당을 '지각적 변화'라고 표현했습니다.

모든 ESG 지표가 중요하지만, 'E'는 가장 큰 실존적 위협이 되고, 측정 및 개선이 기술적으로 가장 어렵고, 기술이 가장 필요한 분야입니다. 2020년대에는 재생 에너지에 3조 4,000억 달러가 투자될 것으로 예상됩니다. ESG 지표에 실적을 보고하는 기업이 늘고 있으며, 순 배출량 제로 서약도 많이 이루어지고 있습니다. 이는 올바른 방향으로 나아가기 위한 단계이지만, 공공의 약속은 이 방정식에서 가장 간단한 부분입니다. 배출량 감축을 달성하는 것에서부터 진정한 작업이 시작됩니다. 이 글에서는 재생 에너지로의 전환에 초점을 맞춰 기업 구매자가 선택할 수 있는 다양한 옵션을 살펴보고 각각의 장점과 한계를 파악하며 소프트웨어가 재생 에너지 회계를 지원하는 방법을 간략하게 설명합니다.