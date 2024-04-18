NIST 사이버 보안 프레임워크 2.0 살펴보기

NIST 사이버 보안 프레임워크(CSF)는 조직이 비즈니스 동인에 초점을 맞춘 공통 언어를 사용하여 위험 관리를 개선함으로써 사이버 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.

NIST CSF 1.0은 2014년 2월에 출시되었고, 1.1 버전은 2018년 4월에 출시되었습니다. 2024년 2월, NIST는 최신 CSF 버전인 2.0을 출시했습니다. CSF 2.0으로의 여정은 2022년 2월 정보 요청(RFI)으로 시작되었습니다. 이후 2년 동안 NIST는 분석, 워크숍, 의견 수렴 및 초안 수정을 통해 사이버 보안 커뮤니티와 협력하여 기존 표준을 개선하고 진화하는 보안 문제를 반영하는 새로운 모델을 만들었습니다.

CSF의 핵심은 동일하게 유지되지만 새 버전에는 몇 가지 주목할 만한 추가 사항이 있습니다. 다음은 기업이 새로운 프레임워크에 대해 알아야 할 사항, 이 프레임워크가 운영에 미치는 영향, IT 팀이 CSF 버전 2.0을 일상적인 운영에 효과적으로 적용할 수 있는 방법입니다.