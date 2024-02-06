확장에 집중할 때 에너지 회사는 전문 서비스를 위해 여러 제3자 공급업체와 협력하는 경우가 많습니다. 소프트웨어부터 물류 제공업체에 이르기까지 다양한 외부 파트너는 각자의 고유한 보안 구성을 제공합니다.

이러한 협업은 여러 가지 이점을 제공하지만 새로운 보안 허점을 만들기도 합니다. 손상된 공급업체 시스템은 사이버 범죄자가 파트너의 데이터 네트워크에 침투하는 관문 역할을 할 수 있습니다.

사이버 침해 발생률 증가의 또 다른 주요 요인은 에너지 부문이 디지털화를 추진하고 있다는 점입니다. IoT 디바이스, 클라우드 컴퓨팅 및 머신 러닝과 같은 기술의 통합은 수많은 이점을 제공하지만 공격 표면을 확장하기도 합니다.

수많은 에너지 기업이 성장에 우선순위를 두다 보니 공급망의 보안에 대한 철저한 이해는 뒷전으로 밀리는 경우가 많습니다. 이러한 감독 부족으로 인해 중요한 취약점이 발견되지 않아 선제적으로 취약점을 해결하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 간과된 영역은 이러한 보안 허점을 악용하려는 사이버 공격자의 주요 표적이 될 수 있습니다.