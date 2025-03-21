메인프레임 TCO를 잘못 계산하고 계신 건 아닌가요?

점점 더 많은 기업이 메인프레임을 현대화하기 시작하면서 자동화 및 AI를 핵심 비즈니스 프로세스 및 IT 운영에 통합하는 방법을 모색하고 있습니다. 실제로 IT 임원 중 79%는 메인프레임이 AI 기반 혁신과 가치 창출에 필수적이라고 보고 있습니다.

다양한 산업들이 메인프레임에서 AI의 혁신적인 잠재력를 활용할 수 있습니다. TCO와 ROI를 고려할 때 메인프레임을 단순한 트랜잭션 플랫폼이 아니라 새로운 발전과 역량을 제공하는 진화하는 AI 플랫폼으로 보는 것이 중요합니다.

AI는 운영 비용을 절감하고 메인프레임 효율성을 극대화하는 데 있어 획기적인 변화를 가져옵니다. AI 도구는 인시던트를 예측하고 예방하여 평균 해결 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축함으로써 인시던트 해결 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 잠재적인 하드웨어 장애를 예측하고 예방적 유지보수를 시행할 수 있는 AI 메커니즘을 통해 시스템에 패치를 적용하는 것이 훨씬 더 효율적입니다.

메인프레임에서 고급 AI를 사용하는 또 다른 사용 사례에는 개발자 생산성을 높이고 기술 격차를 줄이는 데 도움이 되는 Code Assistant도 포함됩니다. 이러한 기능은 신규 사용자가 편안함을 느끼고 생산성을 높이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 숙련된 사용자의 일상적인 기능도 향상합니다. 생성형 AI 기능은 개발 프로세스를 간소화하고 애플리케이션 현대화를 가속화하며 테스트 주기를 단축합니다.



메인프레임의 AI는 비즈니스 현대화를 향한 더 빠른 여정을 의미합니다. 북미의 한 은행은 IBM® Z 플랫폼의 AI를 통해 모든 결제 거래를 실시간으로 분석하여 사기를 크게 줄이고 비용을 크게 절감하며 전반적인 고객 만족도를 높일 수 있는 역량을 확보했습니다.

온칩 AI 가속기를 통해 은행은 사기 방지에 중요한 요소인 응답 시간의 일관성과 속도를 향상했습니다. 메인프레임에 AI를 도입함으로써 은행은 사기 탐지 역량을 전례 없는 수준으로 끌어올릴 수 있었습니다.

비즈니스 현대화로 나아가면서 에너지 효율성과 지속가능성을 고려하는 것은 여전히 중요합니다. IBM® z16에 AI를 배포하기로 선택하면, 조직은 추론 작업 실행 시 에너지 소비를 동급의 x86 서버 대비 41배 줄일 수 있습니다.

메인프레임은 혁신, 경제적 가치 및 디지털 혁신을 주도합니다. CIO와 CTO를 위한 핵심은 AI, 하이브리드 클라우드 및 자동화를 사용하여 잠재력을 최대한 활용하는 것입니다.

새로운 메인프레임 수학은 단순한 비용 계산이 아니라 경제성과 가치 창출의 균형을 맞춰 ROI를 극대화하는 데 중점을 둡니다. 기존의 TCO 계산을 재고하고 비용 효율성을 강조함으로써 조직은 메인프레임을 경제적으로 건전하게 배포하고 전략적인 자산으로 배포할 수 있습니다.