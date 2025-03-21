메인프레임 TCO를 잘못 계산하고 계신 건 아닌가요?

디지털 혁신을 추구할 때 CIO와 CTO는 비즈니스 혁신과 비용 효율성의 균형을 유지해야 하는 끊임없는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 목표는 서로 상충되는 것처럼 보일 수 있지만 메인프레임, 클라우드, AI를 통합하는 포괄적인 IT 전략은 풍부한 가치를 제공할 수 있습니다.
메인프레임 트랜잭션 내에 기술을 배포하려는 고객을 위한 수백 가지의 AI 사용 사례가 있습니다. 메인프레임에서 완전히 벗어나는 것이 가장 비용 효율적인 솔루션이라고 생각하는 것은 일반적인 오해입니다. 이러한 시스템은 하이브리드 아키텍처 전략 내에서 AI를 통합하는 데 계속해서 고유한 역할을 하기 때문입니다. AI와 하이브리드 클라우드가 부상하면서 총소유비용(TCO)을 재고하고 메인프레임의 미개발 잠재력을 활용해야 할 때입니다.
단순히 기술을 구매하고 운영하는 데 드는 금전적 비용에만 초점을 맞추는 기존의 TCO 계산 방식은 메인프레임의 가치를 과소평가하는 경우가 많습니다. 단일 지표로 분석을 제한함으로써 기업은 메인프레임이 가져올 수 있는 비용 절감과 가치를 간과하게 됩니다. 현대의 비즈니스 전략가들은 메인프레임의 진화된 능력을 고려한 더욱 상세한 분석을 선택하여 TCO를 계산하는 방법을 재고해야 합니다.
전력 소비 및 유지보수 비용 요구 사항은 중요한 비교 영역입니다. 동일한 수의 x86 기반 서버 대신 메인프레임을 선택하면 기업은 에너지 효율성을 최적화하여 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 메인프레임 배포와 관련된 여러 다른 요소에서도 비용 절감 기회를 찾아볼 수 있습니다. 소프트웨어 라이선스 비용도 크게 절감할 수 있습니다. 많은 공급 업체가 코어 단위로 요금을 청구하며, 메인프레임은 서버 팜 솔루션보다 훨씬 적은 수의 코어로 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.
조직이 메인프레임을 실제 운영에 투입하면, 전통적인 TCO 분석에서 간과할 수 있는 더욱 많은 요소들을 고려해야 합니다. 계획되지 않은 다운타임이나 보안 침해는 회사에 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 그러나 기업은 서버 플랫폼의 보안과 안정성을 활용하여 이러한 이벤트로 인한 비용이 많이 드는 영향을 피할 수 있습니다.
최신 메인프레임은 비용 중심이 아닙니다. 이는 전체적인 IT 인프라의 일부로서 비즈니스 성과를 이끌어내는 주요 가치 창출자입니다. 이를 통해 기업은 투자 수익률(ROI)을 더 빠르게 달성하고 계획되지 않은 다운타임과 관련된 위험과 비용을 줄일 수 있습니다. 미션 크리티컬 가동 시간 외에도 내장된 이중화 및 내결함성과 같은 기능 덕분에 이러한 시스템은 일관된 서비스가 필수인 조직에서 매우 유용합니다.
메인프레임은 뛰어난 안정성과 가용성을 자랑하며, 확장성과 장기적 가치도 제공합니다. 대규모 워크로드를 고속으로 처리할 수 있도록 설계된 메인프레임은 초당 수천 건의 트랜잭션을 지원할 수 있습니다. 은행과 같은 산업은 특히 연말연시 쇼핑과 같은 성수기에 이러한 성능에 의존합니다.
메인프레임을 통해 더 많은 가치를 창출하려면 조직은 가장 귀중한 리소스인 데이터를 면밀히 살펴봐야 합니다. 메인프레임을 통해 기업은 안전한 컴퓨팅 환경을 유지하면서 인사이트를 더 빠르게 추출하고 권한이 있는 사용자가 데이터를 더 많이 사용할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
암호화 프로세서, 광범위한 퀀텀 세이프 암호화, AI 강화 사기 탐지 등은 일부 메인프레임 하드웨어에 내장된 몇 가지 기능에 불과합니다. 규제 요구 사항이 엄격한 산업에서는 강력한 보안, 규정 준수 및 AI 기술 덕분에 이러한 메인프레임이 비즈니스 요구 사항에 맞는 안정적인 플랫폼으로 인식되고 있습니다.
메인프레임은 운영 비용 절감 외에도 효과적으로 사용하면 리소스 요구 사항을 줄이고 혁신을 가속화하며 미래 성장을 지원할 수도 있습니다. 더 높은 ROI를 창출하는 가장 일반적인 방법은 프로세스를 개선하여 운영을 크게 간소화해 기존에는 며칠이 걸리던 작업을 단 몇 분 만에 완료하는 것입니다. 이러한 개선을 통해 시간과 비용 요구 사항을 줄여 비즈니스가 시장에 더 빨리 출시하고 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.
메인프레임은 여러 플랫폼의 워크로드를 통합하여 하드웨어 사용을 최적화하고 인프라 비용을 줄이고 심각한 성능 저하 없이 확장성을 제공할 수 있습니다. 이러한 통합은 더 많은 워크로드에 더 적은 수의 시스템을 배포하고 귀중한 리소스를 공유하며 수요를 더 잘 충족할 수 있도록 서비스를 개선함으로써 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
이러한 개선을 통해 운영을 간소화하고 유지 관리에 필요한 리소스를 절감할 수 있습니다. 조직은 비즈니스 성장과 혁신을 주도하는 전략적 이니셔티브에 인재를 재할당할 수 있습니다. 또한 메인프레임은 에너지와 공간 소비를 줄여 지속가능성을 최우선으로 유지하면서 규모의 경제를 달성할 수 있도록 지원합니다.
점점 더 많은 기업이 메인프레임을 현대화하기 시작하면서 자동화 및 AI를 핵심 비즈니스 프로세스 및 IT 운영에 통합하는 방법을 모색하고 있습니다. 실제로 IT 임원 중 79%는 메인프레임이 AI 기반 혁신과 가치 창출에 필수적이라고 보고 있습니다.
다양한 산업들이 메인프레임에서 AI의 혁신적인 잠재력를 활용할 수 있습니다. TCO와 ROI를 고려할 때 메인프레임을 단순한 트랜잭션 플랫폼이 아니라 새로운 발전과 역량을 제공하는 진화하는 AI 플랫폼으로 보는 것이 중요합니다.
AI는 운영 비용을 절감하고 메인프레임 효율성을 극대화하는 데 있어 획기적인 변화를 가져옵니다. AI 도구는 인시던트를 예측하고 예방하여 평균 해결 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축함으로써 인시던트 해결 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 잠재적인 하드웨어 장애를 예측하고 예방적 유지보수를 시행할 수 있는 AI 메커니즘을 통해 시스템에 패치를 적용하는 것이 훨씬 더 효율적입니다.
메인프레임에서 고급 AI를 사용하는 또 다른 사용 사례에는 개발자 생산성을 높이고 기술 격차를 줄이는 데 도움이 되는 Code Assistant도 포함됩니다. 이러한 기능은 신규 사용자가 편안함을 느끼고 생산성을 높이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 숙련된 사용자의 일상적인 기능도 향상합니다. 생성형 AI 기능은 개발 프로세스를 간소화하고 애플리케이션 현대화를 가속화하며 테스트 주기를 단축합니다.
메인프레임의 AI는 비즈니스 현대화를 향한 더 빠른 여정을 의미합니다. 북미의 한 은행은 IBM® Z 플랫폼의 AI를 통해 모든 결제 거래를 실시간으로 분석하여 사기를 크게 줄이고 비용을 크게 절감하며 전반적인 고객 만족도를 높일 수 있는 역량을 확보했습니다.
온칩 AI 가속기를 통해 은행은 사기 방지에 중요한 요소인 응답 시간의 일관성과 속도를 향상했습니다. 메인프레임에 AI를 도입함으로써 은행은 사기 탐지 역량을 전례 없는 수준으로 끌어올릴 수 있었습니다.
비즈니스 현대화로 나아가면서 에너지 효율성과 지속가능성을 고려하는 것은 여전히 중요합니다. IBM® z16에 AI를 배포하기로 선택하면, 조직은 추론 작업 실행 시 에너지 소비를 동급의 x86 서버 대비 41배 줄일 수 있습니다.
메인프레임은 혁신, 경제적 가치 및 디지털 혁신을 주도합니다. CIO와 CTO를 위한 핵심은 AI, 하이브리드 클라우드 및 자동화를 사용하여 잠재력을 최대한 활용하는 것입니다.
새로운 메인프레임 수학은 단순한 비용 계산이 아니라 경제성과 가치 창출의 균형을 맞춰 ROI를 극대화하는 데 중점을 둡니다. 기존의 TCO 계산을 재고하고 비용 효율성을 강조함으로써 조직은 메인프레임을 경제적으로 건전하게 배포하고 전략적인 자산으로 배포할 수 있습니다.
