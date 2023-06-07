데이터 센터 지원 통합: 지원 전략을 통한 비용 절감 및 다운타임 감소

조직과 데이터 센터가 하이브리드 클라우드 배포를 도입함에 따라 조직의 IT 환경에 포함되는 공급업체와 워크로드의 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 공급업체의 확산은 IT 직원에게 과중한 부담을 주고, 고객의 핵심 비즈니스 혁신 및 개발을 방해하고, 이러한 환경의 지원 및 운영을 복잡하게 만드는 수많은 문제와 과제를 야기합니다.
여기에 IT 환경 가용성, 보안 및 개인정보 보호 태세, 성능, TCO를 개선해야 하는 CIO의 우선순위가 더해지면, 많은 고객의 경우 극복할 수 없는 과제에 직면하게 됩니다. 실제로 IDC가 설문조사를 실시한 고객에 따르면 62%의 응답자가 멀티벤더 환경이 단일 벤더 환경보다 다운타임 문제를 더 많이 일으켰다고 응답했습니다 하지만 OEM 자산의 지원 갱신, 서비스 범위 개선, 또는 수명이 다한 제품의 갱신을 위해 자본을 사용하지 못할 수 있습니다.
통합 지원 전략을 따르는 고객은 신뢰할 수 있는 전문가의 자문을 통해 데이터 센터 전반에 걸쳐 전부는 아닐 수 있으나 대부분의 제품을 지원합니다. 향후 수 년간 IT 데이터 센터 솔루션은 점점 더 정교해질 것이며, 앞서 언급한 도전 과제를 더욱 복잡하게 만들 것입니다. 이로 인해 고객은 앞으로 인프라 지원 모델을 하드웨어 중심 시스템에서 완전한 워크로드 지원 솔루션으로 업그레이드하여 하드웨어와 소프트웨어를 하나의 솔루션 지원 모델에 통합하여 발전시켜나가야 할 것입니다.
이 전략을 따르는 고객은 지원 공급업체가 인프라 제품의 라이프사이클 전반에 걸쳐 처리하기 원하는 서비스 수준과 작업을 선택합니다. 여기에는 표준 또는 사전 예방적 지원 중에서 선택할 수 있는 옵션이 포함됩니다. 또한, 지원 공급업체는 일부 예로 들자면 플랫폼 간 오케스트레이션, 공급업체 및 IT 자산 관리, 가용성 관리와 같은 서비스도 처리할 수 있습니다.
데이터 센터 전반의 지원을 위해 IBM을 활용하면 중요한 이점을 얻을 수 있습니다. IBM이 의뢰를 받아 Forrester에서 발간한 IBM 하이브리드 IT 지원에 대한 총 경제 효과 보고서는 277개 고객을 대상으로 한 설문조사와 5건의 심층 인터뷰를 바탕으로 이러한 이점을 입증합니다. 그 혜택과 그 이면의 원동력에 대해 알아보겠습니다.
데이터 센터 지원 통합에 어려움을 겪고 있다면 IBM의 고유한 엔터프라이즈 기능 및 성과를 활용할 수 있도록 더 나은 지원 전략에 대해 고민해야 할 때입니다. 전체 Forrester TEI 보고서를 확인하고 IBM 하이브리드 IT 지원 견적 도구를 사용하여 데이터 센터 내 지원 통합에 따른 3년간의 잠재적 비용 절감 효과를 추정해 보세요.
