데이터 센터 지원 통합: 지원 전략을 통한 비용 절감 및 다운타임 감소

조직과 데이터 센터가 하이브리드 클라우드 배포를 도입함에 따라 조직의 IT 환경에 포함되는 공급업체와 워크로드의 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 공급업체의 확산은 IT 직원에게 과중한 부담을 주고, 고객의 핵심 비즈니스 혁신 및 개발을 방해하고, 이러한 환경의 지원 및 운영을 복잡하게 만드는 수많은 문제와 과제를 야기합니다.

여기에 IT 환경 가용성, 보안 및 개인정보 보호 태세, 성능, TCO를 개선해야 하는 CIO의 우선순위가 더해지면, 많은 고객의 경우 극복할 수 없는 과제에 직면하게 됩니다. 실제로 IDC가 설문조사를 실시한 고객에 따르면 62%의 응답자가 멀티벤더 환경이 단일 벤더 환경보다 다운타임 문제를 더 많이 일으켰다고 응답했습니다 하지만 OEM 자산의 지원 갱신, 서비스 범위 개선, 또는 수명이 다한 제품의 갱신을 위해 자본을 사용하지 못할 수 있습니다.