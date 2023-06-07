데이터 센터 지원 통합: 지원 전략을 통한 비용 절감 및 다운타임 감소

태그
조직과 데이터 센터가 하이브리드 클라우드 배포를 도입함에 따라 조직의 IT 환경에 포함되는 공급업체와 워크로드의 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 공급업체의 확산은 IT 직원에게 과중한 부담을 주고, 고객의 핵심 비즈니스 혁신 및 개발을 방해하고, 이러한 환경의 지원 및 운영을 복잡하게 만드는 수많은 문제와 과제를 야기합니다.

여기에 IT 환경 가용성, 보안 및 개인정보 보호 태세, 성능, TCO를 개선해야 하는 CIO의 우선순위가 더해지면, 많은 고객의 경우 극복할 수 없는 과제에 직면하게 됩니다. 실제로 IDC가 설문조사를 실시한 고객에 따르면 62%의 응답자가 멀티벤더 환경이 단일 벤더 환경보다 다운타임 문제를 더 많이 일으켰다고 응답했습니다 하지만 OEM 자산의 지원 갱신, 서비스 범위 개선, 또는 수명이 다한 제품의 갱신을 위해 자본을 사용하지 못할 수 있습니다.

통합 데이터 센터 지원 전략 소개

통합 지원 전략을 따르는 고객은 신뢰할 수 있는 전문가의 자문을 통해 데이터 센터 전반에 걸쳐 전부는 아닐 수 있으나 대부분의 제품을 지원합니다. 향후 수 년간 IT 데이터 센터 솔루션은 점점 더 정교해질 것이며, 앞서 언급한 도전 과제를 더욱 복잡하게 만들 것입니다. 이로 인해 고객은 앞으로 인프라 지원 모델을 하드웨어 중심 시스템에서 완전한 워크로드 지원 솔루션으로 업그레이드하여 하드웨어와 소프트웨어를 하나의 솔루션 지원 모델에 통합하여 발전시켜나가야 할 것입니다.

이 전략을 따르는 고객은 지원 공급업체가 인프라 제품의 라이프사이클 전반에 걸쳐 처리하기 원하는 서비스 수준과 작업을 선택합니다. 여기에는 표준 또는 사전 예방적 지원 중에서 선택할 수 있는 옵션이 포함됩니다. 또한, 지원 공급업체는 일부 예로 들자면 플랫폼 간 오케스트레이션, 공급업체 및 IT 자산 관리, 가용성 관리와 같은 서비스도 처리할 수 있습니다.

데이터 센터 전반에 걸친 지원 통합의 이점

데이터 센터 전반의 지원을 위해 IBM을 활용하면 중요한 이점을 얻을 수 있습니다. IBM이 의뢰를 받아 Forrester에서 발간한 IBM 하이브리드 IT 지원에 대한 총 경제 효과 보고서는 277개 고객을 대상으로 한 설문조사와 5건의 심층 인터뷰를 바탕으로 이러한 이점을 입증합니다. 그 혜택과 그 이면의 원동력에 대해 알아보겠습니다.

  • 유지보수 및 지원 지출 25% 절감: 단일 공급업체로 통합하면 조직의 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 종종 고객은 예산과 리소스를 디지털 혁신과 클라우드 마이그레이션을 비롯한 다른 이니셔티브에 전용합니다.
  • 하드웨어 지원 작업에 소요되는 시간 20% 감소: IT 직원은 인벤토리 관리, 문제 해결, 사고 관리, 장비 설치 및 업데이트와 같은 일상적인 지원 작업에 상당한 시간을 할애합니다. IBM의 하이브리드 IT 지원을 이용하면 단일 연락 창구를 통해 원격 및 현장 지원, 부품 물류 및 청구를 제공할 수 있습니다. 담당자는 문제를 해결하고 문제 해결을 지원합니다. IBM® Support Insights는 현재 및 잠재적인 시스템 문제를 식별하고, 계획되지 않은 다운타임을 줄이고 서비스 격차를 피하기 위한 위험 점수 및 행동 권장 사항을 제공하는 클라우드 기반 서비스입니다. 이 솔루션은 여러 IT 공급업체의 인벤토리 노출, 라이프사이클 및 계약 데이터를 통합하고 분석하여 IT 시스템, 장치 및 소프트웨어에 대한 제품 수준의 권장 사항을 제공합니다.
  • 하드웨어 장애를 해결하는 평균 시간 21% 단축: 인시던트 관리를 위한 단일 연락 창구와 잠재적 인시던트가 발생하기 전에 이를 파악할 수 있는 IBM Support Insights를 통해 IBM의 하이브리드 IT 지원을 이용하는 고객들이 다운타임을 줄이고 있습니다. 인벤토리의 정확도 향상은 권장되는 사전 코드 업데이트 및 패치와 지원 격차 해소와 더불어 중요한 요인입니다. 인시던트 해결 시간을 실제로 단축하는 것 외에도, 조직은 통합 데이터 센터 지원 전략에 IBM을 활용함으로써 연간 평균 7건의 하드웨어 인시던트/중단을 방지하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
  • 공급업체 관계 관리에 소요되는 시간 22% 단축: 공급업체 관계를 관리하기 위한 단일 연락 창구를 확보하면 IT 직원의 시간을 추가로 확보할 수 있습니다.

자세히 알아보기

데이터 센터 지원 통합에 어려움을 겪고 있다면 IBM의 고유한 엔터프라이즈 기능 및 성과를 활용할 수 있도록 더 나은 지원 전략에 대해 고민해야 할 때입니다. 전체 Forrester TEI 보고서를 확인하고 IBM 하이브리드 IT 지원 견적 도구를 사용하여 데이터 센터 내 지원 통합에 따른 3년간의 잠재적 비용 절감 효과를 추정해 보세요.

 

대규모 AI 및 분석을 위한 데이터 관리

오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문

IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 차별화 요소

데이터 리더가 데이터 기반 조직을 구축하고 비즈니스 우위를 확보하는 방법을 살펴보세요.
AI 지원 데이터로 AI 도입률 높이기

정형 및 비정형 데이터 준비를 촉진하고 AI 성과를 가속화하는 데 AI 기반 데이터 인텔리전스 및 데이터 통합이 중요한 이유를 알아보세요.
AI를 위한 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스

데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
IBM Research 데이터 관리 간행물

IBM Research가 IBM Cloud Pak for Data의 새로운 기능에 정기적으로 통합되는 방식을 살펴보세요.
Gartner Predicts 2024: AI가 분석 사용자에게 미칠 영향

진화하는 ABI 솔루션 환경에 대한 고유한 인사이트를 제공하고 데이터 및 분석 리더를 위한 주요 결과, 가정 및 권장 사항을 강조합니다.
데이터 관리 소프트웨어 및 솔루션

탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.

 데이터 관리 솔루션 살펴보기
IBM watsonx.data™

watsonx.data를 사용하면 오픈, 하이브리드 및 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터로 분석과 AI를 확장할 수 있습니다.

 watsonx.data 알아보기
데이터 및 분석 컨설팅 서비스

IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.

 분석 서비스 알아보기
탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.

 데이터 관리 솔루션 살펴보기 watsonx.data 알아보기