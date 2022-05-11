50년이 지난 지금도 SWIFT가 여전히 유효한 이유는 무엇일까요?

이러한 핵심 요소들은 48년이 지난 지금도 여전히 유효합니다. SWIFT는 '국경 간 결제 네트워크'를 훨씬 뛰어넘어 200여 개국의 11,000여 회원사에게 서비스를 제공할 정도로 성장했으며, 광범위한 금융 메시징 서비스를 제공하고 전 세계 결제에 영향을 미치고 혁신하고 있습니다.

SWIFT는 국내 고액 결제를 재창조했습니다. 85개국을 아우르는 60개 이상의 시장 인프라가 SWIFT 네트워크를 사용하여 국내 거래를 청산하고 결제합니다. SWIFT FileAct는 대량 메시지 교환 기능으로, 주로 은행 명세서 교환이나 소액이지만 대량의 거래를 하는 데 사용되는 파일을 주고받을 수 있게 합니다.

SWIFT는 네트워크를 비은행 금융 기관으로 확장하여 증권, 외환 및 회원사가 필요로 하는 기타 모든 유형의 금융 메시지를 교환할 수 있도록 했습니다. 실제로 오늘날 SWIFT 네트워크에서 발생하는 메시지의 50% 이상이 증권 거래와 관련이 있습니다.

네트워크가 전 세계 대부분의 금융 기관을 포괄하도록 확장됨에 따라 SWIFT는 Microsoft 및 GE와 같은 대기업에도 문을 열었습니다. SWIFT는 이들 기업의 모든 은행에 대한 단일 표준 연결이 되었으며, 전 세계 국고에 효율성과 비용 절감 효과를 더했습니다.