50년이 지난 지금도 SWIFT가 여전히 유효한 이유는 무엇일까요?

오늘날 결제 업계에 종사하는 많은 사람들이 SWIFT 네트워크가 국가 간 결제에만 사용된다는 오해를 하고 있습니다. 실제로 1973년 15개국 239개 은행이 효율적이고 자동화된 안전한 결제 네트워크를 만들기 위해 힘을 합쳤던 당시에는 그랬었습니다.
세계은행간금융통신협회(SWIFT)는 출범 당시 안전하고 신뢰할 수 있는 통신 프로토콜, 일련의 메시지 표준, 회원사의 요구에 부합하는 지속적인 새로운 서비스라는 세 가지 핵심 요소를 기반으로 구축되었습니다.
이러한 핵심 요소들은 48년이 지난 지금도 여전히 유효합니다. SWIFT는 '국경 간 결제 네트워크'를 훨씬 뛰어넘어 200여 개국의 11,000여 회원사에게 서비스를 제공할 정도로 성장했으며, 광범위한 금융 메시징 서비스를 제공하고 전 세계 결제에 영향을 미치고 혁신하고 있습니다.
SWIFT는 국내 고액 결제를 재창조했습니다. 85개국을 아우르는 60개 이상의 시장 인프라가 SWIFT 네트워크를 사용하여 국내 거래를 청산하고 결제합니다. SWIFT FileAct는 대량 메시지 교환 기능으로, 주로 은행 명세서 교환이나 소액이지만 대량의 거래를 하는 데 사용되는 파일을 주고받을 수 있게 합니다.
SWIFT는 네트워크를 비은행 금융 기관으로 확장하여 증권, 외환 및 회원사가 필요로 하는 기타 모든 유형의 금융 메시지를 교환할 수 있도록 했습니다. 실제로 오늘날 SWIFT 네트워크에서 발생하는 메시지의 50% 이상이 증권 거래와 관련이 있습니다.
네트워크가 전 세계 대부분의 금융 기관을 포괄하도록 확장됨에 따라 SWIFT는 Microsoft 및 GE와 같은 대기업에도 문을 열었습니다. SWIFT는 이들 기업의 모든 은행에 대한 단일 표준 연결이 되었으며, 전 세계 국고에 효율성과 비용 절감 효과를 더했습니다.
SWIFT 네트워크의 핵심 요소 중 하나는 처음부터 모든 회원사가 이해하고 처리하는 공통 언어인 메시지 표준입니다.
일반적으로 SWIFT MT 또는 메시지 유형 표준으로 더 잘 알려진 ISO 15022 표준은 1995년에 도입되었습니다. 이는 네트워크가 대체한 Telex 기술의 구조와 유사했습니다. 수년에 걸쳐 발전해 왔지만, MT 표준은 여전히 SWIFT 네트워크에서 가장 많이 사용되는 메시지 형식이며 전 세계 많은 국내 및 사설 네트워크에 적용되었습니다.
90년대 후반, SWIFT는 MT 표준이 매우 유용하지만 발전하는 기술에 비추어 볼 때 제한적이라는 사실을 깨달았습니다. SWIFT MT는 각 거래에서 처리해야 하는 데이터를 지원하지 못했습니다. 1999년에 SWIFT는 XML을 채택하고 데이터의 풍부함을 인식할 수 있는 메시지 표준을 개발하기로 결정했습니다. ISO 20022는 흔히 '새로운 표준'이라고 불립니다. 하지만 실제로는 2004년에 SWIFT 회원사들과 협력하여 출시되었습니다. 새로운 표준은 자발적으로 채택되었고 백엔드 시스템에 막대한 투자가 필요했기 때문에 도입 초기에는 몇 가지 문제가 있었지만, 2019년 의무화 이후 ISO 20022는 현재 전 세계 모든 주요 네트워크에 배포되고 있으며 상호운용성을 위한 토대가 되고 있습니다.
금융 분야에서의 위상을 고려할 때 SWIFT는 해커들의 주요 표적이 되었습니다. 실제로 여러 해킹 집단이 자금을 빼돌리기 위해 SWIFT 네트워크를 표적으로 삼았습니다. 2016년에는 해커들이 한 대형 은행에서 8천만 달러가 넘는 자금을 탈취했으며, 이 돈은 현재까지도 회수되지 않고 있습니다. 네트워크 자체는 침해되지 않았지만, SWIFT는 11,000개 회원사의 보안 수준이 업계 표준 보안 수준을 충족하지 못한다는 사실을 빠르게 깨달았습니다.
공평한 경쟁을 위해 SWIFT는 각 회원사가 인프라를 완전히 재평가하여 전체 네트워크를 보호할 수 있도록 27가지 보안 제어 기능으로 구성된 고객 보안 프로그램을 시작했습니다. 첫해에 SWIFT 회원사 중 91%(거래량의 99% 이상)가 통제 사항을 준수하고 있음을 확인했습니다. 이는 일반적으로 느리게 변화하는 업계에서 규정 준수를 보장하기 위해 수년 동안 SWIFT 조직이 발전해 온 영향력을 보여줍니다.
SWIFT는 현재에 안주하지 않았습니다. 네트워크는 회원사의 경험을 개선하기 위해 지속적으로 혁신에 집중하고 있습니다.
2017년에는 국경 간 결제를 더 빠르고 저렴하게, 투명성과 추적성을 완벽하게 제공하는 것을 목표로 SWIFT 글로벌 결제 혁신(SWIFT gpi)을 시작했습니다 SWIFT gpi를 성공적으로 대량 도입한 후 90% 이상의 송금 거래가 24시간 이내에 입금되었으며, 그 중 40%는 30분 이내에 입금되었습니다. 이제 SWIFT gpi는 사전 검증을 통해 거부된 거래의 수를 줄이고 수수료의 투명성과 인바운드 및 아웃바운드 자금 결제에 대한 더 나은 추적성을 원하는 기업에게 가치를 제공하기 위해 그 기능을 확장하고 있습니다. 실시간 국경 간 결제의 기반이 되는 SWIFT Go가 출시되면서 소액 결제에도 gpi 모델이 적용되었습니다.
지난 5년 동안 SWIFT는 최초의 실시간 국경 간 결제 출시부터 금융 범죄 및 데이터 분석 서비스를 구현하면서 SWIFT 네트워크의 일부로 블록체인 기술의 사용을 평가하는 것에 이르기까지 여러 가지 새로운 서비스를 출시하고 여러 개념 증명을 완료했습니다.
여전히 SWIFT가 '국경 간 결제만 위한 것'이라고 각하신다면 다시 한 번 생각해 보셔야 합니다. SWIFT는 전 세계 결제의 심장이자 영혼이며, 이를 이용할 수 없다면 모든 경제가 쉽게 붕괴될 수 있습니다.
최근 글로벌 이벤트로 인해 금융 서비스에서 SWIFT와 그 기능에 대한 관심이 확실히 높아졌습니다. 은행과 대기업은 1973년부터 보안 메시징을 위해 SWIFT에 의존해 왔지만, 대중에게 잘 알려지지 않은 경우가 많았습니다. SWIFT는 효율적이고 안전한 결제를 일관되게 제공함으로써 11,000개 이상의 회원사의 신뢰를 얻었습니다. 회원사들의 요구에 계속 귀를 기울이고 새로운 가치를 제공하기 위해 협력하고 혁신하는 한, SWIFT는 계속해서 성장하며 전 세계 결제 시장을 지배할 것입니다.