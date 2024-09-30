AI 초지능: 과대 선전인가 현실인가?

AI가 빠르게 발전하고 있다는 사실을 부인하는 사람은 아무도 없지만, 일부 관찰자들은 우리가 초지능 단계에 근접하지 못했다고 말합니다.

IBM 부사장 겸 기술 및 데이터 전략 글로벌 책임자인 Brent Smolinski는 '완전히 과장되었다'고 말했습니다. "초지능에 도달하기까지는 아직 갈 길이 매우 멀다고 생각합니다."

Smolinski에 따르면 AI는 특정 영역에서 눈부신 발전을 이루었지만, 여전히 인간과 같은 지능의 근본적인 요소가 부족합니다. "초지능에 도달하기 위해 필요한 근본적인 무언가가 빠져 있습니다."라고 그는 말합니다.

한 가지 중요한 문제는 인간과 머신 러닝 간의 효율성 격차입니다. Smolinski는 AI의 학습 프로세스와 인간의 학습 프로세스의 차이에 대해 다음과 같이 말합니다. "이러한 대규모 언어 모델이 대화 방법을 배워 상호작용할 수 있는 수준이 되려면 인터넷상의 전체 말뭉치를 공급해야 합니다. 하지만 인간은 극히 일부만으로도 충분합니다."

또한 AI는 언어부터 골프나 자동차 운전과 같은 신체적 작업에 이르기까지 다양한 기술을 배울 때 인간이 보여주는 다재다능함과는 거리가 멉니다. 이러한 다양성은 인간의 지능과 현재 AI 기능의 근본적인 차이를 나타냅니다.

Smolinski는 귀납 및 연역 추론 능력, 창의성, 정신 모델을 통한 지식 표현, 실시간 학습 및 적응, 의식 등 진정한 초지능의 몇 가지 요소를 간략하게 설명합니다.

AI 분야에서 양자 컴퓨팅은 몇 가지 계산상의 제약을 해결하여 잠재적으로 'AI가 할 수 있는 일의 한계를 뛰어넘을 수 있다'고 Smolinski는 말합니다. 하지만 진정한 초지능을 달성하는 데 양자 컴퓨팅이 미치는 영향은 여전히 불확실합니다.

Smolinski가 강조한 또 다른 문제는 초지능에 대한 명확하고 합의된 정의가 필요하다는 것입니다. "6명의 컴퓨터 과학자가 있는 방에서 초지능이 무엇을 의미하는지 물으면 12가지 다른 답을 얻을 수 있습니다."라고 Smolinski는 말합니다.