DNS 트래픽 스티어링이 하이브리드 및 멀티클라우드 네트워킹의 비즈니스 가치를 확장하는 방법

대부분의 애플리케이션, 서비스 및 콘텐츠 스트림은 이미 여러 클라우드 및 하이브리드 환경에서 제공되고 있습니다. IBM NS1이 이러한 자산 대부분에 대한 신뢰할 수 있는 DNS 공급자이기 때문에 이러한 사실을 잘 알고 있습니다. 내부 데이터 세트에 따르면 고객의 80%가 두 개 이상의 클라우드 제공업체에 워크로드를 보관하고 있습니다.

하지만 여러 클라우드를 사용할 수 있다는 것은 애플리케이션, 서비스, 콘텐츠를 여러 클라우드에 분산하여 전송하는 것과는 다릅니다.

IBM NS1 Connect의 인프라를 통해 흐르는 애플리케이션 트래픽은 클라우드가 거의 항상 사일로화된 방식으로 사용된다는 것을 보여줍니다. 다중 클라우드는 일회용 애플리케이션을 병렬로 제공하는 경우가 많지만, 여러 클라우드에서 동시에 애플리케이션을 동기화하는 사용 사례는 드뭅니다.

예를 들어, AWS, Azure, GCP의 '3대 기업'부터 Tencent 및 DigitalOcean과 같은 소규모 제공업체에 이르기까지 9개의 개별 퍼블릭 클라우드를 사용하는 한 대기업 고객을 발견했습니다. 해당 클라우드와 연결된 DNS 레코드에서 클라우드 제공업체 간 중복이 전혀 없는 것으로 확인되었습니다. 모든 레코드는 단일 클라우드만을 대상으로 했습니다.