DNS 트래픽 스티어링이 하이브리드 및 멀티클라우드 네트워킹의 비즈니스 가치를 확장하는 방법

Gartner는 가장 최근 버전의 "클라우드 하이프 사이클"에서 멀티 클라우드 네트워크 운영을 "부풀려진 기대의 정점, 위험할 정도로 '실망의 저점'에 근접한 상황"에 놓았습니다. 이는 총체적인 수준에서 하이브리드 및 멀티클라우드 네트워킹의 상태를 반영하는 것일 수 있지만, Gartner의 평가 아래에는 다양한 뉘앙스가 숨어 있습니다.
문제는 하이브리드와 멀티클라우드가 네트워킹의 현재이자 미래라는 점입니다. 이는 부풀려진 기대, 깊은 실망, 깨달음, 놀라운 생산성을 동시에 만들어내는 영역입니다. 이것이 무엇을 의미하는지 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.
대부분의 애플리케이션, 서비스 및 콘텐츠 스트림은 이미 여러 클라우드 및 하이브리드 환경에서 제공되고 있습니다. IBM NS1이 이러한 자산 대부분에 대한 신뢰할 수 있는 DNS 공급자이기 때문에 이러한 사실을 잘 알고 있습니다. 내부 데이터 세트에 따르면 고객의 80%가 두 개 이상의 클라우드 제공업체에 워크로드를 보관하고 있습니다.
하지만 여러 클라우드를 사용할 수 있다는 것은 애플리케이션, 서비스, 콘텐츠를 여러 클라우드에 분산하여 전송하는 것과는 다릅니다.
IBM NS1 Connect의 인프라를 통해 흐르는 애플리케이션 트래픽은 클라우드가 거의 항상 사일로화된 방식으로 사용된다는 것을 보여줍니다. 다중 클라우드는 일회용 애플리케이션을 병렬로 제공하는 경우가 많지만, 여러 클라우드에서 동시에 애플리케이션을 동기화하는 사용 사례는 드뭅니다.
예를 들어, AWS, Azure, GCP의 '3대 기업'부터 Tencent 및 DigitalOcean과 같은 소규모 제공업체에 이르기까지 9개의 개별 퍼블릭 클라우드를 사용하는 한 대기업 고객을 발견했습니다. 해당 클라우드와 연결된 DNS 레코드에서 클라우드 제공업체 간 중복이 전혀 없는 것으로 확인되었습니다. 모든 레코드는 단일 클라우드만을 대상으로 했습니다.
애플리케이션 워크로드는 이미 단일 클라우드 또는 하이브리드 환경의 이점을 활용하고 있으며, 다음 단계는 클라우드, 엣지, 온프레미스 인프라 등 여러 환경의 이점을 동시에 활용하는 것이 될 것입니다. 이상적으로는 정책을 사용하여 환경 전반에 걸쳐 연결 결정을 구현하는 추상화된 관리 계층을 통해 이 작업이 수행됩니다. 애플리케이션 연결에 대한 분산 방식의 이점은 명확합니다.
클라우드 전용 마이크로서비스의 고유한 가치는 전체 애플리케이션을 한 곳에 보관할 필요 없이 애플리케이션 워크로드의 특정 부분에 적용할 수 있으며, 이는 공급업체에 종속되지 않고 능력을 향상시키는 '동급 최고의' 접근 방식입니다.
클라우드 서비스의 지연 시간은 시시각각 달라질 수 있으며 지역, 라우팅 경로, 서비스 가용성 등 다양한 요인에 따라 달라집니다. 멀티 클라우드 접근 방식을 사용하면 기업은 언제든지 애플리케이션에 가장 적합한 성능의 환경을 선택할 수 있습니다.
애플리케이션 제공 비용은 클라우드 제공업체마다 상당히 다릅니다. 특히 기준 사용량 약정은 애플리케이션을 최종 사용자의 화면으로 가져오는 데 드는 전체 비용을 결정하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 멀티 클라우드 접근 방식은 특정 순간에 가장 저렴한 옵션을 제공하여 전체 제공 비용을 낮춥니다.
다운타임이나 서비스 지원이 중단되는 경우, 네트워크 관리자는 애플리케이션 트래픽을 대체 워크로드로 조정할 수 있는 유연성이 필요합니다. 진정한 멀티 클라우드 제공 프레임워크는 단일 클라우드를 사용할 수 없는 경우에도 애플리케이션이 계속 실행되도록 보장합니다.
NS1는 여러 백엔드 인프라 공급업체로부터 애플리케이션, 서비스 및 콘텐츠를 제공하는 것의 가치를 오랫동안 인식해 왔습니다. IBM은 수년간 고객이 여러 인프라 계층을 처리할 수 있도록 지원해 왔습니다. 이 고객들은 당사의 혁신적인 트래픽 조정 능력을 사용하여 자신들이 관심을 갖는 비즈니스 지표를 개선했습니다.
매우 세부적인 실제 사용자 모니터링(RUM) 데이터를 활용하여 이러한 고객이 가장 낮은 비용으로 가장 낮은 지연 시간을 제공하는 전송 CDN 및 클라우드로 트래픽을 유도하여 성능을 개선하도록 도왔습니다. NS1의 가용성 모니터 데이터를 사용하여 중단 및 서비스 중단 시 트래픽을 조정하여 애플리케이션(및 수익)을 계속 운영할 수 있도록 했습니다.
이제 NS1이 IBM의 일부가 됨으로써 입증된 DNS 트래픽 스티어링의 가치를 네트워킹 스택으로 더 깊이 확장하기 시작했습니다. NS1의 트래픽 조정은 클라우드와 최종 사용자 간의 최상의 연결을 찾습니다. IBM Hybrid Cloud Mesh는 애플리케이션 워크로드 간 클라우드 기반 내부 연결을 최적화합니다. 두 솔루션을 함께 사용하면 모든 연결 지점에서 성능, 비용 및 가용성에 최적화된 애플리케이션을 제공합니다.
멀티 클라우드 네트워크 운영 소프트웨어 시장은 빠르게 진화하고 있습니다. 이미 수많은 스타트업이 업계를 정의하는 대규모 고객 과제에 집중하고 있습니다. 하지만 이 스타트업들이 해결하고자 하는 과제의 범위를 살펴보면 의외로 좁습니다.
거의 모든 새로운 멀티 클라우드 네트워킹 솔루션은 내부 사용 사례에 맞게 클라우드 간의 연결을 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다. 최적화된 연결을 최종 사용자까지 확장하는 것은 거의 뒷전으로 미루는 일이며, 이러한 공급업체 에코시스템 외부의 네트워크는 더더욱 그러하지 않습니다. IBM은 보다 전체적인 관점을 취하고 있습니다. IBM은 NS1의 신뢰할 수 있는 DNS 네트워크를 하이브리드 클라우드 연결 솔루션에 연결함으로써 고객 사용 사례에 관계없이 엔드 투 엔드에 최적화된 연결을 제공합니다.
더 빠른 연결, 더 낮은 네트워크 전송 비용, 더 나은 네트워크 복원력 및 더 높은 가용성의 가치는 방화벽 내부에만 국한되지 않습니다. 성능이 더 우수하고 항상 켜져 있고 제공 비용이 저렴한 애플리케이션을 통해 최종 사용자 경험까지 확장됩니다. 즉, 고객 만족도가 높고, 고객 유지가 좋으며, 고객당 수익이 더 높은 애플리케이션이란 것을 의미합니다.
내부 네트워크부터 최종 사용자까지 하이브리드 클라우드 애플리케이션 딜리버리 체인의 모든 지점에서 연결을 최적화하면 수많은 고객 가치를 창출할 수 있다고 생각합니다. 이 비전을 실현해 나가는 과정을 계속 지켜봐 주세요.
