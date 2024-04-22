IBM Cloud에 배치 가능한 아키텍처: 시스템 배포 간소화

배포 가능한 아키텍처(DA)는 애플리케이션이나 시스템을 다양한 환경에서 쉽게 배포하고 관리할 수 있는 특정 설계 패턴 또는 접근 방식을 의미합니다. 배포 가능한 아키텍처는 구성 요소, 모듈, 의존성을 포함하여 원활한 배포를 가능하게 하며, 개발자와 운영팀이 복잡한 수동 개입 없이 신규 기능과 업데이트를 빠르게 시스템에 배포할 수 있도록 합니다.
배포 가능한 아키텍처에는 다음과 같은 몇 가지 주요 특징이 있습니다.
전반적으로 배포 가능한 아키텍처는 조직이 더 빠르고 안정적인 배포를 더 쉽게 달성하는 동시에 기본 인프라가 확장가능하고 회복력이 있도록 보장하는 것을 목표로 합니다.
아키텍처의 복잡성, 배포에 사용되는 특정 도구 및 기술과 같은 다양한 요인으로 인해 클릭 몇 번으로 엔터프라이즈 워크로드를 배포하는 것은 어려울 수 있습니다. 안전하고 규정을 준수하는 맞춤형 애플리케이션 인프라를 구축하는 것은 종종 더 어렵고 전문 지식이 필요합니다. 그러나 신중한 계획과 적절한 리소스를 사용하면 배포 프로세스의 대부분의 측면을 자동화할 수 있습니다. IBM Cloud는 금융 서비스와 같은 규제된 산업을 위해 기본적으로 안전한 잘 설계된 패턴을 제공합니다. 때로는 이러한 패턴을 그대로 사용할 수도 있고, 요구 사항에 따라 더 많은 리소스를 추가할 수도 있습니다. IBM Cloud 카탈로그에서 사용 가능한 배포 가능한 아키텍처를 확인해 보세요.
IBM 클라우드에 제공되는 배포 가능한 아키텍처는 IBM Cloud 프로젝트, 회로도를 사용하거나 CLI를 통해 직접 배포하거나 코드를 다운로드하여 직접 배포하는 등 다양한 방식으로 배포할 수 있습니다.
배포 가능한 아키텍처는 규정 준수, 보안 및 확장성이 중요한 요소인 금융, 의료, 소매, 제조 및 정부와 같은 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 배포 가능한 아키텍처는 다음을 포함한 다양한 이해관계자들이 활용할 수 있습니다.
IBM Cloud는 업계의 모든 규정 준수 제어 및 규정을 충족하는 솔루션을 설계하는 데 걸리는 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. IBM Cloud Framework for Financial Services는 프레임워크에 명시된 보안 및 규제 요구사항을 충족하기 위한 출발점으로 사용할 수 있는 참조 아키텍처 세트를 제공합니다. 이러한 참조 아키텍처는 프레임워크 내에서 안전하고 규정을 준수하는 애플리케이션을 배포하기 위한 견고한 기반을 제공합니다. 또한 IBM Cloud는 IBM Cloud for Financial Services 참조 아키텍처를 기반으로 하는 코드형 인프라(IaC) 자산을 사용하여 구축된 사전 구성된 VPC 랜딩 존 배포 가능 아키텍처를 제공합니다.
