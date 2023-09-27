관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 6부: 관측 가능성은 스택의 일부와 관련된 것이다

블로그 시리즈를 통해 지금까지 다음과 같은 관측 가능성을 둘러싼 오해를 바로잡았습니다.

오늘은 관측 가능성에 대한 또 다른 오해, 즉 관측 가능성이 스택이나 애플리케이션의 특정 부분에만 적용된다는 생각에 대해 자세히 알아보겠습니다.

이러한 오해는 관측 가능성의 핵심 개념에 대한 근본적인 오해에서 비롯됩니다. 관측 가능성을 한 계층으로 제한함으로써 모든 스택 계층과 상호 연결에 걸쳐 있는 전체론적 특성을 간과하게 됩니다. 이러한 오해를 해소함으로써 IBM은 전체 시스템의 기능과 성능에 대한 깊은 인사이트를 제공하는 포괄적인 관행으로서 관측 가능성의 본질을 밝히는 것을 목표로 합니다.