관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 6부: 관측 가능성은 스택의 일부와 관련된 것이다

블로그 시리즈를 통해 지금까지 다음과 같은 관측 가능성을 둘러싼 오해를 바로잡았습니다.
오늘은 관측 가능성에 대한 또 다른 오해, 즉 관측 가능성이 스택이나 애플리케이션의 특정 부분에만 적용된다는 생각에 대해 자세히 알아보겠습니다.
이러한 오해는 관측 가능성의 핵심 개념에 대한 근본적인 오해에서 비롯됩니다. 관측 가능성을 한 계층으로 제한함으로써 모든 스택 계층과 상호 연결에 걸쳐 있는 전체론적 특성을 간과하게 됩니다. 이러한 오해를 해소함으로써 IBM은 전체 시스템의 기능과 성능에 대한 깊은 인사이트를 제공하는 포괄적인 관행으로서 관측 가능성의 본질을 밝히는 것을 목표로 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
최신 소프트웨어 및 시스템 관리에서 관측 가능성은 스택의 한 부분에만 집중하는 것을 넘어섭니다. 관측 가능성은 애플리케이션 계층에서 인프라 계층까지, 그리고 그 사이의 모든 것에 이르기까지 전체 시스템을 포괄합니다.
이러한 오해는 애플리케이션 계층과 같은 하나의 특정 구성 요소를 모니터링하는 것만으로도 시스템 동작을 이해하기에 충분하다는 편협한 관점에서 비롯된 것일 수 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 스택의 여러 부분 간의 복잡한 상호 작용과 종속성을 간과할 수 있습니다.
진정한 관측 가능성을 확보하려면 애플리케이션 지표, 추적, 인프라 원격 측정 등 시스템의 모든 계층에서 데이터를 관찰하고 분석해야 합니다. 이러한 포괄적인 접근 방식을 통해 팀은 전체 시스템 작동 방식에 대한 인사이트를 발견하고, 성능 병목 현상을 식별하며, 이상 징후를 감지하고, 궁극적으로 사용자에게 더 안정적이고 효율적인 경험을 제공할 수 있습니다.
관측 가능성은 다양한 기술과 환경을 포괄하기 때문에 모바일, 웹, 클라우드, 메인프레임 시스템 등 다양한 플랫폼에 적용할 수 있습니다.
다양한 기술 스택에서 관측 가능성이 어떻게 작동하는지, 왜 관측 가능성이 보편적으로 채택되어야 하는지에 대한 기술적 세부 사항을 살펴보겠습니다.
전반적으로 관측 가능성을 보편적으로 수용하면 조직은 실행 가능한 인사이트를 얻고, 시스템 성능을 개선하며, 다양한 기술 스택과 환경에서 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다.
IBM의 관측 가능성 솔루션인 IBM® Instana는 클라우드 네이티브용으로 특별히 구축되었으며 모바일, 웹, 애플리케이션 및 인프라 전반의 논리적 및 물리적 종속성 컨텍스트에서 충실도 높은 데이터를 지속적으로 자동 제공하도록 설계되었습니다(예: 1초 단위의 세분화 및 엔드투엔드 추적).
풀 스택 가시성과 클라우드 종속성을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기능을 통해 관측 가능성 관행을 개선하고 싶다면 데모를 요청하세요.
많은 고객이 IBM Instana를 사용하여 가시적인 성과를 달성할 수 있었습니다. 예를 들어, Conrad Electronic은 45만 개 이상의 부품과 장치를 글로벌 멀티채널로 판매하며 수백만 건의 업데이트 및 요청을 실시간으로 처리하고 있습니다.
관측 가능성을 개선하거나 시작하려는 다음 결정에 큰 영향을 미칠 수 있는 관측 가능성 인사이트를 다운로드 가능한 eBook으로 곧 제공할 예정이니, 계속 기대해 주시기 바랍니다.
IBM Instana Observability를 사용하면 ROI를 219% 달성하고 개발자가 문제 해결에 사용하는 시간을 90% 줄일 수 있습니다
빠르게 문제의 원인을 파악하고 해결하세요. 실시간 고충실도 데이터가 동적 애플리케이션과 인프라 환경의 완벽한 가시성을 제공합니다.
생성형 AI로 IT 자동화 및 운영을 강화하여 IT 인프라의 모든 영역을 비즈니스 우선순위에 맞게 조정하세요.
IBM SevOne Network Performance Management는 복잡한 네트워크에 대한 실시간 가시성과 인사이트를 제공하는 모니터링 및 분석 소프트웨어입니다.