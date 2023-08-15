관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 4부: 관측 가능성은 항상 비용이 많이 든다

현대 시스템에는 비용 효율적인 여러 옵션을 통해 관측 가능성을 구현할 수 있기 때문에, '관측 가능성은 항상 비용이 많이 든다'는 것은 잘못된 생각입니다.

실제 사례에서 인사이트를 얻어보겠습니다. 선도적인 한 암호화폐 거래소는 시스템에 대해 필요한 인사이트를 계속 확보하면서 관측 가능성 비용을 최적화해야 하는 과제에 직면했습니다. Gergely Orosz는 블로그 게시글에서 이 회사가 2022년 관측 가능성 공급업체에 6,500만 달러를 지불했지만, 그 후 값비싼 도구를 보다 비용 효율적인 관측 가능성 솔루션으로 전환했다고 밝혔습니다. 그러면서 기업이 가격만을 고려하기보다는 기업이 제공하는 가치에 초점을 맞추어 관측 가능성 도구를 신중하게 평가해야 하며, 관측 가능성에 대한 세심한 전략을 세워 점차 비용이 증가하는 상황을 피해야 한다고 강조했습니다.

관측 가능성 도구 공급업체는 기업마다 다른 예산을 책정하고 있음을 알고 있습니다. 모든 도구가 소비 기반 요금 모델을 적용하지는 않으며, 고객에 따른 다양한 옵션이 존재합니다.

IBM Instana를 예로 들면, 이 플랫폼은 구조화된 구독 요금제를 포함한 적응형 요금제를 제공합니다. 기업은 이러한 요금제를 통해 선택한 패키지에 따른 비용을 추정할 수 있으며, 관측 가능성 예산을 간편하게 편성하고 예상치 못한 비용이 발생할 상황을 피할 수 있습니다.