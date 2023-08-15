관측 가능성을 둘러싼 오해 바로잡기 – 4부: 관측 가능성은 항상 비용이 많이 든다

블로그 시리즈를 통해 지금까지 다음과 같은 관측 가능성을 둘러싼 오해를 바로잡았습니다.
이 글에서는 '관측 가능성은 항상 비용이 많이 든다'는 오해에 집중할 것입니다. 비용 효율적인 관측 가능성 솔루션의 중요성을 집중 조명합니다. 또한 공급업체 참고 자료로서 IBM® Instana를 살펴보고, 6,500만 달러의 상당한 지출을 경험한 후 보다 비용 효율적인 관측 가능성 여정으로 전환한 고객으로부터 귀중한 인사이트를 얻습니다.
현대 시스템에는 비용 효율적인 여러 옵션을 통해 관측 가능성을 구현할 수 있기 때문에, '관측 가능성은 항상 비용이 많이 든다'는 것은 잘못된 생각입니다.
실제 사례에서 인사이트를 얻어보겠습니다. 선도적인 한 암호화폐 거래소는 시스템에 대해 필요한 인사이트를 계속 확보하면서 관측 가능성 비용을 최적화해야 하는 과제에 직면했습니다. Gergely Orosz는 블로그 게시글에서 이 회사가 2022년 관측 가능성 공급업체에 6,500만 달러를 지불했지만, 그 후 값비싼 도구를 보다 비용 효율적인 관측 가능성 솔루션으로 전환했다고 밝혔습니다. 그러면서 기업이 가격만을 고려하기보다는 기업이 제공하는 가치에 초점을 맞추어 관측 가능성 도구를 신중하게 평가해야 하며, 관측 가능성에 대한 세심한 전략을 세워 점차 비용이 증가하는 상황을 피해야 한다고 강조했습니다.
관측 가능성 도구 공급업체는 기업마다 다른 예산을 책정하고 있음을 알고 있습니다. 모든 도구가 소비 기반 요금 모델을 적용하지는 않으며, 고객에 따른 다양한 옵션이 존재합니다.
IBM Instana를 예로 들면, 이 플랫폼은 구조화된 구독 요금제를 포함한 적응형 요금제를 제공합니다. 기업은 이러한 요금제를 통해 선택한 패키지에 따른 비용을 추정할 수 있으며, 관측 가능성 예산을 간편하게 편성하고 예상치 못한 비용이 발생할 상황을 피할 수 있습니다.
Instana와 같은 공급업체는 투명한 구독 요금제를 제공하며, 오픈 소스 도구 및 클라우드 제공업체 제품(예: Prometheus 및 Grafana)은 비용 절감을 위한 추가적인 방법을 제공합니다. 설정하고 관리하는 데 약간의 노력이 필요할 수 있지만, 예산에 맞는 비용 효율적인 옵션이 될 수 있습니다.
무엇을 선택하든 스토리지, 분기별 요금, 수집, 개발자 참여(즉, 개발자가 소모하는 시간과 리소스)를 포함한 총 소유 비용을 이해해야 합니다.
관측 가능성 솔루션을 계획할 때 살펴봐야 할 몇 가지 옵션은 다음과 같습니다.
IBM의 관측 가능성 솔루션인 IBM Instana는 클라우드 네이티브용으로 특별히 구축되었으며 모바일, 웹, 애플리케이션 및 인프라 전반의 논리적 및 물리적 종속성 컨텍스트에서 충실도 높은 데이터를 지속적으로 자동 제공하도록 설계되었습니다(예: 1초 단위의 세분화 및 엔드투엔드 추적). 고객은 실시간 관측 가능성을 통해 가시적인 성과를 달성하고 있습니다.
PRISA Tecnologia의 IT 아키텍처, 운영, 보안 및 업무 공간 담당 이사인 Jorge Tome Hernando는 Instana에 대해 다음과 같이 말했습니다. "Instana는 서비스 운영 방식에 대한 완전한 비전을 제공하여 성능, 안정성 및 비용 최적화라는 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다."
풀 스택 가시성과 클라우드 종속성을 실시간으로 모니터링하는 기능을 통해 관찰 가능성 관행을 개선하고 싶으시다면 견적을 요청하세요.
다음 블로그에서는 관측 가능성에 대한 또 다른 일반적인 오해, 'SRE 및 DevOps 생산성을 달성할 수 있다'를 바로잡을 예정이니 계속 기대해 주시기 바랍니다. 관측 가능성에서 자동화의 이점에 대해 알아보고 Instana 고객이 자동화 및 충실도 높은 컨텍스트의 이점을 어떻게 활용하고 있는지 알아보세요.
