성공적인 데이터 품질 전략을 수립하려면 조직 데이터의 정확성, 일관성, 신뢰성을 보장하기 위한 여러 단계를 거쳐야 합니다.

리더십 및 이해관계자 지원 확보

데이터 품질 여정을 시작하기 전에, 조직의 리더십과 이해관계자의 지원을 확보하는 것이 중요합니다. 이는 데이터 품질 전략에 대한 강력한 비즈니스 사례를 구축하는 것에서 시작됩니다. 이를 위해서는, 데이터 품질이 의사 결정 개선, 운영 효율성 향상, 위험 감소 측면에서 어떤 가치를 제공하는지 입증해야 합니다. 또한, 더 나은 데이터 관리로 달성할 수 있는 비용 절감 효과나 데이터 기반 조직이 되면 얻을 수 있는 경쟁 우위를 강조하는 것도 좋습니다.

데이터 품질 전략의 타당한 비즈니스 사례를 구축했다면, 이제 구현 과정에 참여할 주요 이해관계자를 파악할 차례입니다. 여기에는 비즈니스 리더, 데이터 소유자, 데이터 관리자, IT 팀 등이 포함될 수 있습니다. 프로세스 초기 단계부터 이러한 이해관계자와 소통하여, 이들이 데이터 품질의 중요성을 이해하고 귀사의 노력을 지원하는 데 전념할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

데이터 품질 SLA(서비스 수준 계약) 수립

데이터 품질 SLA를 수립하는 첫 번째 단계 중 하나는 데이터 품질을 측정하는 데 사용할 지표를 정의하는 것입니다. 이러한 지표는 조직의 목표 및 목적에 부합해야 하며 시간 경과에 따른 데이터 품질 전략의 진행 상황을 추적할 수 있도록 설계되어야 합니다. 일반적인 데이터 품질 지표에는 정확성, 완전성, 일관성, 적시성 및 고유성이 포함됩니다.

데이터 품질 지표를 정의했다면, 각 지표에 대한 목표값을 설정해야 합니다. 이 목표는 현실적이고 달성 가능해야 하며, 조직의 현재 데이터 품질 수준과 업계 벤치마크 및 모범 사례를 바탕으로 설정해야 합니다. 또한 주요 이해관계자가 이 목표 설정 과정에 참여하여, 설정한 목표를 달성하기 위해 최선을 다하도록 하는 것이 중요합니다.

데이터 품질 전략의 성공을 보장하려면 데이터 품질 지표를 정기적으로 모니터링하고 보고하는 것이 중요합니다. 이를 통해 전략이 미흡한 부분을 파악할 수 있으며, 진행 상황을 공유해 이해관계자의 참여도를 유지하는 데도 도움이 됩니다. 정기적인 보고 일정을 수립하고, 데이터 시각화 툴을 활용해 명확하고 이해하기 쉬운 방식으로 결과를 제시하는 것이 좋습니다.

데이터 관리 프로그램 시작

데이터 관리 프로그램은 모든 데이터 품질 전략의 필수적인 구성 요소입니다. 이 프로그램은 데이터가 조직 전체에서 일관되고 정확하게 관리 및 유지되도록 설계되어야 합니다. 이를 위해서는 조직의 데이터 품질 감독을 담당할 데이터 관리자의 역할과 책임을 정의해야 합니다. 여기에는 데이터 프로파일링, 데이터 정제, 메타데이터 관리와 같은 작업이 포함될 수 있습니다.

이후, 데이터 관리자가 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 필요한 교육과 지원을 제공하는 것이 중요합니다. 여기에는 데이터 품질 툴 및 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하고, 최신 데이터 관리 모범 사례를 학습할 수 있도록 정기적인 교육 세션을 운영하는 것이 포함될 수 있습니다.

리니지 및 데이터 거버넌스 자동화

데이터 리니지 툴은 데이터 품질 전략을 자동화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이러한 툴을 사용하면 조직 전반의 데이터 흐름을 추적해 잠재적 문제를 식별하고, 데이터의 정확성과 일관성을 보장할 수 있습니다. 데이터 리니지를 자동화하면 시간과 자원을 절약하고, 인적 오류의 위험도 줄일 수 있습니다.

데이터 거버넌스 도구는 자동화된 데이터 품질 전략의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 이러한 도구는 조직의 데이터 정책 및 절차를 관리하여 데이터가 일관되고 규정을 준수하는 방식으로 사용 및 유지 관리되도록 할 수 있습니다. 일반적인 데이터 거버넌스 도구에는 데이터 카탈로그 솔루션, 데이터 품질 모니터링 툴 및 데이터 접근 제어 시스템이 포함됩니다.

데이터 품질 전략 커뮤니케이션 계획 수립

데이터 품질 전략의 핵심 요소는 데이터 품질의 가치를 조직에 전달하는 것입니다. 이를 통해 데이터 품질 활동의 우선순위로 인식되는 데 도움이 될 수 있으며, 이해관계자의 참여와 지원을 유지하는 데도 기여할 수 있습니다. 이를 위해서는 데이터 품질의 이점을 설명하며, 더 나은 데이터 품질이 조직의 목표 달성에 어떻게 기여하는지 보여주는 명확하고 간결한 메시지를 개발해야 합니다.

또한, 데이터 품질 전략에 대한 최신 소식을 조직과 정기적으로 공유하는 것도 중요합니다. 이를 통해 데이터 품질 활동에 대한 추진력과 열정을 유지할 수 있을 뿐만 아니라, 진행 중인 성과를 입증하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 이를 위해서는 데이터 품질 대시보드 및 보고서를 공유하거나, 성공 사례와 사례 연구를 강조하고, 주요 이정표와 성과를 축하하는 방식 등이 효과적일 수 있습니다.

마지막으로, 조직 내에서 데이터 품질 문화를 조성하는 것이 중요합니다. 이는 경영진부터 개별 팀원에 이르기까지 모든 사람이 작업하는 데이터의 품질에 대한 책임을 지도록 장려하는 것을 의미합니다. 데이터 품질 문화를 장려하면 데이터 품질 전략이 성공적이고 장기적으로 지속 가능한지 확인할 수 있습니다.

