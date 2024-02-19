수집 주도 모델에서는 데이터 웨어하우스 및 데이터 저장소와 같은 외부 및 내부 소스의 데이터를 전사적으로 사용할 수 있도록 분석 도구에 공급합니다. 엔터프라이즈 수준에서 비즈니스 단위는 소스 시스템에서 필요한 데이터를 식별하고 특정 솔루션에만 맞는 데이터 세트를 만듭니다. 이로 인해 조직의 데이터가 급증하고 파이프라인이 복잡해져 새로운 솔루션을 유지 관리하고 사용하는 데 어려움을 겪을 수 있으며 비용과 적시성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.



기업이 수집 주도 모델에서 제품 주도 모델로 전환함에 따라, 데이터 제품은 분석 도구와 함께 외부 및 내부 데이터 원본을 사용하여 만들어집니다. 이러한 데이터 제품이 개발되면 조직 내 비즈니스 부서에서 실시간 데이터 공유 및 분석을 위해 사용할 수 있습니다. 또한, 이러한 데이터 제품은 에코시스템 파트너십을 통해 수익 창출 기회를 제공합니다.

플랫폼 기반 접근법에서는 비즈니스 부서가 표준화된 데이터 제품을 사용하고 기술을 결합하여 업무를 줄이고 기업 데이터 아키텍처를 단순화하며 가치 실현 시간을 단축하는 솔루션을 구축합니다.

데이터 플랫폼은 머신 러닝, 딥 러닝, 생성형 AI를 활용한 데이터 강화 데이터 제품을 제공합니다. 이러한 AI 기반 데이터 제품은 서로 다른 데이터 소스를 가상화 및 통합하여 독점적인 엔터프라이즈 데이터를 사용하여 도메인별 AI 모델을 만들 수 있습니다. 데이터 플랫폼 서비스를 사용하면 데이터 제품을 하이브리드 클라우드 전반에 배포된 단일 데이터 메시와 인증되고 안전하며 감사된 데이터 제품 제공인 SaaS 서비스로 제공할 수 있습니다.

조직이 귀중한 데이터와 AI 자산을 더 많은 사용자 그룹에 연결하면 데이터 제품의 소비와 발전으로 인한 승수 효과는 물론 확장 가능한 클라우드 배포로 인한 시장 도달 범위를 활용할 수 있습니다.