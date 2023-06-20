태그
데이터 무결성 문제: 예시, 영향 및 5가지 예방 조치

사무실 내부에 앉아 노트북을 보며 데이터에 대해 논의하는 사업가들

데이터 무결성은 데이터베이스, 데이터 웨어하우스 또는 기타 정보 저장 시스템에 저장된 데이터의 전반적인 정확성, 일관성 및 신뢰성을 의미합니다. 조직에서 사용하는 정보가 정확하고 최신이며 의도한 목적에 적합한지 확인하는 것은 데이터 관리의 중요한 측면입니다.

데이터 무결성은 기업이 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 운영 효율성을 개선하며 규정 준수를 유지하는 데 필수적입니다.

데이터 무결성을 달성하기 위해 조직은 데이터의 수명 주기 전반에 걸쳐 데이터 품질을 유지하는 데 도움이 되는 다양한 제어, 프로세스 및 기술을 구현해야 합니다. 이러한 조치에는 데이터 유효성 검사, 데이터 정리, 데이터 통합 및 데이터 보안 등이 포함됩니다. 또한 조직은 데이터 정확성과 일관성을 중요하게 생각하는 문화를 조성하여 모든 수준에서 데이터 무결성을 유지하겠다는 약속을 촉진해야 합니다.

이러한 노력에도 불구하고 인적 오류, 기술적 결함, 외부 위협 등 다양한 이유로 데이터 무결성 문제가 여전히 발생할 수 있습니다. 이 문서에서는 데이터 무결성 문제의 몇 가지 일반적인 예, 비즈니스에 미치는 영향, 이를 예방하고 해결하기 위한 모범 사례를 살펴봅니다.

이 문서에서는 다음을 수행합니다.

 

데이터 무결성 문제의 일반적인 예

데이터 통합 부족

데이터 통합은 다양한 소스, 시스템 및 형식의 데이터를 결합하여 정보에 대한 통합된 보기를 만드는 프로세스입니다.

그러나 많은 조직이 IT 인프라의 복잡성, 다양한 데이터 소스, 표준화 부족으로 인해 데이터 통합에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 통합 부족으로 인해 데이터 사일로, 불일치 및 중복이 발생하여 궁극적으로 데이터 무결성에 영향을 미칠 수 있습니다.

다양한 분석 툴

조직은 종종 여러 분석 툴을 사용하여 데이터를 처리하고 분석합니다. 이러한 툴은 귀중한 인사이트를 제공할 수 있지만 제대로 통합 및 구성되지 않으면 데이터 무결성 문제가 발생할 수도 있습니다.

예를 들어, 툴마다 데이터를 다르게 해석하고 처리하여 생성된 보고서와 인사이트에 불일치가 발생할 수 있습니다.

부실 감사

데이터 감사는 조직의 데이터를 정기적으로 검토하고 확인하여 정확성, 완전성 및 일관성을 보장하는 프로세스입니다.

그러나 데이터 감사가 부적절하거나 빈번하지 않으면 오류와 불일치가 발견되지 않고 해결되지 않을 수 있으므로 데이터 무결성 문제가 발생할 수 있습니다. 강력한 데이터 감사 프로세스가 없으면 조직은 데이터의 품질을 인식하지 못할 수 있으며 잘못된 정보를 기반으로 부정확하거나 신뢰할 수 없는 결정을 내릴 수 있습니다.

레거시 시스템에 대한 의존

많은 조직이 계속해서 레거시 시스템에 의존하여 데이터를 저장하고 관리하고 있습니다. 이러한 오래된 시스템에는 데이터 무결성을 보장하는 데 필요한 능력이나 보안 조치가 없을 수 있습니다.

게다가 레거시 시스템을 최신 애플리케이션 및 데이터 소스와 통합하는 것은 어려울 수 있으며, 이로 인해 데이터 불일치와 부정확성이 발생할 수 있습니다.

부적절한 데이터 입력

데이터 입력 중 인적 오류는 부정확성과 불일치로 이어질 수 있으므로 데이터 입력은 데이터 무결성을 유지하는 데 중요한 구성 요소입니다.

조직은 데이터 무결성 문제의 위험을 최소화하기 위해 직원이 데이터 입력 절차에 대한 적절한 교육 및 지침을 받도록 해야 합니다. 또한 데이터 유효성 검사 기술과 자동화된 데이터 입력 툴을 구현하면 오류 가능성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

사이버 공격

사이버 공격은 사이버 범죄자가 민감한 정보를 조작, 삭제 또는 훔칠 수 있기 때문에 데이터 무결성에 심각한 위협이 됩니다. 조직은 데이터를 무단 액세스로부터 보호하고 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 강력한 보안 조치를 구현해야 합니다.

AI 아카데미

데이터 관리가 생성형 AI 구현의 비결일까요?

생성형 AI를 성공적으로 사용하기 위해 고품질 데이터가 필수적인 이유를 알아보세요.
에피소드로 이동

데이터 무결성 문제가 미치는 영향

보고서 및 분석의 부정확성

데이터 무결성 문제로 인해 조직에서 생성한 보고서, 분석 및 인사이트가 부정확해질 수 있습니다. 이러한 부정확성은 잘못된 의사 결정, 비효율적인 운영, 경쟁 우위 상실로 이어질 수 있어 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

예를 들어, 판매 예측이 정확하지 않으면 제품의 재고 과잉 또는 재고 부족으로 이어져 비용이 증가하고 판매 기회가 손실될 수 있습니다.

데이터에 대한 신뢰 상실

데이터 무결성 문제가 지속되면 직원과 이해관계자가 조직의 데이터와 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 능력에 대한 신뢰를 잃을 수 있습니다.

이러한 신뢰 상실은 개인이 데이터 기반 인사이트에 의존하기를 꺼리고 대신 직관이나 추측에 의존할 수 있기 때문에 의사 결정 프로세스를 방해할 수 있습니다.

규정 준수 문제

데이터 무결성은 금융, 의료, 제약 등 많은 산업에서 규정 준수에 있어 매우 중요한 요소입니다. 조직은 규제 기관에서 정한 표준을 충족하기 위해 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 유지해야 합니다. 데이터 무결성을 보장하지 못하면 규정 위반으로 이어져 벌금, 처벌 및 평판 손상으로 이어질 수 있습니다.

재정적 손실

데이터 무결성 문제는 조직에 직접 및 간접적인 재정적 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 부정확한 재무 데이터는 잘못된 보고, 세금 오류 및 리소스의 잘못된 할당으로 이어질 수 있습니다.

또한 새로운 시스템에 대한 투자, 컨설턴트 고용 또는 광범위한 데이터 감사 수행과 같은 데이터 무결성 문제를 해결하는 데 드는 비용이 상당할 수 있습니다.

데이터 무결성 문제를 예방하고 해결하는 4가지 방법

1. 데이터 유효성 검사 기술

데이터 유효성 검사 기술을 구현하면 조직이 데이터의 정확성과 일관성을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

데이터 유효성 검사에는 데이터를 데이터베이스에 저장하거나 분석에 사용하기 전에 데이터에 오류와 불일치가 있는지 확인하는 작업이 포함됩니다.

일반적인 데이터 유효성 검사 기법에는 범위 검사, 형식 검사, 참조 무결성 검사 등이 있습니다. 이러한 기술을 구현함으로써 조직은 인간의 오류나 기술적인 결함으로 인한 데이터 무결성 문제의 위험을 최소화할 수 있습니다.

2. 정기적인 데이터 백업

정기적인 데이터 백업은 우발적인 삭제, 시스템 장애 또는 사이버 공격으로부터 조직의 데이터를 보호하는 데 도움이 되므로 데이터 무결성을 유지하는 데 필수적입니다. 조직은 재해 발생 시 데이터의 가용성과 안정성을 보장하기 위해 오프사이트 스토리지 및 여러 백업 복사본을 포함한 포괄적인 백업 전략을 구현해야 합니다.

3. 정기 데이터 감사

정기적인 데이터 감사를 수행하면 조직이 데이터 무결성 문제가 확대되기 전에 식별하고 수정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

데이터 감사에는 데이터의 정확성, 일관성 및 완전성을 검토하고 검증하는 것은 물론 조직의 데이터 관리 프로세스 및 제어의 효율성을 평가하는 작업이 포함됩니다.
조직은 데이터 감사를 수행함으로써 높은 수준의 데이터 품질을 유지하고 데이터 기반 인사이트와 의사 결정의 신뢰성을 보장할 수 있습니다.

4. 보안 조치 구현

강력한 보안 조치를 구현하는 것은 사이버 공격과 같은 외부 위협으로부터 데이터 무결성을 보호하는 데 매우 중요합니다. 조직은 암호화, 방화벽 및 침입 탐지 시스템과 같은 고급 보안 기술에 투자하여 무단 액세스 및 조작으로부터 데이터를 보호해야 합니다.

또한 포괄적인 보안 정책을 수립하고 직원에게 데이터 보안 모범 사례에 대한 정기적인 교육을 제공해야 합니다.

IBM® Databand 연속 데이터 관측성 플랫폼에 대해 자세히 알아보고, 데이터 인시던트를 조기에 감지하여 빠르게 해결하고 비즈니스에 더 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 방법을 확인하세요. 더 자세히 살펴볼 준비가 되셨다면 지금 바로 데모를 예약하세요.

작성자

Niv Sluzki

