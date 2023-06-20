데이터 통합 부족

데이터 통합은 다양한 소스, 시스템 및 형식의 데이터를 결합하여 정보에 대한 통합된 보기를 만드는 프로세스입니다.

그러나 많은 조직이 IT 인프라의 복잡성, 다양한 데이터 소스, 표준화 부족으로 인해 데이터 통합에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 통합 부족으로 인해 데이터 사일로, 불일치 및 중복이 발생하여 궁극적으로 데이터 무결성에 영향을 미칠 수 있습니다.

다양한 분석 툴

조직은 종종 여러 분석 툴을 사용하여 데이터를 처리하고 분석합니다. 이러한 툴은 귀중한 인사이트를 제공할 수 있지만 제대로 통합 및 구성되지 않으면 데이터 무결성 문제가 발생할 수도 있습니다.

예를 들어, 툴마다 데이터를 다르게 해석하고 처리하여 생성된 보고서와 인사이트에 불일치가 발생할 수 있습니다.

부실 감사

데이터 감사는 조직의 데이터를 정기적으로 검토하고 확인하여 정확성, 완전성 및 일관성을 보장하는 프로세스입니다.

그러나 데이터 감사가 부적절하거나 빈번하지 않으면 오류와 불일치가 발견되지 않고 해결되지 않을 수 있으므로 데이터 무결성 문제가 발생할 수 있습니다. 강력한 데이터 감사 프로세스가 없으면 조직은 데이터의 품질을 인식하지 못할 수 있으며 잘못된 정보를 기반으로 부정확하거나 신뢰할 수 없는 결정을 내릴 수 있습니다.

레거시 시스템에 대한 의존

많은 조직이 계속해서 레거시 시스템에 의존하여 데이터를 저장하고 관리하고 있습니다. 이러한 오래된 시스템에는 데이터 무결성을 보장하는 데 필요한 능력이나 보안 조치가 없을 수 있습니다.

게다가 레거시 시스템을 최신 애플리케이션 및 데이터 소스와 통합하는 것은 어려울 수 있으며, 이로 인해 데이터 불일치와 부정확성이 발생할 수 있습니다.

부적절한 데이터 입력

데이터 입력 중 인적 오류는 부정확성과 불일치로 이어질 수 있으므로 데이터 입력은 데이터 무결성을 유지하는 데 중요한 구성 요소입니다.

조직은 데이터 무결성 문제의 위험을 최소화하기 위해 직원이 데이터 입력 절차에 대한 적절한 교육 및 지침을 받도록 해야 합니다. 또한 데이터 유효성 검사 기술과 자동화된 데이터 입력 툴을 구현하면 오류 가능성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

사이버 공격

사이버 공격은 사이버 범죄자가 민감한 정보를 조작, 삭제 또는 훔칠 수 있기 때문에 데이터 무결성에 심각한 위협이 됩니다. 조직은 데이터를 무단 액세스로부터 보호하고 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 강력한 보안 조치를 구현해야 합니다.