애플리케이션 제공의 미래는 현대화에서 시작됩니다

IDC는 2025년까지 7억 5천만 개의 클라우드 네이티브가 구축될 것으로 예상합니다. 이러한 애플리케이션의 배포 위치 및 방법은 시장 출시 시간과 가치 실현에 영향을 미칩니다. 애플리케이션 환경은 복잡하기 때문에 기업들은 기존 인프라를 유지 관리하고 현대화하는 동시에 새로운 클라우드 네이티브 기능을 제공해야 하는 과제를 안고 있는 것이 현실입니다. 경영진 4명 중 3명은 조직에 서로 다른 시스템이 있으며 기술, 리소스 및 일반적인 운영 관행이 부족하여 비즈니스 목표에 어려움을 겪고 있다고 답했습니다.
경영진은 현대화가 필요하다는 것을 알고 있습니다. 실제로 IT 경영진의 83%는 현대화가 조직 전략의 핵심이라고 생각하지만, 조직에서 애플리케이션, 데이터 및 기본 시스템 등의 필수 워크플로 현대화했다고 답한 비율은 27%에 불과했습니다. 하지만 현대화를 우선시하는 CIO가 비즈니스 혁신에서 더 큰 수익을 창출한다는 것은 분명합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
소프트웨어는 모든 영역의 생명줄이 되었습니다. AI, ML, 하이브리드 클라우드, DevSecOps의 출현으로 그 효과는 기하급수적으로 증가했으며 더 많은 발전이 이루어지고 있습니다. 조직은 끊임없이 변화하는 고객의 요구를 혁신하고 만족시킬 수 있도록 오늘날의 기술을 따라잡아야 합니다.
각 조직은 단순히 성장하는 것이 아니라 생존을 위해 혁신적인 최신 소프트웨어 관행을 도입하여 탁월한 성과를 거두기 위해 노력하고 있습니다. 많은 기업들이 혁신을 신속하게 수용하고 적응하지 못해 기술 경쟁에서 사라졌습니다.
세상은 빠르게 변화하고 있으며 기술은 이러한 변화를 가능하게 하는 가장 큰 원동력입니다. 조직은 다음과 같은 중요한 질문을 해결하기 위해 완전한 유연성이 필요합니다.
위의 질문에 대한 답변이 부정적이면 경쟁사에게 우위를 잃고 있는 것입니다. 개발자 도구와 애자일 프로세스를 도입하여 작업 속도를 높이고 이러한 문제를 해결하는 데 도움을 받으세요.
생산 비용을 절감하면 새로운 비즈니스 목표를 더 빨리 재조정하여 민첩성을 높이는 데 도움이 됩니다. 자동화는 더 빠른 기능 출시, 더 빠른 피드백 루프, 대기 및 조정 시간 단축, 고품질 테스트 프레임워크, 탄력적인 플랫폼, 쉽고 빠른 업그레이드, 다운타임 제로 등 모든 측면에서 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
전통적인 비용 절감 방법 외에도 지속가능성 문제는 현대 비용 절감 접근 방식의 필수 요소로 떠올랐습니다. 2027년까지 CIO의 25%는 지속가능한 기술 영향력과 연계된 보상을 받게 될 것입니다.
현대화는 지속가능성 목표를 실질적으로 달성할 수 있습니다. 하드웨어에 대한 의존도를 줄이고, 자동 프로비저닝된 인프라의 사용량을 늘리고, 재사용 가능한 구성 요소와 모듈을 활용하는 것은 환경에 미치는 영향을 개선하는 구체적인 방법입니다.
모든 레거시 릴리스는 출시 주기가 길기 때문에 본질적으로 위험이 따릅니다. 애플리케이션을 현대화하지 않을 경우 다운타임 증가, 빠르게 변화하는 고객 요구에 대한 제한적이고 느린 응답 시간 등이 발생할 수 있습니다. 다운타임과 느린 릴리스는 조직의 경제에 큰 영향을 미치고 고객 관계를 손상시킬 수 있습니다. 또한 기존 애플리케이션은 모놀리식 아키텍처와 개발 프로세스를 통해 조직의 기술 부채의 큰 부분을 형성합니다. 그리고 많은 경우, 업데이트하고 구축하는 방법을 알고 있는 지식이 풍부한 개발자가 부족합니다.
설문조사에서 41%의 응답자가 '기술 부채 감소/레거시 시스템 업그레이드'를 최우선 순위로 선택했습니다. 또한 기술 부채는 매우 비싸며 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 예를 들어, 2022년 미국의 기술 부채 비용은 1조 5,200억 달러였습니다.
화려한 기능이 각광을 받는 반면, 기술 부채는 백로그의 맨 아래로 밀려납니다. 기술 부채는 점차 새로운 기능 개발을 방해하여 이전 문제를 해결하기 위한 위험과 비용을 증가시킵니다.
런타임 현대화는 이러한 문제를 줄이는 데 큰 진전입니다. 최소한의 설정만 필요로 하며, 컨테이너와 마이크로서비스로의 쉬운 전환을 허용하여 미래 지향적인 개발을 지원합니다.
소프트웨어 업계에서는 좋은 개발자 경험이 훌륭한 고객 경험으로 이어진다는 진리가 대두되고 있습니다.
2026년까지 약 80%의 소프트웨어 엔지니어링 조직이 플랫폼 팀을 설립하여 애플리케이션 제공을 위한 재사용 가능한 서비스, 구성 요소 및 도구를 제공하는 내부 제공자 역할을 맡길 것입니다. 많은 조직에서 개발자 경험을 개선하여 민첩성과 대응력을 높이는 데 노력을 집중하고 있습니다.
또한 이는 인지 부하를 줄이고, 개발자의 사기와 비즈니스 가치를 연결합니다. 복잡한 아키텍처를 해체하고, 최신 개발 도구 및 프로세스의 사용을 늘리고, 재사용 가능한 구성 가능한 구성 요소로 내부 플랫폼을 만드는 것이 큰 성과를 거둘 수 있는 영역입니다.
IBM® Cloud Pak for Applications(CP4Apps)는 엔드투엔드 하이브리드 클라우드 네이티브 애플리케이션 서비스 세트를 제공하여, 배포, 새로운 클라우드 네이티브 애플리케이션 구축, 기존 애플리케이션 리팩토링 및 재플랫폼화를 위한 최고의 유연성을 지원합니다. 또한 다음과 같은 이점을 제공하여 애플리케이션 현대화 여정을 돕습니다.
IBM Cloud Pak for Applications(CP4Apps)는 조직이 기존 애플리케이션을 지속적으로 현대화하고 새로운 클라우드 네이티브 마이크로서비스로 혁신할 수 있도록 지원하는 포괄적인 통합 제품 및 기능 세트를 제공합니다.
자세한 내용을 살펴보겠습니다.
이제 CP4Apps에서 사용할 수 있는 런타임 중 하나인 IBM WebSphere Liberty에 대해 살펴보겠습니다. IBM WebSphere Liberty는 가볍고 빠른 Java 런타임입니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
조직당 연간 평균 혜택:
|카테고리
|조직별
|개발자 혜택
|USD 11,795,139
|직원 혜택
|USD 2,435,714
|비즈니스 생산성 이점
|USD 630,070
|IT 비용 절감
|USD 630,070
|총 비용 절감
|USD 15,573,597
Cloud Pak for Applications 고객은 현대화 노력에서 Liberty를 통해 얻을 수 있는 이점을 보고 매우 만족하고 있습니다.
IBM과의 협력을 통해 비즈니스에 맞춰 변화하는 애플리케이션 환경을 제공하세요.
지금 등록하고 고급 AI 분석을 통해 비즈니스의 성장과 혁신을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있는 방법을 알아보세요. 전문가 인사이트에 액세스하여 AI 솔루션이 어떻게 운영 효율성을 높이고 리소스를 최적화하며 측정 가능한 비즈니스 성과를 이끌어낼 수 있는지 살펴보세요.
하이브리드 클라우드 환경을 위한 메인프레임 현대화 관련 최신 IBM Redbooks 간행물을 살펴보세요. 민첩성, 혁신 및 비즈니스 성공을 도모하기 위한 실행 가능한 전략, 아키텍처 솔루션 및 통합 기법을 알아보세요.
IBM Wazi Deploy 및 최신 언어 기능이 어떻게 z/OS DevOps를 간소화하는지 알아보세요. 자동화 및 오픈 소스 도구가 플랫폼 전반에서 효율성을 어떻게 개선하는지 알아보세요.
IBM의 DevOps Acceleration Program을 통해 DevOps 혁신 여정을 시작하세요. 이 프로그램은 기업이 원활한 DevOps 구현을 달성할 수 있도록 평가, 교육, 배포 및 채택과 같은 중요한 단계를 안내합니다.
온프레미스, 클라우드 또는 메인프레임의 모든 애플리케이션에 대한 소프트웨어 제공을 자동화합니다.
DevOps 소프트웨어 및 도구를 사용하여 여러 장치 및 환경에서 클라우드 네이티브 앱을 구축, 배포 및 관리합니다.
IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요. 하이브리드 클라우드 전략 및 전문가 파트너십을 통해 솔루션을 공동으로 개발하고, 디지털 혁신을 가속화하고, 성능을 최적화하는 방법을 알아보세요.
지속적인 통합 및 배포를 통해 안전한 클라우드 네이티브 앱을 빌드, 테스트 및 배포할 수 있는 DevOps의 잠재력을 활용하세요.