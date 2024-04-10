애플리케이션 제공의 미래는 현대화에서 시작됩니다

1. 새로운 소프트웨어 혁신에 대한 액세스:

소프트웨어는 모든 영역의 생명줄이 되었습니다. AI, ML, 하이브리드 클라우드, DevSecOps의 출현으로 그 효과는 기하급수적으로 증가했으며 더 많은 발전이 이루어지고 있습니다. 조직은 끊임없이 변화하는 고객의 요구를 혁신하고 만족시킬 수 있도록 오늘날의 기술을 따라잡아야 합니다.

각 조직은 단순히 성장하는 것이 아니라 생존을 위해 혁신적인 최신 소프트웨어 관행을 도입하여 탁월한 성과를 거두기 위해 노력하고 있습니다. 많은 기업들이 혁신을 신속하게 수용하고 적응하지 못해 기술 경쟁에서 사라졌습니다.

2. 속도 및 민첩성 향상:

세상은 빠르게 변화하고 있으며 기술은 이러한 변화를 가능하게 하는 가장 큰 원동력입니다. 조직은 다음과 같은 중요한 질문을 해결하기 위해 완전한 유연성이 필요합니다.

얼마나 빨리 가설(예: 몇 개의 지역 또는 사용자 페르소나)을 테스트할 수 있나요? 얼마나 빨리 기능을 시장에 출시(컨셉 단계에서 프로덕션 단계로 이동)하고 경쟁사보다 앞서 나갈 수 있을까요? 변화하는 시장 상황에 어떻게 효율적으로 대응할 수 있을까요? 어떻게 하면 혁신의 가치를 더 빨리 실현할 수 있을까요? 가치를 제공하면서 어떻게 지속적으로 혁신을 이어갈 수 있을까요? 릴리스 프로세스는 얼마나 효율적인가요?

위의 질문에 대한 답변이 부정적이면 경쟁사에게 우위를 잃고 있는 것입니다. 개발자 도구와 애자일 프로세스를 도입하여 작업 속도를 높이고 이러한 문제를 해결하는 데 도움을 받으세요.

3. 가치 제공 및 비즈니스 비용 절감:

생산 비용을 절감하면 새로운 비즈니스 목표를 더 빨리 재조정하여 민첩성을 높이는 데 도움이 됩니다. 자동화는 더 빠른 기능 출시, 더 빠른 피드백 루프, 대기 및 조정 시간 단축, 고품질 테스트 프레임워크, 탄력적인 플랫폼, 쉽고 빠른 업그레이드, 다운타임 제로 등 모든 측면에서 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

전통적인 비용 절감 방법 외에도 지속가능성 문제는 현대 비용 절감 접근 방식의 필수 요소로 떠올랐습니다. 2027년까지 CIO의 25%는 지속가능한 기술 영향력과 연계된 보상을 받게 될 것입니다.

현대화는 지속가능성 목표를 실질적으로 달성할 수 있습니다. 하드웨어에 대한 의존도를 줄이고, 자동 프로비저닝된 인프라의 사용량을 늘리고, 재사용 가능한 구성 요소와 모듈을 활용하는 것은 환경에 미치는 영향을 개선하는 구체적인 방법입니다.

4. 위험 및 기술 부채 감소:

모든 레거시 릴리스는 출시 주기가 길기 때문에 본질적으로 위험이 따릅니다. 애플리케이션을 현대화하지 않을 경우 다운타임 증가, 빠르게 변화하는 고객 요구에 대한 제한적이고 느린 응답 시간 등이 발생할 수 있습니다. 다운타임과 느린 릴리스는 조직의 경제에 큰 영향을 미치고 고객 관계를 손상시킬 수 있습니다. 또한 기존 애플리케이션은 모놀리식 아키텍처와 개발 프로세스를 통해 조직의 기술 부채의 큰 부분을 형성합니다. 그리고 많은 경우, 업데이트하고 구축하는 방법을 알고 있는 지식이 풍부한 개발자가 부족합니다.

설문조사에서 41%의 응답자가 '기술 부채 감소/레거시 시스템 업그레이드'를 최우선 순위로 선택했습니다. 또한 기술 부채는 매우 비싸며 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 예를 들어, 2022년 미국의 기술 부채 비용은 1조 5,200억 달러였습니다.

화려한 기능이 각광을 받는 반면, 기술 부채는 백로그의 맨 아래로 밀려납니다. 기술 부채는 점차 새로운 기능 개발을 방해하여 이전 문제를 해결하기 위한 위험과 비용을 증가시킵니다.

런타임 현대화는 이러한 문제를 줄이는 데 큰 진전입니다. 최소한의 설정만 필요로 하며, 컨테이너와 마이크로서비스로의 쉬운 전환을 허용하여 미래 지향적인 개발을 지원합니다.

5. 개발자 경험:

소프트웨어 업계에서는 좋은 개발자 경험이 훌륭한 고객 경험으로 이어진다는 진리가 대두되고 있습니다.

2026년까지 약 80%의 소프트웨어 엔지니어링 조직이 플랫폼 팀을 설립하여 애플리케이션 제공을 위한 재사용 가능한 서비스, 구성 요소 및 도구를 제공하는 내부 제공자 역할을 맡길 것입니다. 많은 조직에서 개발자 경험을 개선하여 민첩성과 대응력을 높이는 데 노력을 집중하고 있습니다.

또한 이는 인지 부하를 줄이고, 개발자의 사기와 비즈니스 가치를 연결합니다. 복잡한 아키텍처를 해체하고, 최신 개발 도구 및 프로세스의 사용을 늘리고, 재사용 가능한 구성 가능한 구성 요소로 내부 플랫폼을 만드는 것이 큰 성과를 거둘 수 있는 영역입니다.