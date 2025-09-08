그러나 AI의 가치를 실현하는 데 통합이 결정적 역할을 함에도 불구하고, AI 기술을 관리하고 기존 비즈니스에 통합할 준비를 완전히 마쳤다고 생각하는 CIO는 40%에 불과했습니다1. 현재 많은 AI 에이전트와 어시스턴트가 사일로 안에서 운영되고 있으며, 이는 파편화된 AI 채택에서 체계적인 에이전트 AI 메커니즘으로 전환하는 과정에 장벽이 될 수 있습니다.
에이전트 시스템의 가치는 여러 에이전트 간의 상호 작용에 있습니다. AI 에이전트들끼리 협력해서 작업을 수행하는 동안, 인간은 좀 더 전략적이고 가치가 높은 업무에 집중할 수 있습니다. IBM® watsonx Orchestrate는 모든 AI 에이전트를 한 곳에서 통합, 연결 및 관리하고 여러 AI 에이전트의 에이전틱 시스템을 구축하여 더 많은 작업을 수행하도록 지원합니다.
비즈니스에서 AI의 중요도가 커짐에 따라 AI 에이전트와 어시스턴트 사용에 대한 장벽이 크게 줄어들고, 기술이 거의 또는 전혀 없는 사람도 개별 워크플로용 AI 에이전트를 구축할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다. 조직은 이런 미래에 반드시 대비해야 합니다.
직원들이 AI를 사용해서 최대의 효과를 발휘할 수 있도록 올바른 교육과 지원을 받게 해야 합니다. 인간 중심의 AI 도구를 지향하고, 의사 결정 시 사업 성과에만 치중하지 않는 지표를 사용하세요.
먼저, AI 도구가 사용 편의성을 제공하고 반복적인 작업으로부터 직원들을 해방시키는지 파악하세요. 그런 다음 조직 내 AI 사용자 비율을 계산하고, 일상 업무에서 AI 사용 빈도를 추적하고, AI가 사용되는 작업에 인간과 기계 간의 마찰 점수를 할당합니다.
AI가 중심이 되는 미래에서 CIO로서의 야망을 펼치고자 할 때, 생산성 역설을 깨고 AI로부터 더 높은 수익을 달성하는 데 도움이 될 다음 사항을 기억하세요.
사업 전반에 걸쳐 AI 에이전트와 어시스턴트를 오케스트레이션하고 관리하는 데 IBM®이 어떤 도움이 되는지 자세히 알아보세요.
