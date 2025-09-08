다른 툴과 AI 통합

AI 에이전트는 기존 도구, 애플리케이션 및 자동화와 함께 할 때 가장 큰 영향력을 발휘합니다.

그러나 AI의 가치를 실현하는 데 통합이 결정적 역할을 함에도 불구하고, AI 기술을 관리하고 기존 비즈니스에 통합할 준비를 완전히 마쳤다고 생각하는 CIO는 40%에 불과했습니다1. 현재 많은 AI 에이전트와 어시스턴트가 사일로 안에서 운영되고 있으며, 이는 파편화된 AI 채택에서 체계적인 에이전트 AI 메커니즘으로 전환하는 과정에 장벽이 될 수 있습니다.
에이전트 시스템의 가치는 여러 에이전트 간의 상호 작용에 있습니다. AI 에이전트들끼리 협력해서 작업을 수행하는 동안, 인간은 좀 더 전략적이고 가치가 높은 업무에 집중할 수 있습니다. IBM® watsonx Orchestrate는 모든 AI 에이전트를 한 곳에서 통합, 연결 및 관리하고 여러 AI 에이전트의 에이전틱 시스템을 구축하여 더 많은 작업을 수행하도록 지원합니다.

AI를 제대로 사용하지 않으면 어떤 모호한 결과가 나올 수 있는지 강조하기 위해 실용성이 없는 의자의 역설을 보여주는 AI 생성 이미지

AI와 인간의 통합

비즈니스에서 AI의 중요도가 커짐에 따라 AI 에이전트와 어시스턴트 사용에 대한 장벽이 크게 줄어들고, 기술이 거의 또는 전혀 없는 사람도 개별 워크플로용 AI 에이전트를 구축할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다. 조직은 이런 미래에 반드시 대비해야 합니다.

직원들이 AI를 사용해서 최대의 효과를 발휘할 수 있도록 올바른 교육과 지원을 받게 해야 합니다. 인간 중심의 AI 도구를 지향하고, 의사 결정 시 사업 성과에만 치중하지 않는 지표를 사용하세요.

먼저, AI 도구가 사용 편의성을 제공하고 반복적인 작업으로부터 직원들을 해방시키는지 파악하세요. 그런 다음 조직 내 AI 사용자 비율을 계산하고, 일상 업무에서 AI 사용 빈도를 추적하고, AI가 사용되는 작업에 인간과 기계 간의 마찰 점수를 할당합니다.

혁신할 준비가 되셨나요?

책임감 있는 AI 원칙을 확립하셨나요?
AI는 사업 운영 방식의 필수 요소가 되고 있기 때문에 안전망을 세우는 것이 매우 중요합니다. 책임감 있는 AI 관행을 정의하고, 팀을 교육하고, 모든 단계에서 인간이 루프 안에 존재하게 하세요.
AI 기초 교육을 받은 직원은 몇 퍼센트인가요?
IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, CEO들은 향후 3년 동안 인력의 31%에 대해 재훈련과 재교육이 필요할 것이라고 답했습니다. 프로세스를 재구상하고 병목 현상을 제거하는 동시에 직원의 역량 강화가 필요한 부분을 파악하고 시중에 있는 기본 AI 교육을 활용하세요.
CXO가 AI 위원회 또는 태스크포스에 참여하고 있나요?
AI 이니셔티브는 전략적 조정 없이는 순식간에 파편화되며 효율성이 떨어질 수 있습니다. AI 위원회는 해당 기업에 맞는 AI 전략을 정의하고, 정책을 수립하고, 지식 공유를 촉진하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
AI에 맞춰 비즈니스 프로세스를 재구상하고 있나요?
AI 에이전트를 자동화하거나 추가하기 전에 프로세스를 개선하고 재구상하면 초기 기대 이상으로 생산성을 높이고 더 큰 가치를 창출할 수 있습니다.

AI를 제대로 사용하지 않으면 어떤 모호한 결과가 나올 수 있는지 강조하기 위해 실용성이 없는 풍선의 역설을 보여주는 AI 생성 이미지

최종 생각

AI가 중심이 되는 미래에서 CIO로서의 야망을 펼치고자 할 때, 생산성 역설을 깨고 AI로부터 더 높은 수익을 달성하는 데 도움이 될 다음 사항을 기억하세요.

  • AI 에이전트나 어시스턴트를 통해 해결할 수 있는 조직의 약점이나 병목 현상을 파악하세요.
  • AI를 채택하는 영역에 있어 절제력을 가지고 AI에 관련한 기회 상실에 대한 두려움(FOMO)을 떨치세요.
  • AI를 다양한 에코시스템에 통합하세요.
  • AI를 기존 데이터, 애플리케이션, 도구 및 직원에 연결하세요.
각주

1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation” , CIO.com (blog), 17 March, 2025.
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”, IBM 기업가치연구소(IBV), 2025년