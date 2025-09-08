CXO가 AI 위원회 또는 태스크포스에 참여하고 있나요?

AI 이니셔티브는 전략적 조정 없이는 순식간에 파편화되며 효율성이 떨어질 수 있습니다. AI 위원회는 해당 기업에 맞는 AI 전략을 정의하고, 정책을 수립하고, 지식 공유를 촉진하는 데 도움을 줄 수 있습니다.