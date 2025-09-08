코파일럿, 어시스턴트, 에이전트 등의 AI 도구는 생산성에 혁명을 일으킨다고 약속하지만 많은 조직이 골치 아픈 역설을 직면합니다. AI를 어설프게 도입하면 워크플로가 단순화되는 대신 팀이 침체됩니다. 그래서 수익을 창출하는 동시에 프로세스를 혁신해야 하는 비즈니스 리더에게 어려움을 초래할 수 있습니다.
CIO에게 지금은 결정적인 순간입니다. AI가 자율적이고 결과 중심적으로 진화한 에이전트는 이러한 역설을 깨뜨릴 잠재력을 지녔습니다. 에이전트 시스템은 복잡한 작업을 수행하고 새로운 효율성을 창출하며 혁신적인 비즈니스 가치를 제공할 수 있습니다. 성공을 위해서는 기술 도입 그 이상이 필요합니다. 뚜렷한 의도를 가지고 AI를 워크플로, 데이터, 전략적 목표에 맞춰 조정해야 합니다.
AI가 기술 이니셔티브에서 비즈니스 전반의 기회로 발전함에 따라 CIO는 적절한 AI가 적절한 과제에 적용되도록 앞장서야 합니다.
Shobhit Varshney
데이터 및 AI 전문가
에이전틱 AI의 영향력을 극대화하는 데 있어 CIO가 직면한 세 가지 과제와 이를 극복하여 의미 있는 결과를 제공하는 방법을 살펴보세요.
