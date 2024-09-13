모바일 앱 개발 플랫폼

IBM® Cloud 상품으로 인증 및 확장과 관련된 문제를 해결하여 앱을 IBM® Watson 서비스에 쉽게 바인딩할 수 있습니다. 개발자는 누가 어떻게 앱을 사용하는지 모니터링할 수 있고, 사용자는 동적이고 세분화된 앱 기능 및 알림을 통해 참여할 수 있습니다. 네이티브, 하이브리드 또는 웹 기반 모바일 앱을 빌드, 출시 및 유지 관리합니다.
IBM Cloud를 통해 고객에게 최고의 모바일 경험을 제공하세요.
날씨 데이터, IoT 기기와의 통합, AI 및 300개 이상의 다른 IBM Cloud 서비스를 통해 모바일 앱의 기능을 확장할 수 있습니다.
네이티브, 크로스 플랫폼 또는 웹 기반 모바일 앱으로 실행하려는 앱을 패키징하고 배포하세요.
모바일 앱에 인증 보안을 추가하고 사용자가 사용자 지정 계정 또는 기존 소셜 계정으로 로그인하여 백엔드 서비스를 보호할 수 있도록 합니다. 호스팅 위치에 관계없이 데이터 소스에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
사용자 참여를 관련성 있고 효과적으로 유지하세요. 사용자를 위한 애플리케이션의 성능에 대한 인사이트와 앱의 성능 및 사용 방식에 대한 인사이트를 확보하세요.
통합 푸시 서비스를 포함하여 모바일 및 웹 애플리케이션에 실시간 알림을 전송함으로써 사용자와의 연결성을 유지하고 의미 있는 참여를 유도할 수 있습니다.
암호화된 온디바이스 스토리지를 사용하여 엔터프라이즈 모바일 앱이 오프라인과 온라인 모드 모두에서 원활하게 작동하도록 하고 백엔드 데이터베이스와의 데이터 동기화를 자동화하세요.
IBM Watson 서비스에 액세스하여 더 스마트한 모바일 앱을 구축하세요. 챗봇처럼 자연어 인터페이스를 추가하여 사용자 상호작용을 자동화하거나, 트랜잭션 데이터 및 소셜 미디어 데이터에서 Personality Insights를 도출할 수 있습니다.
서버리스 모바일 애플리케이션을 자동으로 확장하세요. 인프라 제약 사항을 제거하면 개발을 가로막는 장애물을 해결할 수 있습니다. 또 소규모로 시작하여 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 원활하게 성장할 수 있습니다.
IBM과 ExxonMobil의 협업으로 에너지 기업의 로열티 프로그램의 혜택과 모바일 결제 앱의 편리함을 결합한 ExxonMobil Rewards+ 앱이 탄생했습니다.
IBM은 팬들이 토너먼트가 진행되는 동안 좋아하는 선수의 모든 샷을 볼 수 있는 기능을 만들어 Masters 앱을 지원했습니다.
IBM은 토너먼트 기간 동안 전 세계 팬들과 소통할 수 있는 팬 경험을 포함하여 US 오픈 앱과 웹사이트를 설계 및 개발했습니다.