모바일 앱 개발 플랫폼

IBM® Cloud 상품으로 인증 및 확장과 관련된 문제를 해결하여 앱을 IBM® Watson 서비스에 쉽게 바인딩할 수 있습니다. 개발자는 누가 어떻게 앱을 사용하는지 모니터링할 수 있고, 사용자는 동적이고 세분화된 앱 기능 및 알림을 통해 참여할 수 있습니다. 네이티브, 하이브리드 또는 웹 기반 모바일 앱을 빌드, 출시 및 유지 관리합니다.