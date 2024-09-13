모바일 앱 개발 플랫폼

IBM Cloud로 앱을 빠르게 설계하고 프로토타이핑하여 시장에 출시
IBM의 모바일 앱 개발 플랫폼

IBM® Cloud 상품으로 인증 및 확장과 관련된 문제를 해결하여 앱을 IBM® Watson 서비스에 쉽게 바인딩할 수 있습니다. 개발자는 누가 어떻게 앱을 사용하는지 모니터링할 수 있고, 사용자는 동적이고 세분화된 앱 기능 및 알림을 통해 참여할 수 있습니다. 네이티브, 하이브리드 또는 웹 기반 모바일 앱을 빌드, 출시 및 유지 관리합니다.
모바일 백엔드는 IBM에 맡기세요
더 빠르게 배포하는 모바일 보안 앱

IBM Cloud를 통해 고객에게 최고의 모바일 경험을 제공하세요.
IBM Watson 등으로 앱 강화

날씨 데이터, IoT 기기와의 통합, AI 및 300개 이상의 다른 IBM Cloud 서비스를 통해 모바일 앱의 기능을 확장할 수 있습니다.
고객이 어디에 있든 서비스 제공

네이티브, 크로스 플랫폼 또는 웹 기반 모바일 앱으로 실행하려는 앱을 패키징하고 배포하세요.

모바일 앱의 가치 실현 시간 단축

IBM Cloud App ID

인증을 추가하고, 백엔드 및 API를 보호하고, 모바일 및 웹 앱에 대한 사용자별 데이터를 관리합니다.
IBM Push Notifications

직관적인 사용자 인터페이스, 클라이언트 SDK 및 간단한 REST API를 사용하여 모바일 및 웹 푸시 알림을 전송하고 관리하세요.
IBM Cloud App Configuration

환경 구성을 즉시 수정하는 기능 플래그가 있는 구성 저장소를 통해 구성 속도를 높입니다.
IBM API Connect

완벽하고 직관적이며 확장 가능한 API 플랫폼으로 클라우드 전반에서 API를 생성하고, 노출하고, 관리하고, 수익화하세요.
IBM Cloudant

빠르게 성장하는 웹 및 모바일 앱과 대규모 워크로드를 위해 풀 매니지드 분산 데이터베이스를 사용해 보세요.
IBM, ExxonMobil의 새로운 리워드 앱 개발 지원

IBM과 ExxonMobil의 협업으로 에너지 기업의 로열티 프로그램의 혜택과 모바일 결제 앱의 편리함을 결합한 ExxonMobil Rewards+ 앱이 탄생했습니다.

 사례 연구 읽기
토너먼트를 시청하는 새로운 방법을 창조한 Masters

IBM은 팬들이 토너먼트가 진행되는 동안 좋아하는 선수의 모든 샷을 볼 수 있는 기능을 만들어 Masters 앱을 지원했습니다.

 사례 연구 읽기
팬이 참여할 수 있는 새로운 기회를 창출하는 IBM과 US 오픈

IBM은 토너먼트 기간 동안 전 세계 팬들과 소통할 수 있는 팬 경험을 포함하여 US 오픈 앱과 웹사이트를 설계 및 개발했습니다.

 사례 연구 읽기
IBM 모바일 앱 개발 플랫폼에 대해 자세히 알아보기 iOS 앱 개발
개발자 요구 사항, 프로그래밍 언어, API 및 라이브러리 등을 포함한 iOS 애플리케이션 개발에 대해 알아보세요.
모바일 애플리케이션 개발
플랫폼, Android 및 iOS용 개발 등을 비롯하여 모바일 앱 개발에 대해 알아야 할 모든 것을 살펴보세요.
Android 앱 제작 방법
Android 앱 제작 과정을 시작하세요. 스타터 키트, Java 및 Kotlin, 문제 해결, 배포 등에 대해 자세히 알아보세요.
Android 개발
Android의 장점을 확인해 보세요. 주요 리소스를 확보하고 결과를 개선하는 데 도움이 될 수 있는 주요 리소스에 대해 알아보세요.
