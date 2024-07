Match Insights with Watson에서 볼 수 있는 것과 같은 새로운 기능을 매년 개발할 수 있으려면 목적을 가지고 빠르게 움직여야 합니다. 이 프로세스는 US Open이 끝난 후 그다음 주부터 시작되며, IBM Consulting은 공동 개발을 위한 협업적 접근 방식인 IBM Garage™ 방법론을 사용해 작업을 시작합니다.

Miller는 "클라이언트와 함께 일할 때는 모든 단계에서 긴밀하게 협력해 아이디어를 구상하고, 반복적으로 개선하고, 적응하며 클라이언트가 원하는 최종 상태를 향해 나아가는 것이 중요하다"라고 말합니다.

새로운 아이디어를 디지털 현실로 실현하기 위해 IBM Consulting은 정형 데이터와 비정형 데이터를 처리하고 다양한 소스의 기술을 통합할 수 있는 혁신적인 US Open 플랫폼을 구축했습니다.

USTA의 Corio는 "과거에는 혁신 주기를 수년 단위로 측정했다. 하지만 이제 혁신은 몇 주, 며칠 단위로 측정되며 어디서든 혁신이 이루어질 수 있다. 따라서 모든 종류의 데이터를 처리하고, 데이터를 인사이트로 전환하는 프로세스를 자동화하고, 전반적인 디지털 환경을 보호하면서 이 모든 작업을 수행할 수 있는 유연한 플랫폼이 필요했다"라고 말합니다.

데이터

모든 디지털 경험의 원료는 데이터입니다. 그리고 US Open 토너먼트에서는 엄청난 양의 데이터가 생성됩니다. 먼저, US Open에는 남자 단식 선수 128명과 여자 단식 선수 128명이 참여하며 각 토너먼트는 총 7라운드로 진행됩니다. 테니스 선수는 각각 나이, 키, 몸무게, 세계 랭킹, 최근 성적을 포함한 각자의 데이터 세트를 가지고 있습니다. 하지만 이것은 시작에 불과합니다.

토너먼트가 진행되는 동안 125,000점 이상이 플레이됩니다. 그리고 각각의 점수는 서브 방향, 속도, 리턴 샷 유형, 위너 샷 유형, 랠리 횟수, 심지어는 볼 위치까지, 고유한 데이터 세트를 생성합니다. 이를 다 합치면 토너먼트 기간 동안 총 700만 개 이상의 데이터 포인트가 생성됩니다.

하지만 US Open은 IBM Match Insights with Watson에 더 많은 문맥을 추가하기 위해 숫자 이상의 것을 원했습니다. 그래서 팀은 IBM Power Index with Watson과 같은 고유하고 유익한 인사이트를 개발하기 위해 수십만 개의 다양한 소스에서 가져온 수백만 개 기사의 언어와 정서를 분석합니다.

Miller는 "이것은 다양한 데이터 소스와 다양한 파트너를 통합해야 하는 엄청난 규모의 데이터 관리 작업이다. 하지만 통계, 점수 같은 하드 데이터를 미디어 해설과 같은 비정형 데이터와 결합하면 마법이 일어난다. 이를 통해 테니스 팬들은 각 경기를 더 완벽하게 파악할 수 있다"라고 말합니다.

자동화

이 프로세스를 자동화하기 위해 IBM Consulting은 고급 분석을 사용해 하드 데이터를 이해하는 자동화된 워크플로를 구축했고, IBM Watson Natural Language Understanding을 사용해 선수별 미디어 해설의 양과 정서를 평가합니다. 그리고 이 평가는 Power Index와 승리 가능성 예측의 기반이 되는 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

플랫폼은 Win Factors에 AI 설명 가능성 360 툴킷을 사용합니다. 이 툴킷은 이러한 AI 분석의 블랙박스를 열고 Watson의 결론을 뒷받침하는 실질적인 근거를 공유합니다. 이러한 정보는 US Open 팬들에게 재미있고 유용한 콘텐츠가 됩니다. 하지만 기업의 경우 AI가 특정 결론에 도달하는 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 특히 AI 기반 의사 결정에 의존하는 기업이 점점 늘어나는 오늘날에는 더더욱 그렇습니다.

데이터와 AI 서비스를 통합해 조율하는 것은 하이브리드 클라우드 아키텍처와 Red Hat® OpenShift®에서 실행되는 컨테이너화된 애플리케이션을 통해 가능해졌습니다. US Open 하이브리드 멀티클라우드 아키텍처는 4개의 퍼블릭 클라우드와 3개의 프라이빗 클라우드로 구성되어 있고, 다양한 소스의 데이터를 활용하며, 다양한 파트너의 기능과 역량을 통합합니다.