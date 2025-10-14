AI 가속기

IBM 인프라로 대규모 AI 혁신 가속화

 

데이터 처리 속도를 높여 AI를 대규모로 생성

AI 애플리케이션이 증가함에 따라, 기존 컴퓨팅으로는 AI 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 대량의 데이터를 처리할 수 없습니다. AI 가속기는 AI 실행에 필요한 데이터 처리 속도를 높이는 데 필수적입니다.

AI 가속기는 고유한 설계와 특화된 하드웨어 덕분에 병렬 처리와 같은 기능으로 AI 처리 성능을 향상합니다. 이러한 기능을 통해 기업은 대규모 혁신을 실현하고 새로운 AI 애플리케이션을 더 빨리 시장에 출시할 수 있습니다. 
성능

AI 가속기를 사용하여 대기 시간을 최소화하고 속도를 높여, 프로덕션 환경에서 AI를 구현하는 데 필요한 리소스를 확보합니다.
생산성 및 효율성 향상

반복적인 작업을 자동화하여 리소스를 확보하고 운영을 간소화함으로써 팀이 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있도록 지원합니다.
보안 및 신뢰

데이터에 직접 제공되는 AI를 통해 미션 크리티컬 데이터를 보호하고 규정 준수 및 규제 요구 사항을 충족합니다.
리소스 관리

통합 AI 가속기를 통해 기업의 에너지 및 인프라 비용을 최적화합니다.

관련 제품

IBM은 귀사의 주요 정보의 위치에 관계없이 AI 가속화를 제공합니다. 내장형 AI는 다음과 같이 인사이트, 보안, 애플리케이션 등을 강화할 수 있습니다.

  • IBM® Z 및 LinuxONE용 IBM® Telum II 프로세서
  • IBM Z, LinuxONE 및 Power용 IBM® Spyre Accelerator 카드
  • IBM® Cloud의 GPU 및 AI 가속기
IBM® z17 직각
IBM Z의 AI
여러 엔터프라이즈 AI 모델을 확장하며, 거래 데이터에 실시간 인사이트를 제공하는 풀 스택 솔루션을 구현합니다.
주황색 배경의 IBM® LinuxONE Emperor 5 왼쪽 각도
AI on IBM LinuxONE
오픈 소스 혁신과 Red Hat OpenShift AI 기반의 확장 가능한 Linux 서버를 통해 엔터프라이즈 워크로드에 최적화된 사이버 복원력을 강화합니다.
현대적인 파란색 환경의 IBM® Power11
AI on IBM Power
신뢰할 수 있고 쉽게 이용 가능한 AI를 통해 배포를 단순화하고, 엔터프라이즈 데이터로부터 실질적인 비즈니스 가치를 창출하여 생산성을 개선합니다.
서버실에서 노트북을 사용 중인 남성
IBM Cloud의 AI
다양한 추론 애플리케이션 및 프레임워크와 함께 사용할 수 있도록 GPU 및 AI 가속기를 사용하여 클라우드에 AI를 배포합니다.

리소스

메인프레임과 AI의 다음 단계는 무엇일까요?

새로운 통합 및 개선 사항을 통해 메인프레임이 현대 IT 환경에서 역할을 재정의하는 방법을 알아보세요.

 IBM® LinuxONE 5의 AI 성능 대폭 강화(PDF)

LinuxONE 5 기술과, 이 새로운 엔터프라이즈급 서버에 적합할 것으로 예상되는 AI 사용 사례를 살펴보세요.

 IBM® Power에서 AI 워크로드 실행(PDF)

IBM Power가 AI 전략을 강화하는 신뢰할 수 있는 기반인 5가지 이유를 알아보세요.

 클라우드에서 엔터프라이즈 AI 확장(블로그)

확장 가능한 데이터 처리가 더 높은 품질의 IBM Granite 모델을 생성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보세요.
