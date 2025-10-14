AI 애플리케이션이 증가함에 따라, 기존 컴퓨팅으로는 AI 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 대량의 데이터를 처리할 수 없습니다. AI 가속기는 AI 실행에 필요한 데이터 처리 속도를 높이는 데 필수적입니다.
AI 가속기는 고유한 설계와 특화된 하드웨어 덕분에 병렬 처리와 같은 기능으로 AI 처리 성능을 향상합니다. 이러한 기능을 통해 기업은 대규모 혁신을 실현하고 새로운 AI 애플리케이션을 더 빨리 시장에 출시할 수 있습니다.
AI 가속기를 사용하여 대기 시간을 최소화하고 속도를 높여, 프로덕션 환경에서 AI를 구현하는 데 필요한 리소스를 확보합니다.
반복적인 작업을 자동화하여 리소스를 확보하고 운영을 간소화함으로써 팀이 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있도록 지원합니다.
데이터에 직접 제공되는 AI를 통해 미션 크리티컬 데이터를 보호하고 규정 준수 및 규제 요구 사항을 충족합니다.
통합 AI 가속기를 통해 기업의 에너지 및 인프라 비용을 최적화합니다.
IBM은 귀사의 주요 정보의 위치에 관계없이 AI 가속화를 제공합니다. 내장형 AI는 다음과 같이 인사이트, 보안, 애플리케이션 등을 강화할 수 있습니다.
새로운 통합 및 개선 사항을 통해 메인프레임이 현대 IT 환경에서 역할을 재정의하는 방법을 알아보세요.
LinuxONE 5 기술과, 이 새로운 엔터프라이즈급 서버에 적합할 것으로 예상되는 AI 사용 사례를 살펴보세요.
IBM Power가 AI 전략을 강화하는 신뢰할 수 있는 기반인 5가지 이유를 알아보세요.
확장 가능한 데이터 처리가 더 높은 품질의 IBM Granite 모델을 생성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보세요.