AI 애플리케이션이 증가함에 따라, 기존 컴퓨팅으로는 AI 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 대량의 데이터를 처리할 수 없습니다. AI 가속기는 AI 실행에 필요한 데이터 처리 속도를 높이는 데 필수적입니다.

AI 가속기는 고유한 설계와 특화된 하드웨어 덕분에 병렬 처리와 같은 기능으로 AI 처리 성능을 향상합니다. 이러한 기능을 통해 기업은 대규모 혁신을 실현하고 새로운 AI 애플리케이션을 더 빨리 시장에 출시할 수 있습니다.