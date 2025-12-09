AI 엔터프라이즈 워크로드를 위한 턴키 솔루션을 지원하는 설계
기업들은 조직 전반으로 AI를 확장하는 과정에서 데이터 및 통합의 복잡성, 적합한 기술 인력 부족, 보안 및 규정 준수 위험 등 실질적 장애물에 직면하고 있습니다. IBM® Power® AI 제품과 IBM Spyre™ Accelerator for Power*는 풀 스택 최적화를 통해 이러한 장벽을 제거합니다. 그 결과는 어떨까요? IBM Power는 엔터프라이즈 AI 워크로드를 위해 설계된 빠르고 유연하며 안전한 플랫폼을 제공합니다.
자동화를 구현해 데이터 발생 지점에서의 추론 성능을 강화하고, 직원이 더 높은 가치를 창출하는 업무에 집중하도록 지원하세요.
IBM® watsonx.data®, Red Hat OpenShift AI, Red Hat AI Inference Server 및 오픈 프레임워크와 통합해 대규모 데이터 세트에 더 빠르게 추론을 실행합니다.*
플랫폼에 직접 내장된 보안 및 규정 준수를 통해 AI 확장을 위한 신뢰할 수 있는 기반을 구축할 수 있습니다.
클릭 한 번으로 배포되는 턴키 솔루션을 선택하여 설정을 간소화하고, IBM Spyre Accelerator for Power로 워크로드를 가속화하세요.
엔터프라이즈 워크로드에 최적화된 Spyre, watsonx.data, OpenShift AI, Red Hat AI Inference Server를 통해 Power 서버에서 기존 모델과 생성형 AI 모델을 모두 실행하세요.
온칩 및 오프칩 가속을 모두 활용하고, 전통적인 AI 워크로드와 생성형 AI 워크로드 모두에 최적화된 엔터프라이즈급 인프라를 활용하세요.
기업 지식 기반에 AI를 직접 통합하세요. Spyre Accelerator for Power를 사용하면 배치 및 프롬프트 크기 128 기준으로, 매시간 800만 건 이상의 문서 임베딩을 생성해 지식 베이스에 통합할 수 있습니다.3
IT 문제 예측, 인시던트 감지 및 해결, 용량 예측 및 계획
디지털 어시스턴트로 의료 이미지 분석, 청구 및 EHR 매칭 자동화
사기 탐지, 자금 세탁 방지 활성화, 리스크 및 인수 프로세스 가속화
클레임 관리, 사기 방지, 언더라이팅 최적화, 고객 상호 작용 지원
IBM Power E1150은 데이터 집약적인 워크로드를 위해 설계된 4U 랙 서버로, 최대 120개의 Power11 프로세서 코어와 16TB의 DDR5 메모리를 제공합니다.
IBM Power S1122는 2U 랙 서버로, 유연성, 확장성, 안정성이 향상되어 미션 크리티컬 워크로드를 하이브리드 클라우드 전반으로 확장할 수 있습니다.
한 병원이 AI와 IBM 기술을 활용하여 암 진단 프로세스를 간소화하고 진단 속도와 정확성을 높이며 고위험 사례에 집중할 수 있게 된 방법을 알아보세요.
가족 소유 유통업체가 IBM i와 Power를 활용하여 랜섬웨어 공격에서 신속하게 복구하고, 생성형 AI 도구로 핵심 운영을 복원하며 현대화를 추진한 방법을 알아보세요.
물류 서비스 제공업체가 IBM i와 Power에서 AI를 활용하여 주문 처리 시간을 80% 단축하고 처리 속도를 5배 높여 정확성과 고객 대응력을 향상한 방법을 알아보세요.
*IBM이 제시한 계획, 방향, 의도에 대한 설명은 IBM의 단독 재량에 따라 예고 없이 변경되거나 철회될 수 있습니다.
잠재적인 향후 제품에 대한 정보는 일반적인 제품 방향성을 설명하기 위해 제시된 것으로서, 제품 구매를 결정하는 근거가 될 수 없습니다. 잠재적인 향후 제품에 대한 정보는 임의의 자료, 코드 또는 기능을 제공하기 위한 확약이나 법적 책임 사항을 의미하지 않습니다. 잠재적인 향후 제품에 대한 정보는 계약 사항의 일부로 포함되지 않을 수도 있습니다. IBM 제품에 대해 기술된 향후 특징 또는 기능의 개발, 출시 및 시기는 전적으로 IBM의 단독 재량에 따라 결정됩니다.
1. IBM에서 지원하는 카탈로그의 AI 서비스는 단일 배포 명령으로 배포할 수 있는 하나 또는 여러 개의 컨테이너로 제공됩니다. 카탈로그에서 제공되는 UI는 해당 AI 서비스의 UI 페이지에서 클릭하기만 하면 백엔드에서 이러한 명령을 실행합니다.
2. 노출된 업계 표준 API를 통해 상위 서비스와 IBM 지원 카탈로그의 일부인 모든 AI 서비스에 대한 보조 추론 서비스를 분리하는 단일 구성이 가능합니다. AI 추론 기능이 필요한 모든 서비스는 OpenAI API 또는 watsonx.ai를 제공하는 추론 서비스에 연결할 수 있습니다. API 호환 추론 엔드포인트(Spyre 엔드포인트, RH AI Inferencing Server, IBM Cloud, OpenAI, Azure, AWS, GCP, ...). 서비스는 IBM Power 또는 IBM Power Virtual Server에서 실행할 수 있습니다.
3. 내부 테스트 기준: 1 카드 컨테이너 환경에서 프롬프트 크기 128, 배치 크기 128로 100만(1M) 단위 데이터 세트를 실행한 결과에 기반합니다. 개별 결과는 워크로드 크기, 스토리지 하위 시스템 사용 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있습니다.