기업들은 조직 전반으로 AI를 확장하는 과정에서 데이터 및 통합의 복잡성, 적합한 기술 인력 부족, 보안 및 규정 준수 위험 등 실질적 장애물에 직면하고 있습니다. IBM® Power® AI 제품과 IBM Spyre™ Accelerator for Power*는 풀 스택 최적화를 통해 이러한 장벽을 제거합니다. 그 결과는 어떨까요? IBM Power는 엔터프라이즈 AI 워크로드를 위해 설계된 빠르고 유연하며 안전한 플랫폼을 제공합니다.