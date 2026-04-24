에이전틱 AI ID 관리

IBM® Verify는 하이브리드 클라우드 전반에서 제공되는 AI 기반 ID 플랫폼으로, SaaS 또는 자체 관리 기능을 요구하는 고객의 요구를 충족합니다.

이 플랫폼은 ID 거버넌스, 액세스 관리, 특권 액세스, ID 위협 탐지 및 대응(ITDR), ID 보안 태세 관리(ISPM)를 통합합니다. 또한 실행 중에도 강력한 ID 보안 통제를 적용할 수 있도록 지원하며, 사람과 비인간 ID를 모두 관리하고, 하이브리드 및 멀티 클라우드 전반에서 지속적인 감사 가능성을 제공합니다. 이를 통해 전체 환경에서 이루어지는 모든 작업을 검증된 인간 ID에 귀속시킬 수 있습니다. 이러한 기능은 조직이 엄격한 규정 준수 요구 사항을 충족하고 보안 위험을 완화하며, 모든 워크로드에 대해 민첩하게 보안을 제공할 수 있도록 지원합니다.