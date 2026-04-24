에이전틱 AI ID 관리


실시간 적용과 감사 준비가 가능한 책임 추적을 통해 에이전트 ID, 위임, 거버넌스 및 액세스를 보호하세요

지문 및 얼굴 인식 인증 화면이 표시된 스마트폰 일러스트

에이전틱 ID 보안의 네 가지 핵심 격차

AI 에이전트는 스스로 추론하고, 행동하며, 액세스를 축적합니다. 기존 IAM은 이를 위해 설계되지 않았습니다.

 

에이전틱 AI를 위한 ID 보안에는 지속적인 검증, 동적 자격 증명, 그리고 환경 내 모든 에이전트 전반에 걸친 런타임 적용이 필요합니다.
거버넌스되지 않은 지속적 액세스 

에이전트는 사용 시점 검증 없이 상시 자격 증명을 기반으로 동작합니다. 동작이 변경되거나 자격 증명이 침해되더라도 액세스는 유지되며, 위험은 어떤 팀도 감지하기 어려울 정도로 빠르게 누적됩니다. 
검토 없는 권한 상승 

에이전트는 액세스를 요청하고, 툴을 호출하며, 역할을 동적으로 할당받아, 명시적으로 부여되거나 승인된 적 없는 권한을 축적합니다. 시간이 지나면서, 어떤 단일 팀도 전체를 파악할 수 없는 액세스 경로가 생성됩니다.
추적 불가, 책임 부재 

에이전트는 사용자를 대신해 행동하기 때문에, 감사 기록에서 그 행동을 사람의 행동과 구분할 수 없습니다. 사고가 발생해도, 사람이 수행한 작업과 에이전트가 자율적으로 수행한 작업을 구분할 수 있는 신뢰할 만한 기록이 없어, 규정 준수와 포렌식 모두에서 명확한 해결 경로가 없습니다. 
ID와 비밀 관리 전반에 걸친 분산된 제어 

대부분의 조직은 비인간 ID(NHI)에 대한 자격 증명, 액세스, ID 거버넌스를 서로 분리된 툴에서 관리합니다. 이들 사이의 공백에서 노출이 누적됩니다. 파이프라인에 하드코딩된 비밀, 과도하게 부여된 IAM 역할, 그리고 일관된 가드레일 없이 운영되는 AI 에이전트가 그 예입니다.

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에이전틱 런타임 보안이란 무엇인가요?

Tyler Lynch와 Bob Kalka가 에이전틱 런타임 실행에서 ID와 자격 증명이 수행하는 핵심적인 역할을 설명합니다. 이 새로운 환경에서는, 비밀 관리와 ID 관리가 결합되고, 동적 자격 증명과 OAuth 흐름이 연결되며, on-behalf-of 흐름이 인증과 결합되어, 에이전틱 런타임 보안을 구현하기 위한 패턴을 제공합니다. 비인간 ID와 클라우드 워크로드를 보호하는 방법을 알아보세요.

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에이전트 ID 및 온보딩

모든 에이전트를 고유하고 검증 가능한 ID로 등록하여 공유 키 사용을 제거하고, 도입 초기부터 추적 가능한 거버넌스를 구현합니다.
인증, 위임 및 권한 부여

거버넌스 기반 위임, 범위 지정 토큰, 승인 절차를 통해 에이전트의 행동을 사용자 의도와 연결하여, 누가 무엇을 승인했는지 명확한 증빙을 제공합니다.
최소 권한 및 위험 인식

각 작업에 맞게 범위가 지정된, 적시성의 단기 자격 증명입니다. AI 인증은 모든 API 및 툴 호출 시마다 이루어져, 에이전트 위험이 발생하는 마지막 구간의 격차를 해소합니다.
감사 대응이 가능한 거버넌스 및 증빙

서명된 감사 추적을 통해 모든 에이전트 작업을 인간 ID와 연결하여, 즉시 권한 철회와 통제 증명을 제공하고, 에이전틱 AI 규정 준수를 위한 종단 간 책임성을 확보하세요.

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