에이전틱 AI ID 관리

실시간 적용과 감사 준비가 가능한 책임 추적을 통해 에이전트 ID, 위임, 거버넌스 및 액세스를 보호하세요
에이전트는 사용 시점 검증 없이 상시 자격 증명을 기반으로 동작합니다. 동작이 변경되거나 자격 증명이 침해되더라도 액세스는 유지되며, 위험은 어떤 팀도 감지하기 어려울 정도로 빠르게 누적됩니다.
에이전트는 액세스를 요청하고, 툴을 호출하며, 역할을 동적으로 할당받아, 명시적으로 부여되거나 승인된 적 없는 권한을 축적합니다. 시간이 지나면서, 어떤 단일 팀도 전체를 파악할 수 없는 액세스 경로가 생성됩니다.
에이전트는 사용자를 대신해 행동하기 때문에, 감사 기록에서 그 행동을 사람의 행동과 구분할 수 없습니다. 사고가 발생해도, 사람이 수행한 작업과 에이전트가 자율적으로 수행한 작업을 구분할 수 있는 신뢰할 만한 기록이 없어, 규정 준수와 포렌식 모두에서 명확한 해결 경로가 없습니다.
대부분의 조직은 비인간 ID(NHI)에 대한 자격 증명, 액세스, ID 거버넌스를 서로 분리된 툴에서 관리합니다. 이들 사이의 공백에서 노출이 누적됩니다. 파이프라인에 하드코딩된 비밀, 과도하게 부여된 IAM 역할, 그리고 일관된 가드레일 없이 운영되는 AI 에이전트가 그 예입니다.
모든 에이전트를 고유하고 검증 가능한 ID로 등록하여 공유 키 사용을 제거하고, 도입 초기부터 추적 가능한 거버넌스를 구현합니다.
거버넌스 기반 위임, 범위 지정 토큰, 승인 절차를 통해 에이전트의 행동을 사용자 의도와 연결하여, 누가 무엇을 승인했는지 명확한 증빙을 제공합니다.
각 작업에 맞게 범위가 지정된, 적시성의 단기 자격 증명입니다. AI 인증은 모든 API 및 툴 호출 시마다 이루어져, 에이전트 위험이 발생하는 마지막 구간의 격차를 해소합니다.
서명된 감사 추적을 통해 모든 에이전트 작업을 인간 ID와 연결하여, 즉시 권한 철회와 통제 증명을 제공하고, 에이전틱 AI 규정 준수를 위한 종단 간 책임성을 확보하세요.
IBM® Verify는 하이브리드 클라우드 전반에서 제공되는 AI 기반 ID 플랫폼으로, SaaS 또는 자체 관리 기능을 요구하는 고객의 요구를 충족합니다.
이 플랫폼은 ID 거버넌스, 액세스 관리, 특권 액세스, ID 위협 탐지 및 대응(ITDR), ID 보안 태세 관리(ISPM)를 통합합니다. 또한 실행 중에도 강력한 ID 보안 통제를 적용할 수 있도록 지원하며, 사람과 비인간 ID를 모두 관리하고, 하이브리드 및 멀티 클라우드 전반에서 지속적인 감사 가능성을 제공합니다. 이를 통해 전체 환경에서 이루어지는 모든 작업을 검증된 인간 ID에 귀속시킬 수 있습니다. 이러한 기능은 조직이 엄격한 규정 준수 요구 사항을 충족하고 보안 위험을 완화하며, 모든 워크로드에 대해 민첩하게 보안을 제공할 수 있도록 지원합니다.
HashiCorp Vault는 토큰, 인증서, API 키 등 동적이고 수명이 짧은 자격 증명을 중앙에서 발급하고 관리함으로써 시크릿 확산을 방지합니다. 또한 실행 시점에 ID에 기반하고 정책이 적용되는 방식으로 동작하여, 환경 전반의 모든 사용자, 시스템, AI 에이전트에 최소 권한 원칙을 적용합니다.
선제적이고, 지능적인 에이전트를 제공하여 기업의 액세스 워크플로를 재정의하도록 설계된 AI 기반 IAM 서비스를 경험해 보세요.