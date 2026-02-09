1. 하위 용량 라이선싱에 IBM License Metric Tool이 필수인가요?

예, ILMT(또는 승인된 검증 도구)는 필수입니다. 승인된 도구에 대한 자세한 내용은 하위 용량 ILMT 정보 페이지에서 확인하세요.

Flexera One IT Asset Management와 IBM의 제품 Flexera One with IBM Observability IT Asset Management를 ILMT 대신 사용할 수 있습니다. 명시된 예외 사항은 하위 용량 ILMT 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. Flexera One IT Asset Management에서 지원하지 않는 환경의 경우, IBM 소프트웨어 고객은 해당 환경에 연결된 전용 ILMT 인스턴스를 설정하거나 이 환경에 대해 전체 용량 계산(하위 용량 절감을 활용하지 않음)을 선택해야 합니다. Flexera One IT Asset Management에서 지원하는 환경에 대해서는 하위 용량 ILMT 정보 페이지를 참조하세요.

2. IBM 도구와 동일한 정보를 제공하는 도구를 이미 사용하고 있더라도 IBM License Metric Tool을 사용해야 하나요?

예. 소프트웨어 재고와 물리적 서버 또는 파티션(물리적 또는 가상)에 사용 가능한 프로세서 코어 유형을 확인할 수 있는 도구는 많지만, 가상화된 서버 환경을 지속적으로 모니터링하여 IBM 소프트웨어에 사용 가능한 최대(피크) 용량을 측정하고 이러한 요구 사항을 보고할 수 있는 도구는 ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, Flexera One IT Asset Management뿐입니다.



3. IBM License Metric Tool 예외를 만족하고 수동 추적/보고를 수행하는 고객의 경우,수동 작업을 보완하기 위해 어떤 도구를 사용할 수 있나요?

ILMT 요구 사항에 대한 예외가 발표된 2023년 5월 1일 이전에 보고 예외를 사용한 경우 수동 집계/보고 요구 사항은 소프트웨어 제품별 최대 PVU 코어 용량의 정확한 측정에 도움이 된다면 대체 도구로 보완할 수 있습니다. 마켓플레이스에는 간단한 소프트웨어 재고 스캔을 수행할 수 있는 여러 제품과 하드웨어 서버의 프로세서 코어 유형을 확인할 수 있는 훨씬 더 적은 수의 솔루션이 존재합니다(라이선스를 부여할 자격 수를 결정하기 위한 요구 사항) (라이선스를 부여할 PVU 수를 결정하기 위한 요구 사항). 하지만 ILMT와 달리 이러한 도구는 가상화된 파티션의 프로세서 코어 용량 변경 사항을 지속적으로 모니터링하여 IBM 코어 기반 소프트웨어에서 사용할 수 있는 최대(피크) 용량을 캡처할 수 없습니다.

ILMT는 지원되지 않지만 적격 서버 가상화 기술 환경에서 서버의 기본 하드웨어 프로세서 코어 및 소프트웨어 인벤토리 정보를 캡처하는 데 사용될 수 있습니다. 하지만 ILMT가 가상화 기술을 지원하지 않는 경우 파티션, LPAR, VM, 도메인 등에 대한 정답을 생성하지 않습니다. 해당 데이터는 운영 체제, 가상화 기술, 변화 관리 로그 등에서 제공하는 모든 수단을 사용하여 수동으로 캡처해야 합니다.

4. IBM License Metric Tool은 '자체 모니터링', 즉 '설정 후 잊어버리는' 도구라고 할 수 있나요?



아니요. ILMT는 복잡한 서버 구성 전반에서 정교한 가상화 기술을 지속적으로 모니터링하도록 설계된 서버/에이전트 기반 솔루션입니다. PowerVM 및 VMware와 같은 복잡한 가상화 서버 기술을 배포할 수 있는 대부분의 고객은 ILMT를 배포할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 하지만 ILMT는 고객의 IT 자산 관리 프로세스와 분야를 활용해야 합니다.



이미 이러한 기능을 갖춘 고객은 ILMT가 이러한 노력을 보완한다는 것을 알게 될 것입니다. 5. IBM은 고객이 System z 소프트웨어에 SCRT가 사용되는 방식과 유사하게 분기별로 하위 용량 결과를 보고하도록 요구하나요?

아니요. 고객은 IBM의 요청이 있는 경우에만 ILMT 보고서를 제공할 의무가 있습니다. SCRT(Sub-capacity Reporting Tool)는 System z 소프트웨어 지원 목적으로만 사용됩니다. System z 소프트웨어의 하위 용량 라이선싱에 대한 자세한 내용은 IBM Z 소프트웨어 요금 페이지에서 '라이선싱'을 선택한 다음 '하위 용량 라이선싱'을 선택하여 확인하실 수 있습니다.

6. 고객이 IBM License Metric Tool을 설치해야 하는 기간은 얼마나 되나요?

신규 서브 용량 고객은 적격 가상화 환경에 적격 하위 용량 제품을 처음 배포한 후 90일 이내에 IBM License Metric Tool(ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, Flexera One IT Asset Management를 구현해야 합니다. 기존 하위 용량 고객은 IPAA에 따라 새 버전, 릴리스 또는 수정 사항이 제공되면 즉시 업그레이드해야 합니다. 참고로 IBM은 다양한 고객 규모를 수용하기 위해 의도적으로 이 기간의 특정 기간을 정하지 않았습니다. 이는 고객이 특정 IT 프레임워크를 고려할 때 가능한 한 빨리 암시하기 위함입니다.

7. 그렇다면 IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, Flexera One IT Asset Management의 상업용 버전 외에 IBM License Metric Tool도 설치해야 하나요?

아니요, 대체 도구(BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, Flexera One IT Asset Management)가 모든 IBM Software 고객 환경을 지원하는 경우에는 ILMT를 설치할 필요가 없습니다. Flexera One IT Asset Management에서 지원하는 환경에 대해서는 하위 용량 ILMT 정보 페이지를 참조하세요.

8. WAS와 같은 제품을 가진 고객은 WAS가 있는 모든 서버에 대해 보고서를 생성해야 하나요?

예, 고객이 WAS가 배포된 서버의 전체 용량보다 적은 비용으로 WAS 라이선스를 취득하려는 경우 그렇습니다.

9. 고객이 단일 파티션에서 실행 중인 제품의 여러 인스턴스 또는 패키지를 가지고 있는 경우 코어 수는 어떻게 계산되나요?

코어는 IBM 소프트웨어에서 사용할 수 있는 프로세서 코어 용량을 기반으로 라이선스가 부여됩니다. 라이선싱 관점에서 파티션에는 실행 중인 제품의 '인스턴스' 또는 '패키지'(법적으로 정의된 용어가 아님)가 여러 개 있을 수 있습니다. IBM은 해당 제품의 여러 인스턴스는 계산하지 않으며, 해당 파티션에 할당되고 제품에서 사용할 수 있는 최대(피크) 프로세서 코어에 기반하여서만 라이선스를 부여합니다. 인스턴스 수가 많아 파티션 용량이 증가할 경우, ILMT는 고객이 약관 준수를 보장할 수 있도록 해당 '하이 워터마크'를 기록합니다.

10. IBM License Metric Tool 업데이트가 제공될 때 알림을 받으려면 IBM의 My Notifications에서 어떤 항목을 선택해야 하나요?

IBM ID로 로그인한 후 제품 조회 표시줄에 IBM License Metric Tool을 입력한 후 '구독하기'를 클릭합니다. 기본 설정을 선택하고 '제출'을 클릭합니다. IBM ID가 없는 경우 내 계정 프로필을 방문하세요.



11. IBM License Metric Tool의 기본 보고 기간은 어떻게 설정해야 하나요?

하위 용량 기간은 ILMT 보고서를 분석하고 조정하기 전에 허용되는 최대 시간으로 분기별 보고에 반영합니다. 대부분의 고객은 이 작업을 매월 수행해야 합니다. 파티션 크기가 자주 조정/이동하거나 소프트웨어 재고가 변경되는 등 서버 환경이 매우 동적인 일부 고객의 경우 변경 사항의 양을 따라잡기 위해 주간 보고서를 작성해야 할 수도 있습니다. 가장 안정적인 가상화 서버 환경을 갖춘 고객만이 분기별 보고서를 통해 IBM 라이선스 약관을 지속적으로 준수할 수 있습니다.

12. IBM License Metric Tool에 대한 자세한 일반 사항, 관련 FAQ, 사용 가능한 보고서 예시, 요구 사항 및 추가 지원은 어디에서 찾을 수 있나요?

자세한 기술 정보 및 리소스는 ILMT 문서 웹사이트를 참조하세요.

13. IBM License Metric Tool을 재해 복구 백업 서버에 설치해야 라이선스 조건에 필요한 프로세서 코어 용량을 모니터링할 수 있나요?

예, 주 서버/파티션에 ILMT가 설치되어 있는 모든 백업 서버에 에이전트를 설치해야 합니다.

그런 다음 라이선스가 필요하지 않은 경우 해당 인스턴스를 계산에서 제외할 수 있습니다(일반적으로 웜/콜드 백업이지만 라이선스 요구 사항은 제품마다 다를 수 있음). 자세한 내용은 제품 공지문[오퍼링 정보 웹 검색을 통해] 또는 제품 라이선스 정보 문서[소프트웨어 라이선스 계약 검색을 통해]를 참조하세요.

피드백