통합 및 복원력 소프트웨어

에이전틱 엔터프라이즈를 위한 연결되고 복원력 있는 기반 구축
에이전틱 엔터프라이즈는 AI를 위해 구축된 기술 스택에서 시작합니다. 운영 전반에서 에이전트를 적용하려면 하이브리드 클라우드, 애플리케이션, 데이터, 네트워크를 통합하는 안전하고 연결된 기반이 필요합니다. IBM은 IT 팀이 지능형 자동화를 대규모로 오케스트레이션할 수 있도록 지원하여, AI가 문제를 예측하고 성능을 최적화하며 실시간으로 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 그 결과 더 높은 복원력과 더 빠른 혁신, 그리고 측정 가능한 비즈니스 성장을 이끄는 IT를 구현할 수 있습니다.
하이브리드 데이터 및 통합을 활용해 파편화된 IT 스택 전반에서 에이전트와 모델을 실행함으로써 AI 도입을 가속화합니다.
사용자나 감사자가 인지하기 전에 지속적으로 위험을 식별하고 우선순위를 지정하여 해결하는 자동화 기능입니다.
자동화를 통해 탐지부터 문제 해결까지 연결하여 복원력과 성능을 유지합니다.
파편화된 자산, 작업 주문, 재고 데이터를 통합하면서 자산 및 시설 운영을 간소화하고 확장합니다.
더 빠르게 현대화하고 공급업체 종속성을 줄이며 복원력을 강화하여 복잡한 하이브리드 환경 전반에서 가동 시간을 유지합니다.
AI 기반 메인프레임 복원력 관측성으로 가동 시간과 서비스 안정성을 유지합니다.
비즈니스 앱을 몇 분 만에 통합하여 수작업을 제거하고 경쟁력을 유지하며 고객과 성장 속도에 발맞춥니다.
IBM® webMethods Hybrid Integration은 에이전트, LLM, 앱, API, B2B 및 데이터를 위한 통합 iPaaS를 제공하여 위치, 환경, 팀 전반에서 민첩성을 확장합니다.
IBM Concert는 생성형 AI 기반 기술 자동화 플랫폼으로, 애플리케이션 관리를 간소화하고 실행 가능한 AI 인사이트를 도출합니다.
IBM Instana는 AI와 자동화의 힘을 활용해 애플리케이션 스택 전반의 문제를 선제적으로 해결합니다.
IBM Turbonomic은 리소스 관리를 자동화하여 멀티클라우드 환경 전반에서 성능을 보장하는 동시에 IT 비용을 절감합니다.
IBM JSphere Suite for Java는 기업 Java 애플리케이션을 신속하게 현대화하고 그 수명을 연장할 수 있는 유연한 솔루션을 제공합니다.
IBM Maximo Application Suite는 중요한 장비와 인프라의 유지보수, 점검, 안정성 작업을 간소화하는 통합 자산 및 시설 라이프사이클 관리 솔루션입니다.
