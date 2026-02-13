통합 및 복원력 소프트웨어

에이전틱 엔터프라이즈는 AI를 위해 구축된 기술 스택에서 시작합니다. 운영 전반에서 에이전트를 적용하려면 하이브리드 클라우드, 애플리케이션, 데이터, 네트워크를 통합하는 안전하고 연결된 기반이 필요합니다. IBM은 IT 팀이 지능형 자동화를 대규모로 오케스트레이션할 수 있도록 지원하여, AI가 문제를 예측하고 성능을 최적화하며 실시간으로 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 그 결과 더 높은 복원력과 더 빠른 혁신, 그리고 측정 가능한 비즈니스 성장을 이끄는 IT를 구현할 수 있습니다.